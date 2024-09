Goldman Sachs y Bank of America preparan canje de deuda por naturaleza en Ecuador

Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. están preparando el terreno para un canje que ayudará a Ecuador a gestionar los costos de financiamiento de su deuda a cambio de un compromiso de proteger parte de la selva amazónica, según fuentes con conocimiento del asunto.

Los dos bancos de inversión están preparando un acuerdo antes de comprometerse formalmente con posibles inversionistas, señalaron las fuentes que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones de carácter privado. La organización no gubernamental The Nature Conservancy asesorará en la operación, agregaron.

La operación tendrá la forma de canje de deuda por naturaleza, por el que una parte de la deuda existente se refinancia mediante la venta de un nuevo bono en mejores condiciones, y una parte del ahorro se destina a la conservación de la naturaleza. Estos canjes suelen producirse cuando la deuda existente se negocia con descuento y suelen implicar la concesión de garantías sobre el nuevo bono por parte de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. El acuerdo funciona como un incentivo para los inversionistas privados y tiene como objetivo mantener bajos los costos de la deuda del prestatario.

El BID respaldó nuevos tipos de bonos sostenibles emitidos por Ecuador

El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, señaló en una declaración en respuesta a una solicitud de comentarios que el país siempre está trabajando en temas de crecimiento verde y alineando la conservación con el crecimiento amigable con el medio ambiente y la creación de empleo. Destacó que la reducción del stock de deuda también es un objetivo beneficioso para el país. Declinó hacer comentarios sobre transacciones específicas.

Portavoces de Goldman Sachs y Bank of America declinaron hacer comentarios.

El año pasado, Ecuador completó el mayor canje de deuda por naturaleza de su historia, una transacción que se espera genere ahorros por más de US$1.000 millones al gobierno, al tiempo que ayuda a proteger los hábitats de las Islas Galápagos. Credit Suisse, que fue adquirido por UBS Group AG el año pasado, organizó la operación.

Mercado de canjes de deuda por naturaleza

El mercado de canjes de deuda por naturaleza estaba dominado por Credit Suisse antes de su adquisición, y Bloomberg informó anteriormente que UBS busca realizar su primera operación de este tipo para Barbados en forma de un canje de deuda por acción climática. Otros bancos que han expresado interés en ayudar a organizar canjes similares son Citigroup Inc., Barclays Plc y Standard Chartered Plc. BofA organizó el año pasado un canje de deuda por naturaleza por US$500 millones para Gabón.

Existe un “gran potencial” para que este tipo de proyectos ayuden a los países a cumplir sus objetivos de conservación y acción climática, señaló un representante de The Nature Conservancy en una declaración enviada por correo electrónico a Bloomberg. La institución, que ha asesorado en canjes de deuda por naturaleza a varios países, entre ellos Belice, Barbados y Gabón, declinó hacer comentarios sobre el posible acuerdo de Ecuador.

El mes pasado, Fitch Ratings confirmó la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de Ecuador en “CCC+”, siete niveles por debajo del grado de inversión. Un bono emitido en relación con un canje de deuda por naturaleza probablemente tendría grado de inversión, gracias a las garantías proporcionadas por los organismos multilaterales de crédito.