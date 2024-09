Uber lanza su primera venta de bonos como empresa con grado de inversión

Uber Technologies Inc. recurrirá al mercado estadounidense de bonos con grado de inversión por primera vez desde que obtuvo la categoría de blue chip.

El servicio de transporte de pasajeros busca vender los bonos en hasta tres tramos, según una fuente con conocimiento directo. El tramo más largo de la oferta, un título a 30 años, podría rendir 1,6 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, indicó la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son de carácter privado.

Según Robert Schiffman, analista de Bloomberg Intelligence, es probable que la operación reciba una cálida acogida por parte de los tenedores de bonos, la mayoría de los cuales tienen poca o nada de exposición al crédito. La rentabilidad récord de la empresa en el segundo trimestre, reservas de dos dígitos y el crecimiento de los ingresos, aumenta aún más el atractivo, añadió.

“Prevemos una enorme demanda para la primera emisión de deuda con grado de inversión de Uber”, indicó Schiffman. “La rápida mejora de las tendencias de flujo de caja libre debería seguir impulsando las calificaciones de Uber al alza en los próximos años”.

Nueva calificación

La operación se produce un día después de que la empresa encargara a Morgan Stanley, BofA Securities Inc. y JPMorgan Chase & Co. la organización de llamadas con inversionistas de renta fija para una potencial oferta de bonos sénior no garantizados. La calificación crediticia de la empresa fue elevada por primera vez el 16 de agosto de “BB+” a “BBB-” por S&P Global Ratings desde BB+, luego a “BBB” por Fitch Ratings unos días después, y el 27 de agosto fue mejorada a grado de inversión por Moody’s Ratings.

