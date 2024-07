Goldman Sachs advierte que vienen semanas dolorosas para el mercado de acciones

Agosto está a punto de dar comienzo a dos semanas de pérdidas para las acciones de Estados Unidos, según Scott Rubner, de Goldman Sachs Group Inc.

Según el director gerente y especialista táctico de la división de mercados globales de la firma, “los compradores están llenos y se están quedando sin munición después de que quedaran atrás los mejores días de negociación del año”.

El índice S&P 500 va rumbo a alcanzar su récord número 35 desde principios de enero, impulsado por las apuestas de que la Reserva Federal realizará aproximadamente dos recortes de tasas este año. Los analistas también prevén sólidos resultados corporativos y esperan que las ganancias del segundo trimestre aumenten alrededor del 9%, el mayor incremento desde el primer trimestre de 2022, según Bloomberg Intelligence.

Para Rubner, las expectativas para los resultados corporativos son altas debido a que ya están arraigadas, lo que significa que la temporada de resultados “ya no es un viento de cola para las acciones”. Además de eso, el posicionamiento sistemático de los fondos ha alcanzado un nivel tan elevado que cualquier aumento en la volatilidad o que las ganancias no alcancen las expectativas, especialmente de “ponderaciones de capitalización de mercado altamente poseídas, puede obligar a los vendedores no fundamentales a reducir el riesgo”, escribió el lunes en una nota a los clientes.

Experiencia histórica

Agosto ha sido históricamente el peor mes del año para los flujos de renta variable procedentes de inversionistas pasivos y fondos de inversión. No se prevén flujos de entrada en agosto, puesto que el capital ya se ha desplegado para el tercer trimestre, después de que los inversionistas registraran el segundo mayor flujo de entrada de renta variable de la historia en el primer semestre de 2024, escribió Rubner.

Su análisis de los datos que se remontan a 1928 muestra que el S&P 500 alcanza un “máximo local” a mediados de julio antes de embarcarse en lo que suele ser el quinto peor periodo de dos semanas del año a principios de agosto.

“Estamos terminando el mejor periodo bursátil del año”, escribió, señalando que esta es su última nota alcista sobre la renta variable de EE.UU., por ahora.

