El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos aumentará los aranceles a China en caso de que no se alcance el primer paso de un acuerdo más amplio.

“Si no hacemos un trato, aumentaremos sustancialmente esos aranceles”, dijo el martes en un discurso ante el Club Económico de Nueva York. “Se elevarán muy sustancialmente. Y eso será cierto para otros países que también nos maltratan” sostuvo el mandatario.

Además, aseguro que China “se muere” por un acuerdo comercial con Estados Unidos y agregó que solo lo firmaría si es bueno para las empresas y los trabajadores estadounidenses. Aún así, “estamos cerca: podría ocurrir un acuerdo significativo de fase uno, podría ocurrir pronto”.

Trump y su par chino, Xi Jinping,planearon firmar la “fase uno” del acuerdo en una conferencia internacional este mes en Chile, la cual fue cancelada debido a los disturbios sociales en el país trasandino.

No se anunció un nuevo sitio para la firma. Según un especialista, se descartaron las ubicaciones en Estados Unidos para la reunión propuesta por la Casa Blanca. Por ahora se están considerando ubicaciones en Asia y Europa, dijo la persona, pidiendo no ser identificada porque las discusiones no son públicas.

Trump ratificó las quejas sobre el ascenso de China en la economía global. “Nadie ha engañado mejor que China”, dijo. “El robo de empleos estadounidenses y la riqueza estadounidense ha terminado”, sostuvo.

En los últimos días, las acciones estadounidenses han repuntado hasta récords, debido al optimismo de que las tensiones se están enfriando en una disputa de 18 meses que involucra aranceles sobre unos US$500.000 millones en el comercio entre las dos economías más grandes del mundo. El índice S&P 500 subió aproximadamente 0,3% tras los comentarios de Trump.

Las apuestas económicas de una guerra comercial prolongada están creciendo para ambos países.

Las exportaciones y las importaciones de China siguieron su contracción en octubre, aunque un poco menos de lo pronosticado por economistas. El superávit comercial del país con EE.UU. se amplió en el mes a US$26.400 millones, en la dirección opuesta al estrechamiento que Trump ha pedido para equilibrar la relación comercial de los países.