Entregar paquetes desde el cielo: autorizan la flota de drones de Amazon

Alan Levin

La Administración Federal de Aviación (o FFA por sus siglas en inglés) calificó a Amazon Prime Air como una “compañía aérea”, dijo la empresa el lunes. Eso permite que Amazon comience sus primeras entregas comerciales en EE.UU. bajo un programa de prueba, utilizando los dispositivos de alta tecnología que dio a conocer el año pasado para dicho propósito.

Amazon y sus competidores aún deben superar algunos obstáculos reglamentarios y técnicos impuestos antes de que los paquetes pequeños que contienen alimentos para gatos o pasta de dientes puedan caer rutinariamente en los hogares de las personas. Pero la acción muestra que han convencido al Gobierno de que están listos para operar en el sector de la aviación, que está altamente regulado.

“Esta certificación es un importante paso para Prime Air e indica la confianza de la FAA en los procedimientos operativos y de seguridad de Amazon para un servicio de entrega autónomo con drones que algún día entregarán paquetes a nuestros clientes en todo el mundo”, dijo David Carbon, vicepresidente de Amazon que supervisa Prime Air, en un comunicado.

La FAA confirmó que había otorgado la aprobación, y dijo en un comunicado que está tratando de apoyar la innovación en el campo en expansión de los drones y al mismo tiempo garantizar que los dispositivos funcionen de manera segura.

La Fuerza Aérea dijo que apoya la innovación en el campo en expansión de los drones

Amazon se une a Wing, filial de Alphabet Inc., y a United Parcel Service Inc. como empresas que han obtenido la aprobación de la FAA para operar bajo las regulaciones federales que rigen a los operadores de vuelos chárter y a las aerolíneas pequeñas.

Wing, en asociación con Walgreens y FedEx Corp., ha estado realizando entregas limitadas con drones desde el año pasado bajo una aprobación similar de la FAA en Virginia. UPS envía suministros médicos dentro del campus de un hospital en Raleigh, Carolina del Norte. Otras empresas más pequeñas y nuevas empresas también buscan las aprobaciones ampliadas de la FAA.

Amazon comenzará sus propias pruebas de entrega, dijo, negándose a decir dónde y cuándo ocurrirían. Opera varios sitios de prueba en el noroeste de EE.UU. y en el área cercana a Vancouver. Anteriormente realizó entregas experimentales en el Reino Unido.

En el futuro, los drones podrían hacer los trabajos más peligrosos para los humanos

Para recibir la certificación de la FAA, la compañía tuvo que documentar todo, desde los programas de capacitación de pilotos hasta las pruebas de drogas. En los últimos días, también hizo demostraciones de sus operaciones a inspectores de la FAA.

Las aprobaciones a veces han desafiado a la FAA porque sus regulaciones fueron diseñadas para aviones con humanos a bordo, no para drones no tripulados. Los solicitantes han tenido que buscar exenciones para requisitos como la regla de que un piloto debe usar el cinturón de seguridad o que los asistentes de vuelo deben estar presentes en algunos vuelos.

La aprobación se produce cuando el negocio de Amazon prosperó durante la pandemia de covid-19, a medida que los consumidores se alejan de las tiendas tradicionales, algunas de las cuales se vieron obligadas a cerrar, en favor de las compras en línea.

Amazon y otras empresas que esperan revolucionar el mundo minorista con drones han logrado avances significativos en los últimos años. Han inventado nuevos dispositivos y han demostrado, al menos en una escala limitada, que son capaces de volar distancias relativamente largas y cargar el peso necesario para transportar los paquetes.

Cuándo se podrán hacer entregas de paquetes con drones

La FAA se está preparando para finalizar una serie de regulaciones para fines de este año, que servirán como marco para expandir los vuelos de drones sobre multitudes, un componente necesario para las entregas. Entre otras cosas, las reglas requerirán que todos, excepto los dispositivos más pequeños, transmitan sus identidades y ubicación para minimizar los riesgos de terrorismo o de colisión con otras aeronaves.

Sin embargo, ese es solo el primer paso. Para que los drones funcionen de manera eficiente, deben poder volar rutas preprogramadas sin que pilotos humanos deban supervisar todos sus movimientos.

Amazon, por ejemplo, dijo el año pasado que planea que sus dispositivos, una familia de drones conocidos como MK27, realicen entregas dentro de un rango de 12 kilómetros desde un almacén, que lleguen a los clientes en 30 minutos y que lleven paquetes de hasta 2,5 kilogramos.

Las regulaciones estadounidenses actuales no permiten tales vuelos autónomos. La FAA aún no ha creado estándares para estas operaciones, y no se ha aprobado a ninguna empresa para realizarlas sin medidas de seguridad como los costosos observadores en tierra.

También es necesario desarrollar estándares similares para el diseño y fabricación de drones y para niveles aceptables de ruido. Además, la FAA tiene que desarrollar un nuevo sistema de tráfico aéreo para rastrear vuelos de drones a baja altitud y mantener el orden en el espacio aéreo.

El dron MK27 de Amazon, que dio a conocer el año pasado, tiene un marco en forma de hexágono y despega y aterriza como un helicóptero. Una vez en el aire, se inclina y vuela como un avión para una mayor eficiencia. Lleva múltiples sensores y sistemas informáticos diseñados para permitirle aterrizar en una casa sin golpear líneas eléctricas o representar un peligro para las personas o las mascotas.