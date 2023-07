Hacienda de México dio a Pemex una inyección de capital de US$4.000 millones

El gigante estatal Petróleos Mexicanos recibió 70.000 millones de pesos (US$4.200 millones) de la Secretaría de Hacienda, en medio de los intentos de la empresa por pagar sus crecientes deudas.

La Secretaría de Hacienda entregó los fondos a la empresa en una inyección de capital, según tres personas con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificadas debido a que la información no es de carácter público. La Secretaría solicitó a Pemex realizar este año recortes a los gastos operativos y de capital por un monto equivalente a la inyección como condición para recibir los fondos, dijo una de las personas.

Se trata de la primera vez que la Secretaría exige recortes de gastos como condición para entregar fondos, agregó la persona.

El financiamiento llega luego de que el director general de Pemex, Octavio Romero, dijera el miércoles que el Gobierno refinanciaría la deuda de la empresa ya que esto le saldría más barato que si el gigante petrolero estatal recurriera al propio mercado. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, también reiteraron este jueves el apoyo del Gobierno a Pemex, sin dar detalles.

La oficina de prensa de Pemex y la Secretaría de Hacienda no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual de oficina. Pemex reportará sus resultados del segundo trimestre hoy, 28 de julio.

El viernes, los bonos de la empresa estaban entre los de mejor desempeño dentro de la deuda corporativa de mercados emergentes. Los bonos con vencimiento en 2033 subían 1,1 centavos a 92,3 centavos por dólar, el nivel más alto desde el 17 de julio, según datos de Trace.

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo: al cierre de marzo tenía US$107.400 millones en deuda financiera. Fitch Ratings Inc. rebajó a la compañía aún más dentro del grado especulativo el 14 de julio, mientras que Moody’s Investors Service Inc. puso a Pemex en una perspectiva negativa para una posible rebaja la semana pasada, citando mayores riesgos crediticios.

No es la primera vez que el Gobierno brinda apoyo financiero directo a la petrolera. En 2021, dio a Pemex una inyección de efectivo de US$3.500 millones y, en 2019, transfirió US$5.000 millones. En total, el apoyo bajo López Obrador ha ascendido a casi US$49.000 millones en capitalizaciones, exenciones de impuestos y otras ayudas.