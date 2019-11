Estos son los desafíos para la nueva jefa de la Comisión Europea

Nikos Chrysoloras y Jonathan Stearns

La presidente entrante de la Unión Europea tiene mucho trabajo por delante.

Durante los próximos cinco años al mando de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen quiere sentar las bases para la transición del bloque a una economía baja en carbono y hacer que Bruselas sea menos introvertida, cambiando su enfoque en la geopolítica.

Cualquier propuesta legislativa ambiciosa de la Comisión se enfrentará a una batalla cuesta arriba gracias al fragmentado Parlamento de la UE, un entorno global implacable y el desafío perenne de obtener la aprobación de los gobiernos del bloque.

Estos son los planes de Von der Leyen y sus dificultades:

Política climática

Objetivo: hacer de Europa el primer continente climáticamente neutral para 2050.

Desafío: primero, Von der Leyen tendrá que obtener el apoyo de todos los gobiernos de la UE, incluido el de Polonia, que depende del carbón, y un pequeño grupo de sus aliados de Europa del Este. Entonces, tendrá que encontrar herramientas para movilizar billones de euros en financiación de la transición, que afectará todo, desde la producción de energía hasta el transporte y la agricultura.

Conversaciones posteriores al brexit

Objetivo: obtener un acuerdo integral y equilibrado para consolidar la relación de la UE con el Reino Unido después del brexit.

Desafío: asegurar un acuerdo beneficioso para la UE a largo plazo, particularmente en las áreas de comercio y seguridad, sin otorgar al Reino Unido todo lo que quiera. Será crucial mantener unidos a los 27 gobiernos, una tarea que será aún más complicada cuando se destaquen sus prioridades en competencia.

Lidiar con Trump

Objetivo: navegar por una relación transatlántica cada vez más hostil.

Desafío: EE.UU. es el aliado más importante del bloque, y las relaciones entre las dos regiones se han deteriorado dramáticamente desde que Donald Trump asumió el cargo hace tres años.

El presidente ha calificado a la UE como un "enemigo" que es "casi tan malo como China, solo que más pequeño". También ha amenazado con golpear al bloque con aranceles a sus exportaciones de automóviles, lo que abriría un nuevo frente en la guerra comercial global.

Además del conflicto comercial, EE.UU. planea abandonar el acuerdo climático de París el próximo año, mientras que Trump ha hostigado a sus aliados europeos por su gasto en defensa e incluso coqueteó con la idea de abandonar la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Comercio global

Objetivo: preservar el sistema de la Organización Mundial del Comercio.

Desafío: satisfacer las demandas de EE.UU. de renovar la OMC mientras contrarresta las prácticas estadounidenses y chinas que están debilitando la organización. Con la OMC amenazada por el proteccionismo de EE.UU., un inminente estancamiento del cuerpo de apelación como resultado de la negativa de Washington a considerar nuevos nombramientos y las distorsiones comerciales de China comunista, la tarea es tan urgente como formidable.

Objetivo: ampliar el arsenal de políticas comerciales de la UE, posiblemente facultando al bloque para sancionar a los países que imponen barreras comerciales ilegales y bloquean el proceso de solución de diferencias de la OMC.

Desafío: persuadir a las capitales de la UE de que tal iniciativa no dañaría en última instancia sus relaciones bilaterales con grandes socios comerciales fuera del bloque. Si bien el comercio se encuentra entre las políticas de la UE más centralizadas, los países miembro pueden ser reacios a expandir los poderes del bloque en esta área porque hacerlo podría significar aún menos control nacional.

Política económica

Objetivo: completar la Unión Monetaria Europea.

Desafío: no hay mucho que pueda hacer el equipo de Von der Leyen en este momento para completar la arquitectura del euro, porque los próximos pasos se encuentran principalmente en manos de las naciones de la eurozona, las cuales parecen estar progresando en un seguro de depósito común, algo que la comisión ha pedido reiteradamente. Sin embargo, es poco probable que estén de acuerdo en algo como lo que Bruselas tenía originalmente en mente.

Mientras tanto, otras iniciativas que está dispuesta a impulsar, como un esquema europeo de reaseguramiento de desempleo, han recibido una respuesta tibia de los gobiernos del bloque.

Regulación financiera

Objetivo: arreglar los fragmentados mercados bancarios y de capital de Europa.

Desafío: estos dos proyectos han quedado inconclusos, ya que los gobiernos nacionales retrasaron repetidamente los pasos para derribar las barreras a las que se enfrentan los bancos y otras empresas financieras en el mercado común de la UE. La llamada unión bancaria ha enfrentado a países fiscalmente conservadores como Alemania contra los más altamente endeudados del sur de Europa, lo que significa que habrá que negociar un arreglo difícil.

En cuanto a los mercados de capitales de Europa ‒que están severamente subdesarrollados en comparación con los de EE.UU.‒, la tarea es dejar de jugar y llevar a cabo reformas significativas en áreas sensibles como leyes de insolvencia e impuestos.

Protección de datos

Objetivo: convertir los datos no utilizados en "innovación", con un marco para alentar a los gobiernos y las empresas a agrupar datos de los que puedan extraer información.

Desafío: Von der Leyen quiere ir más allá de incluso las nuevas y duras cláusulas de protección de datos de la UE, las cuales por primera vez otorgan a los reguladores poderes para multar a las empresas hasta por 4% de sus ventas anuales mundiales por violaciones de datos.

Las reglas de datos en Europa ya son un campo minado, y algunas compañías tienen dificultades para aplicar una nueva y complicada regulación sobre datos personales. Thierry Breton, comisario de datos de la UE entrante, será el encargado de crear algunos espacios seguros para compartir información no personal, de cerca a las reglas antimonopolio que no permiten a los rivales intercambiar algunos datos confidenciales. No está claro si hay oro en las colinas de datos de Europa y si un nuevo marco legal realmente desbloqueará un gran valor económico.

Inteligencia Artificial

Objetivo: revelar la legislación sobre IA 100 días después de asumir el cargo.

Desafío: la comisión aún necesita determinar con precisión qué problemas quiere abordar con cualquier nueva norma, que podría afectar a una amplia variedad de industrias. Cien días es un cronograma especialmente ambicioso para develar una propuesta legislativa, especialmente si la UE quiere lanzar una llamada evaluación de impacto, que permitiría a expertos externos y empresas proporcionar comentarios sobre posibles políticas.

Esa puede ser la razón por la cual Von der Leyen no enfatizó la línea de tiempo en su discurso de confirmación en el Parlamento Europeo el miércoles.

Ampliación de la UE

Objetivo: Von der Leyen quiere que la UE mantenga su puerta abierta a una mayor expansión.

Desafío: Emmanuel Macron ha bloqueado el inicio de negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte y busca una reforma de todo el proceso de ampliación antes de que tales conversaciones puedan comenzar. Sin embargo, muchos consideran que las propuestas de Francia son demasiado vagas para formar una base sobre la cual la Comisión inicie una revisión del proceso, por lo que la negativa sería poco más que una excusa para detener todas las conversaciones de adhesión.