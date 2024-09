El mercado de bonos de Estados Unidos registró récord de colocaciones

Un número récord de empresas con grado de inversión está acudiendo al mercado de bonos corporativos de Estados Unidos el martes por la mañana para emitir deuda antes de las elecciones presidenciales de EE.UU., aprovechando el abaratamiento de los costos de los préstamos.

Ford Motor Credit Co. y Fifth Third Bancorp se encuentran entre las 29 empresas que acudieron al mercado de bonos, el día de ventas más activo del que se tiene registro, según datos recopilados por Bloomberg. Se espera que las empresas tomen prestados unos US$125.000 millones en bonos de alta calidad de EE.UU. en septiembre.

La avalancha de emisiones se produce en un momento en que los directores financieros de las empresas tratan de asegurar su deuda mientras las primas de riesgo son bajas. El diferencial promedio de las empresas estadounidenses de alta calificación se situó el viernes en 93 puntos básicos, el más bajo desde el 31 de julio.

Aumento del endeudamiento

Los rendimientos promedio totales han caído por debajo del 5%, lo que hace más atractivo el endeudamiento. El martes posterior al Día del Trabajo del año pasado fue la sesión más activa del mercado de grado de inversión de 2023, con US$36.200 millones de deuda colocada por 20 empresas.

“El verano ha terminado oficialmente y las empresas están buscando pedir prestado ahora mientras el mercado está abierto”, dijo Matt Brill, jefe de crédito con grado de inversión para Norteamérica de Invesco. “Las empresas no quieren correr el riesgo de tener volatilidad en torno a las próximas elecciones”.

“En general, los rendimientos de las empresas con grado de inversión bajaron considerablemente el mes pasado, por lo que ahora es significativamente más barato para las empresas pedir prestado”, añadió. “Tradicionalmente vemos un repunte de las emisiones tras el Día del Trabajo, pero esta es incluso más activa de lo que habríamos esperado”.

