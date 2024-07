El Partido Demócrata presiona, Joe Biden se tambalea y Kamala Harris hace equilibrio

Casi una semana después del debate el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no logra borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos en los que se trabó al hablar, tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía.

El pésimo desempeño de Biden en el debate de la semana pasada con Donald Trump provocó pánico en gran parte del Partido Demócrata, ya que la gente se pregunta si Biden es física y mentalmente capaz de vencer a Trump y cumplir otros cuatro años.

Esto llevó a varios demócratas, incluidas grandes personalidades, a cuestionar públicamente la agudeza mental del presidente, de 81 años, incluso a pedir abiertamente que se retire de la candidatura.

"Espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido", dijo Lloyd Doggett, el primer congresista en pedirle el retiro.

"Creo que es una pregunta legítima decir: ¿Es esto un episodio o es un estado?", afirmó a la cadena MSNBC la muy influyente Nancy Pelosi, de 84 años, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Por el momento, no hay indicios de que Joe Biden vaya a retirarse pronto de la carrera electoral y en los próximos días hará campaña en Wisconsin y Pensilvania, dos estados del norte del país clave en términos electorales.

El ex congresista Tim Ryan, aunque profesaba su admiración por Biden, escribió en un artículo para Newsweek que "la candidata demócrata en 2024 debería ser Kamala Harris".

Según The New York Times, Biden le dijo a un "aliado clave" que "sabe que es posible que no pueda salvar su candidatura" si no puede convencer a los votantes de que es apto para continuar con la campaña. "Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente", dijo el aliado.

El periódico también citó a un "alto asesor" de Biden, que dijo que el presidente era "muy consciente del desafío político que enfrenta".

Por el momento los llamamientos a la renuncia de su candidatura no son masivos, pero la presión resultó inesperada y este miércoles Biden se reunirá con gobernadores demócratas para intentar tranquilizarlos sobre su capacidad para liderar una campaña electoral contra Donald Trump.

"Tendremos una discusión sana con el presidente", explicó el gobernador J.B. Pritzker, de Illinois, en la CNN. "Por el momento, Joe Biden es nuestro candidato, apoyo al 100% su candidatura, a no ser que tome otra decisión, en cuyo caso todos discutiremos el mejor camino a seguir".

El gobernador de Illinois, así como los de California (Gavin Newsom), Michigan (Gretchen Whitmer) y Pensilvania (Josh Shapiro), son considerados posibles futuros candidatos a la Casa Blanca, pero hasta ahora ninguno cuestionó públicamente la candidatura de Joe Biden.

Biden también tiene previsto conceder una entrevista a la cadena ABC el viernes y dar una rueda de prensa en solitario la semana que viene, con el objetivo de demostrar su capacidad para hablar con fluidez sin teleprónter, el aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara.

El martes, el propio candidato dijo que "no fue muy inteligente" haber "viajado varias veces por el mundo" antes del debate, y que eso le había llevado a "casi quedarse dormido en el escenario".

El New York Times informó que algunos colaboradores del presidente notaron ausencias "más frecuentes" y "más pronunciadas" en los últimos meses, pero también momentos lúcidos, por ejemplo ante las crisis internacionales.

El presidente Biden, en el poder desde 2020, arrasó en las primarias del Partido Demócrata y su candidatura es, por tanto, una mera formalidad a menos que él se retire voluntariamente.

Los sondeos realizados desde el debate no muestran ningún giro, lo que prueba que los estadounidenses ya estaban preocupados por las aptitudes cognitivas del presidente antes de ese día. La mayor parte de las encuestas confirman una ligera ventaja para Trump, de 78 años.

Un sondeo publicado el miércoles por la CBS da al expresidente un 50% de la intención de voto frente a un 48% para su rival demócrata a nivel nacional, y un 51% frente a un 48% en los estados decisivos.

Por el momento, no hay indicios de que Joe Biden vaya a retirarse pronto de la carrera electoral y en los próximos días hará campaña en Wisconsin y Pensilvania, dos estados clave en el norte del país, donde el voto varía en función del candidato y otros factores y no tanto del partido.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos estimó que el expresidente Donald Trump, principal contrincante de Biden en las elecciones, tiene cierta inmunidad procesal como expresidente, una gran victoria para el republicano, sobre el que pesan varios cargos penales.

El máximo tribunal estadounidense "dictaminó que el presidente puede ignorar la ley, incluso para cometer un delito, porque Donald Trump se lo pidió", dice el narrador, con el telón de fondo de las imágenes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del republicano.

Un sondeo publicado el martes por CNN alimentó aún más el nerviosismo en el bando demócrata: el 75% de los electores encuestados cree que el partido tendría más posibilidades con otro candidato en las elecciones de noviembre.

Una encuesta de CNN mostró que Kamala Harris tendría un mejor desempeño que Biden contra Trump en las elecciones presidenciales, aunque sin vencerlo.

La vicepresidenta Kamala Harris está involucrada en un delicado acto de equilibrio, haciendo campaña por el presidente Biden y al mismo tiempo siendo una de las principales candidatas para reemplazarlo si renuncia a la búsqueda de la reelección.

Por el momento, Harris no dijo nada en público, excepto expresar su lealtad a su jefe. "Mira, Joe Biden es nuestro candidato", dijo en una entrevista con CBS News. "Vencimos a Trump una vez y vamos a vencerlo otra vez, punto", dijo, y agregó que está orgullosa de integrar nuevamente la actual fórmula candidata.

Minutos después del debate, Harris se apresuró a aparecer en televisión para defender a Biden, diciendo que había comenzado lentamente en el enfrentamiento con Trump pero que había terminado fuerte.

Harris, de 59 años, es la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de origen asiático (su madre era de la India) en ocupar el cargo que la sitúa "a un paso de la presidencia", como les gusta decir a los estadounidenses, y se convertiría en presidenta si Biden muriera en el cargo o quedara incapacitado.

Pero Harris no necesariamente reemplazaría a Biden si éste pusiera fin a su candidatura y se cree que el Partido Demócrata se apresuraría en escoger a otra persona.

"Durante tres años y medio siempre se hablado de que alguien distinto al vicepresidente debería ser el candidato demócrata", dijo Ange-Marie Hancock, profesora de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Ohio, que admite que es posible que haya una "corriente subyacente de racismo y sexismo" en contra de Harris.

Harris es menos popular entre los estadounidenses que otros demócratas considerados como posibles candidatos, como el gobernador de California, Gavin Newsom, o su homóloga de Michigan, Gretchen Whitmer.

Una encuesta de CNN publicada el martes mostró que Harris tendría un mejor desempeño que Biden contra Trump, aunque sin vencerlo. Esta encuesta le dio a Harris el 45% de las intenciones de voto contra el 47% de Trump, mientras que Biden obtuvo el 43% contra el 49% del republicano en una carrera entre los dos hombres.

En caso de que Biden se retire, Harris, gracias al reconocimiento de su nombre, sus vínculos con personas poderosas del gobierno y la perspectiva de una rápida recaudación de fondos, llegaría a la convención demócrata del próximo mes en una posición de fuerza.

