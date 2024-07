Alerta en Wall Street: aumentan transacciones que apuestan al triunfo de Trump

El candente debate en Washington sobre si el presidente Joe Biden retirará su candidatura a la reelección se está extendiendo a Wall Street, donde los operadores están transfiriendo dinero hacia y desde el dólar, los bonos del Tesoro y otros activos que se verían afectados por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La recalibración de las carteras comenzó a fines de la semana pasada después de que el desastroso debate de Biden con Trump aumentara la preocupación de que el demócrata de 81 años sea demasiado viejo para otro mandato. La acción comercial posterior fue más aguda en el mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron hasta 20 puntos básicos en los días siguientes.

Con el rápido aumento de las especulaciones de que Biden podría abandonar la carrera presidencial, y con apuestas del mercado inferiores al 50% de probabilidades de que siga siendo candidato, los inversionistas elaboran apresuradamente planes de contingencia para reaccionar ante tal anuncio durante el feriado del 4 de julio del jueves y el fin de semana siguiente.

Un administrador de fondos, que habló bajo condición de anonimato dado lo delicado que es el tema, dijo que se dirigía hacia el período de vacaciones con un sesgo hacia el dólar y la deuda a corto plazo como cobertura contra el aumento del riesgo que, según su cálculo, se desencadenaría con un retiro de Biden. Ningún presidente ha optado por no buscar un segundo mandato desde Lyndon Johnson en 1968 y faltan solo cuatro meses para las elecciones.

“Los mercados ya han estado revisando las probabilidades electorales desde el debate, por lo que las noticias de las últimas 24 horas en realidad solo han añadido más leña al fuego”, dijo Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas estadounidenses en TD Securities en Nueva York.

El consenso entre operadores y estrategas es que una reelección de Trump, un republicano de 78 años, estimularía las operaciones que se benefician de una combinación inflacionaria de política fiscal más laxa y mayor proteccionismo: un dólar fuerte, mayores rendimientos de los bonos estadounidenses y ganancias en las acciones bancarias, del sector de la salud y energéticas.

Así es como se están materializando los movimientos en los mercados por las apuestas a un posible mandato de Trump:

La señal del dólar

El dólar dio una de las primeras señales sobre cómo se ajustarían los mercados a una posible victoria de Trump, ganando terreno en las horas posteriores al debate de la semana pasada. Si bien el dólar ha recibido un impulso este año debido a las indicaciones de la Reserva Federal de que pretende mantener las tasas de interés más altas por más tiempo, la moneda registró una apreciación clara en tiempo real mientras Trump dominaba el enfrentamiento con Biden.

“Una victoria de Trump aumenta la perspectiva de una mayor inflación y un dólar más fuerte, dada su promesa de más aranceles y una postura más dura sobre la inmigración”, dijeron estrategas de JPMorgan Chase & Co. liderados por Joyce Chang.

Los posibles perdedores ante un dólar en alza y el esperado apoyo de Trump a los aranceles incluyen al peso mexicano y el yuan chino.

Curva de rendimiento

Después del debate, los administradores de dinero en el mercado del Tesoro, de US$27 billones, reaccionaron comprando notas con vencimiento más corto y vendiendo notas a más largo plazo, una apuesta conocida como steepener trade.

Una gran cantidad de estrategas de Wall Street han promocionado la estrategia, incluido Morgan Stanley y Barclays Plc, instando a sus clientes a prepararse para una inflación persistente y mayores rendimientos a largo plazo en otro mandato de Trump.

En un lapso de dos días que comenzó a fines de la semana pasada, los rendimientos de los bonos a 10 años aumentaron alrededor de 13 puntos básicos en relación con las tasas a 2 años, en la curva más pronunciada desde octubre.

El miércoles surgieron señales de que los operadores se preparan para la volatilidad a corto plazo en el mercado del Tesoro, a través de un comprador de una estructura denominada strangle, que se beneficia de un movimiento al alza o a la baja en los futuros a través de los precios de ejercicio. Junto con el riesgo potencial durante el fin de semana festivo en torno a la candidatura de Biden, el vencimiento también incorpora los datos de empleo de EE.UU. del viernes y el testimonio la próxima semana del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Alza de las acciones

La perspectiva de una victoria de Trump ha apoyado a una serie de acciones que pueden beneficiarse de la percepción que se tiene de sus posturas sobre el entorno regulatorio, las fusiones y las relaciones comerciales. El mercado en general ha subido tras el debate.

El cambio en la tendencia electoral desde la semana pasada “ha significado un aumento de las acciones, ya que se considera que los republicanos generalmente son más favorables a las empresas”, dijo Tom Essaye, presidente y fundador de Sevens Report.

Las aseguradoras de salud UnitedHealth Group Inc. y Humana Inc. y los bancos se beneficiarían de una normativa más laxa. Discover Financial Services y Capital One Financial Corp. se encuentran entre las empresas de tarjetas de crédito que han subido gracias al optimismo sobre Trump, dado el acuerdo pendiente entre ellas y la especulación en torno a posibles cambios en las normas de tarifas.

Las acciones energéticas como las de Occidental Petroleum Corp. subieron tras el debate, dado que se considera que el expresidente tiene una postura favorable al petróleo. Las acciones del sector de las prisiones privadas, como GEO Group Inc., han reaccionado a su percepción de dureza frente a la inmigración.

ETF financieros

El mercado de fondos cotizados en bolsa ha mostrado últimamente una clara estrategia de inversión: apostar en largo a que Trump estimulará la desregulación y una curva del Tesoro más pronunciada gracias a su agenda potencialmente inflacionaria.

El Financial Select Sector SPDR Fund (ticker XLF), un fondo de US$40.000 millones, registró la semana pasada su mayor entrada en más de dos meses, y los inversionistas añadieron aproximadamente US$540 millones. En lo que va de la semana, han añadido US$611 millones en medio de los últimos giros en el mercado de las tasas de interés.

Mientras tanto, una estrategia de inversión temática diseñada para aprovechar las apuestas a un posible mandato de Trump ha tenido dificultades para ganar terreno. Un ETF que tiene el llamativo ticker MAGA e invierte en acciones favorables a los republicanos ha tardado en acumular activos y no ha visto ninguna entrada material este año, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Mercados criptográficos

Trump ha demostrado apoyo a la industria de la criptografía en las últimas semanas al reunirse con ejecutivos de la industria y prometer que se aseguraría de que toda la minería del bitcóin se realice en EE.UU.

Eso convierte al token solana, la quinta criptomoneda más grande con una capitalización de mercado de alrededor de US$67.000 millones, según CoinMarketCap, en un beneficiario potencial del regreso de Trump a la Casa Blanca. Los administradores de activos VanEck y 21Shares han presentado solicitudes para ETF que invertirían directamente en la moneda digital.

Aunque muchos consideran que la aprobación es una posibilidad remota, el pensamiento entre algunos participantes del mercado es que un Trump recién reelegido nombraría a un presidente de la Comisión de Bolsa y Valores más favorable a la criptografía que Gary Gensler. Ese es un resultado que haría más probable un ETF de solana, y el correspondiente repunte del token.

La perspectiva de una reestructuración de la candidatura demócrata también probablemente impulse al bitcóin, según Stephane Ouellette, director ejecutivo de FRNT Financial.

“Cuanto más loco parezca el sistema político de EE.UU., mejor será para el bitcóin”, afirma Ouellette. La locura del sistema político de EE.UU. es un factor favorable para el bitcóin”.

Traducido por Paulina Steffens.