Otro grupo de firmas de Wall Street, incluidas importantes corredoras de bolsa, llegaron a un acuerdo para pagar colectivamente decenas de millones de dólares a los reguladores estadounidenses debido a que sus empleados utilizaron canales de comunicación no monitoreados para realizar operaciones.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dijo el viernes que las empresas, incluidas Interactive Brokers Group Inc. y Robert W. Baird & Co. Inc., habían infringido las reglas que exigen que se guarden las comunicaciones comerciales de los empleados. En total, las empresas acordaron pagar US$79 millones en multas a la SEC, según el regulador.

Las empresas financieras deben monitorear y guardar las comunicaciones relacionadas con sus negocios para evitar conductas inapropiadas. Las sanciones del viernes se suman a los más de US$2.500 millones que los grandes bancos acordaron pagar previamente a la SEC y a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) para resolver investigaciones similares sobre el uso de mensajes de texto en teléfonos personales y WhatsApp.

Los reguladores dicen que es mucho más difícil investigar irregularidades cuando las empresas no guardan los registros. Desde que Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la SEC, asumió el cargo en 2021, transformó en una de sus prioridades resolver la falta de almacenamiento de registros de las empresas.

En las dos multas más grandes de la SEC anunciadas el viernes, Interactive Brokers y una filial pagarán US$35 millones, mientras que Baird pagará US$15 millones, informó la SEC. William Blair & Co., Nuveen, Fifth Third Bancorp y Perella Weinberg Partners también acordaron pagar multas multimillonarias menores.

Interactive Brokers también llegó a un acuerdo para pagar a la CFTC US$20 millones para resolver la investigación del regulador de futuros sobre sus prácticas de comunicación.

“Era bien sabido dentro de estas instituciones que sus políticas internas estaban siendo violadas flagrantemente en la práctica. Pero nadie lo detuvo”, dijo en un comunicado Christy Goldsmith Romero, comisionada demócrata de la CFTC.

Interactive Brokers, William Blair, Fifth Third y Perella Weinberg declinaron hacer comentarios. Nuveen dijo que estaba satisfecha de haber resuelto el asunto.

Traducido por Paulina Steffens.