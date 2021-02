Bill Gates busca aliarse con Jeff Bezos para combatir el cambio climático

Bill Gates tiene como objetivo trabajar más estrechamente con el director ejecutivo de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, para combatir el cambio climático que, según el cofundador de Microsoft Corp., podría hacer que las muertes e impacto global de la pandemia actual luzcan pequeñas a comparación de los estragos causados por la crisis climática.

“Las muertes simplemente irán en aumento a medida que haya más olas de calor, incendios forestales y, lo más importante, que se pierda la capacidad de salir al aire libre y cultivar en cualquier lugar cerca del ecuador”, dijo Gates en una entrevista con Emily Chang de Bloomberg Television. Su libro, “Cómo evitar un desastre climático”, salió a la venta a principios de este mes.

A diferencia de con la pandemia, es difícil lograr que la gente se concentre en catástrofes, que podrían parecer a décadas de distancia, a tiempo para evitarlas. “Es una verdadera prueba para la humanidad invertir por adelantado para los problemas que vienen después”, dijo Gates.

Esa es la parte donde entra el trabajo en conjunto con Bezos —quien se ha comprometido con unos cuantos millones de dólares más contra el cambio climático que el propio Gates— y Gates espera que puedan colaborar para respaldar las costosas alternativas ecológicas en las primeras etapas de las tecnologías actualmente disponibles.

En su libro, Gates utiliza el concepto de “Green Premium”, la diferencia de precio entre una tecnología tradicional que emite carbono, como un automóvil a gasolina, y su alternativa ecológica, un automóvil eléctrico. Cuando el precio de esas tecnologías más nuevas es demasiado alto para los consumidores habituales o los Gobiernos, personas como Gates y Bezos podrían usar su capital para estimular la demanda y reducir los precios a un nivel adecuado para todos los demás.

“La idea de cómo se crea un lado de la demanda para estos productos ecológicos, incluso en la etapa inicial, donde su prima ecológica es muy alta, es algo que me he dado cuenta de que es una de las piezas que faltan”, dijo Gates. “Queremos que las empresas y los Gobiernos participen en eso, pero tener una base sólida de capital filantrópico para comenzar sería fantástico”.

Gates dijo que no es un fanático del bitcóin, ya sea por razones ambientales, usa mucha energía, o por inversionistas individuales que no se llaman Elon Musk.

“Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su bitcóin suba o baje aleatoriamente”, dijo. “Creo que gente que no tiene tanto dinero de sobra se deja llevar por estas manías, por lo que no soy partidario del bitcóin, y mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”.

Gates, un aficionado desde hace mucho tiempo a las hamburguesas de comida rápida, gran parte de su trabajo inicial en Microsoft fue impulsado por el Burgermaster cercano y a veces se le ha visto esperando en la fila en Dick’s Burgers de Seattle, ha cambiado la mitad de su consumo de hamburguesas por productos de origen vegetal como Impossible Burger y Beyond Meat. A medida que mejoren, espera aumentar su consumo, pero no descarta por completo la carne de res.

“Algunas personas están tratando de cambiar la dieta de la vaca o capturar el metano que producen, por lo que, sabes, prefiero todavía no descartar la carne de res”, indicó Gates.

HV