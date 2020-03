Europa se enfrenta a recesión inevitable por golpe a servicios

Jeannette Neumann y Dara Doyle

Entre Mark McGowan e Italia, el epicentro de la pandemia del coronavirus en Europa, hay 1.600 kilómetros de distancia y un océano. No importa. Podrían estar justo lado y el impacto sería el mismo.

Su hotel de 16 habitaciones, el Scholars Townhouse en Drogheda, al norte de Dublín, ha registrado una caída del 60% en los ingresos por habitaciones. El mercado empresarial “simplemente se evaporó de la noche a la mañana”, señaló.

“Tenemos tres personas en recepción y lo que me llamó la atención fue el silencio. Ya no se oye el sonido de las teclas”, dijo este empresario de 37 años. “La situación no se ve optimista para el verano”.

La pandemia está asestando un duro golpe a la industria de servicios de la eurozona, que representa tres cuartas partes de la economía y cuya capacidad de recuperación es crucial para contrarrestar una caída de la fabricación el año pasado. El virus está obligando a las aerolíneas a cancelar vuelos, a los gobiernos a cerrar escuelas e imponer cierres a nivel nacional, por lo que la primera recesión desde 2013 parece casi inevitable.

Si bien Italia es el país más afectado por el virus con 25.000 casos, el impacto se está propagando rápidamente por las mayores economías de la región. Francia ha cerrado negocios no esenciales y España ha declarado el estado de alarma nacional. Alemania aún no ha impuesto un bloqueo nacional, pero puede que sea solo cuestión de tiempo. Berlín, la capital, ha anunciado sus propias medidas estrictas.

Además del cierre de escuelas, bares y restaurantes, también se han suspendido torneos deportivos completos. El Gobierno de Irlanda canceló eventos públicos para el Día de St. Patrick, el feriado nacional del país el 17 de marzo, un evento que genera millones de euros para la economía.

Los economistas han rebajado sus pronósticos para la zona euro y muchos creen que una recesión es el resultado más probable en el primer semestre del año, pese a las promesas de los gobiernos a gastar miles de millones para apoyar a empresas y hogares.

Una recuperación depende de que las medidas para contener el brote tengan éxito, pero no está claro con qué rápidez los bloqueos frenarán la propagación del virus. La Comisión Europea dice que la economía podría contraerse un 1% este año.

La terrible situación ha trastornado el mundo en cuestión de semanas. Los bancos centrales se han visto obligados a volver a la flexibilización monetaria y la Unión Europea puede suspender las reglas fiscales para permitir el estímulo. Incluso Alemania, reacia a los déficits, se comprometió a gastar lo que sea necesario para combatir el impacto económico.

Los ministros de Finanzas de la UE se reúnen en Bruselas el lunes para decidir su respuesta a fin de evitar que un golpe a corto plazo se convierta en una crisis paralizante a largo plazo. La clave es ayudar a las empresas a cubrir los costes y superar las restricciones de flujo de caja hasta que la situación mejore.

“Queremos asegurarnos de que podemos preservar nuestras empresas, que podemos preservar los empleos tanto como sea posible para evitar daños más duraderos a la economía”, dijo el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, a Bloomberg el viernes.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg...

“Puesto que ni la política fiscal ni la monetaria pueden generar producción cuando la gente no trabaja o no compra, la atención debería centrarse en asegurar que el impacto no perdura después de que el virus desaparezca”.

--Jamie Rush.

Los datos económicos aún no captan la magnitud total de las consecuencias, pero las señales comienzan a aparecer en los informes. En el Índice de gerentes de compras mensual para febrero, las empresas de servicios dijeron que la demanda extranjera de negocios fue la que más cayó en cinco meses. Los nuevos datos, que se publicarán en menos de dos semanas, probablemente contarán una historia aún más pesimista.

A medida que los gobiernos anuncian medidas cada vez más drásticas para frenar la propagación del virus, los ejecutivos de empresas de la región dicen que esperan que las medias, aunque dolorosas, tendrán éxito.

Margarida Almeida, directora ejecutiva de Amazing Evolution Management, de Portugal, dijo que está tratando de mantenerse optimista incluso después de algunas cancelaciones de grupos en los 20 hoteles que administra.

“Creo que es una situación temporal”, dijo. “Quiero creer eso”.