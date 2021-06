Google y Facebook firman asociación ampliada con Shopify

La canadiense Shopify Inc. abrirá su sistema de pago de comercio electrónico a todos los minoristas que venden a través de Google y Facebook Inc., expandiendo una colaboración existente con los dos gigantes estadounidenses, ofreciendo por primera vez uno de sus productos a comerciantes que no usan su plataforma.

Los compradores que se conectan con los minoristas a través de Facebook o empresas propiedad de Google, como Instagram, YouTube o Google Maps, podrán pagar su compra con Shop Pay, a partir de julio para Facebook y posteriormente este año para Google de Alphabet Inc. Shop Pay es un producto de pago que almacena la información de los usuarios, lo que acelera las transacciones en línea. En este momento, los minoristas tienen acceso a él a través de esas plataformas de redes sociales, pero deben ser comerciantes de Shopify para usarlo.

“Nuestra esperanza es que este impulso para Shop Pay sea un paso adelante para convertirse en el proceso de pago preferido de internet, punto final”, dijo el presidente de Shopify, Harley Finkelstein.

Desde sus inicios, cuando ayudaba a los minoristas a configurar sus sitios web, Shopify, con sede en Ottawa, se ha expandido para ofrecer un conjunto de productos, incluidos envíos, análisis de datos y préstamos para pequeñas empresas, y ahora se describe a sí misma como un “sistema operativo minorista”.

Las pequeñas empresas pagan una tarifa mensual para utilizar su software principal de comercio electrónico; las empresas más grandes pueden pagar miles de dólares al mes en función del volumen de ventas, un modelo que ha demostrado ser un gran éxito para los accionistas.

Shopify se negó a proporcionar detalles sobre qué ingresos, si los hay, fluirán entre las tres compañías como parte del acuerdo. Más de un millón de comerciantes venden en las plataformas de Facebook y Google, dijo y, cada día, más de 1.800 millones de personas se conectan a Facebook y se realizan mil millones de sesiones de compras en Google.

Shopify ve poco riesgo de que la apertura de Shop Pay haga que algunos minoristas corten sus vínculos con la empresa a favor de hacer todos los negocios a través de Google o Facebook, “todo lo contrario, de hecho”, dijo Finkelstein. Shopify está convencido de que los comerciantes electrónicos querrán mantener sus sitios web personalizados como el centro de sus negocios. Pero muchos de ellos optarán por vender en múltiples plataformas, incluidas las redes sociales, y esa mayor complejidad debería hacer que el sistema de Shopify sea aún más valioso, dijo.

Shop Pay es el sistema de pago más rápido del mundo con la mejor tasa de conversión, lo que significa que menos consumidores frustrados abandonan sus carritos en línea, dijo Carl Rivera, vicepresidente de productos de la compañía. “Simplemente ingresa su dirección de correo electrónico, recibe un SMS y listo”. El seguimiento de los paquetes es fácil y las emisiones de carbono de todas las entregas se neutralizan con compensaciones, agregó.

Queda por ver si Shopify abrirá otros productos de su conjunto de ofertas de suscripción, dijo Finkelstein, pero no hay planes inmediatos. Los accionistas han demostrado que apoyan el mandato principal de la compañía, que es centrarse en construir una empresa de 100 años y hacer que el comercio sea mejor para todos, dijo.

MF CP