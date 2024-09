HSBC estudia fusionar banca comercial y de inversión

HSBC Holdings Plc está considerando combinar sus divisiones comercial y de banca inversión como parte de la iniciativa del nuevo director ejecutivo, Georges Elhedery, de eliminar la superposición de funciones y reducir costos.

Según fuentes con conocimiento directo, la iniciativa uniría el negocio de banca global y de mercados de HSBC, que atiende a grandes empresas multinacionales y alberga las divisiones de banca de inversión y de trading de la firma, con su unidad de banca comercial.

La división combinada se convertiría en el mayor generador de ingresos del banco, aportando unos US$40.000 millones al año a las arcas de HSBC y superando el negocio de banca personal y patrimonial. También reuniría a una fuerza laboral de más de 90.000 personas para hacer negocios con empresas de todos los tamaños.

No se ha tomado una decisión definitiva y los detalles de cualquier posible reestructuración aún podrían cambiar, según indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información que no es pública. Un portavoz de HSBC declinó hacer comentarios.

Los ejecutivos de HSBC han considerado en el pasado la posibilidad de unir las divisiones de banca comercial y global, pero la propuesta se encontró con una fuerte resistencia interna y Noel Quinn, el ex director ejecutivo de HSBC, se opuso a la idea, según algunas fuentes al tanto del asunto.

Quinn, que ascendió en las filas del banco comercial, ha argumentado anteriormente que la combinación de los equipos de cobertura de las dos divisiones sería demasiado perjudicial, según indicaron las fuentes citadas. Tras la partida de Quinn a principios de este mes, la idea está siendo evaluada nuevamente, ya que la empresa busca formas de simplificar su negocio, señalaron las fuentes.

Elhedery ha hecho hincapié en que tiene la intención de continuar la estrategia de Quinn de orientar el banco hacia sus principales mercados en Asia. El ejecutivo de origen libanés comenzó su mandato como director ejecutivo en las oficinas del banco en Hong Kong, el mercado más importante de la entidad, en lugar de en Londres, donde HSBC tiene su sede.

Aun así, el hecho de que esté considerando reestructurar dos de los negocios más grandes e importantes de HSBC demuestra que Elhedery quiere dejar su propia huella en este gigante bancario de 159 años de antigüedad.

La unidad combinada contaría con unos 92.125 empleados en total, aunque algunos ejecutivos creen que la unión podría permitir al banco eliminar algunas funciones administrativas duplicadas, según las fuentes citadas.

La división de banca comercial, que ofrece servicios a pequeñas y medianas empresas en 50 mercados, obtuvo una ganancia antes de impuestos de US$13.300 millones en 2023, mientras que la división de banca y mercados globales aportó US$5.900 millones. La unidad patrimonial y de banca personal, que atiende a 41 millones de consumidores en todo el mundo, generó unos US$11.500 millones.

En una de sus primeras medidas mientras se preparaba para tomar las riendas, Elhedery trasladó a Barry O’Byrne, que ha dirigido el negocio de banca comercial durante cuatro años, para supervisar la división de patrimonio y banca personal. Fue reemplazado de forma interina por Jo Miyake mientras HSBC lleva a cabo un proceso formal de reclutamiento para encontrar un sucesor para O’Byrne.

Otro ejecutivo, Greg Guyett, ha dirigido banca y mercados globales durante los últimos cuatro años. Guyett trabajó casi tres décadas en JPMorgan Chase & Co., donde desempeñó diversas funciones en el banco de inversión de la entidad crediticia.

Gastos bajo control

Las deliberaciones de Elhedery se producen en un momento en el que HSBC trata de contener los gastos, en momentos en que los bancos centrales de todo el mundo están empezando a recortar las tasas de interés, lo que amenaza los márgenes de los grandes prestamistas mundiales.

En sus primeras reuniones con el personal, Elhedery ha hecho hincapié en que los empleados deben tratar de mantener sus gastos bajo control, informó Bloomberg anteriormente. El banco ya ha empezado a frenar la contratación y ha pedido a sus empleados que sean más prudentes con sus gastos de viaje y ocio.

