Donald Trump como “amenaza a la democracia”. El desempeño del presidente Joe Biden en el debate presidencial como una “calamidad” o “suicidio politico”. Las definiciones arrojadas en portales y resdes sociales después del 27 de junio reflejan que la política en Estados Unidos es una caldera, donde lo único cierto es la incertidumbre (sic) frente al escenario planteado por ambos candidatos.

No es para menos si se tiene en cuenta que, pese a los esfuerzos del equipo demócrata para atenuar la fatídica imagen del debate del jueves 26, poco a poco algunos referentes del partido empezaron a asomar la nariz y cuestionar la candidatura de un Biden que, contra viento y marea, se aferra a la posibilidad de renovar su mandato por otros cuatro años el próximo 5 de noviembre.

El debate presidencial fue la máxima apuesta del equipo del presidente demócrata para paliar su principal obstáculo a la reelección: la percepción pública respecto a su estado cognitivo, asociado a su avanzada edad. Biden, que despegó en su carrera política como el sexto senador más joven de la historia estadounidense, también rompió el récord como el presidente estadounidense más longevo y en caso de reelegir, terminaría su segundo mandato con 86 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump y Joe Biden en el debate presidencial del jueves.

En los últimos años una serie de pifies (gaffes, en inglés), incluidas una caída en bicicleta, otra bajando del Air Force One y aparentes confusiones en actos oficiales, alimentaron la idea de que Biden no estaría apto para la contienda electoral frente a Donald Trump, especialmente en un contexto de polarización inédita en el país considerado como la cuna de la democracia liberal.

El asunto sobre la edad de Biden fue cuestionado por numerosos editoriales en los últimos dos años, poniendo en duda su capacidad de estar al mando de la primera potencia militar mundial para el período 2025-2029. Además fue utilizado políticamente por su rival, cuyo equipo difundió un video en la previa al debate presidencial del pasado jueves en Atlanta.

Pero Biden, que pese a los cuestionamientos nunca desistió de su candidatura, hizo de todo para demostrar su agudeza mental. No solo propuso anticipar el debate con Trump organizado por CNN sino que se recluyó para prepararse junto a su círculo íntimo.

“Puedo hacer este trabajo”, dice Biden tras su desastre en el debate

Repercusiones del debate en Estados Unidos: Pelosi y Doggett cuestionaron la candidatura de Biden

Sin embargo, la conmoción se apoderó no solo del partido demócrata y sus donantes sino de la ciudadanía en general, luego de la performance del presidente que incluyó olvidos, trabas, frases que no se le entendían o respuestas difusas que fueron aprovechadas por su rival para exponer el que es su talón de Aquiles.

"Hay noches de debate malas", se limitó a decir el expresidente Barack Obama, mientras que la primera dama, Jill Biden, declaró a Vogue que su familia "no permitirá que esos 90 minutos definan los cuatro años que lleva como presidente".

Recientemente Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes y figura central del partido demócrata, dijo que es "legítimo" plantearse si Joe Biden, de 81 años, es apto para el cargo tras su desastroso debate contra Donald Trump. "Creo que es una pregunta legítima decir: '¿Es esto un episodio o es un estado?", dijo este martes Pelosi, de 84 años, a MSNBC cuando le preguntaron por Biden.

Joe y Jill Biden.

A ella se sumó el congresista de Texas, Lloyd Doggett, que se convirtió en el primer parlamentario demócrata en pedir públicamente al mandatario que se retire de la carrera por la Casa Blanca, reafirmando el compromiso político que siempre caracterizó a Biden.

"Al reconocer que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden ha sido siempre con su país, no consigo mismo, espero que tomará la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido", declaró en un comunicado. Por su parte, la Casa Blanca consideró este martes que no es necesario que el jefe de estado se someta a un test cognitivo.

En la semana que siguió al debate, Biden no se quedó quieto. Reconociendo el impacto de su performance, se reunió con gobernadores demócratas luego de haberse percatado del clima de quejas que siguió al debate, según indicaron fuentes de Casa Blanca a The Washington Post. Los jefes estatales, en tanto, vieron cuestionada su base electoral ante las protestas que generó el desempeño de Biden en el debate. Se trata de un tema no menor considerando que son estrellas en ascenso en el partido, muchos de los cuales figuran como posibles reemplazantes de Biden, entre ellos el gobernador de California, Gavin Newsom.

El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los nombres que suenan como reemplazo en caso de que Biden desista de su candidatura.

Donald Trump, entre la "inmunidad" y la impunidad: qué implica el fallo de la Corte Suprema que lo favorece

En este escenario, tal como anticipó el analista estadounidense Ian Bremmer a este medio, la oportunidad más grande que tenía Biden era que se lo condenara a Trump por algún delito grave, como el de conspirar y obstruir un procedimiento oficial, específicamente durante la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Biden pero que culminó con el asalto al Capitolio a manos de sus seguidores el 6 de enero de 2021. Siendo apenas una de las tres causas sobre delitos contra Estados Unidos que pesan sobre el magnate y que tramitan en tribunales federales y estatales.

"Está muy claro que si se declara a Trump culpable de un delito grave antes de las elecciones esa será la oportunidad más importante que tendrá Biden, a quien la cuestión de la edad y sus políticas relacionadas a la inmigración o la guerra en Medio Oriente le está jugando muy en contra. Porque habrá un gran número de independientes que no estarán dispuestos a votar por un delincuente condenado", explicó el analista.

Sin embargo, después del impacto del debate presidencial, la decisión de la Corte Suprema de ratificar la inmunidad presidencial, que inhabilita el proceso penal contra presidentes por actos cometidos durante su mandato, complicó aún más las chances de que el actual inquilino de la Casa Blanca siga en carrera frente a un rival impopular pero carismático como Trump. Especialmente porque el juicio contra el expresidente por el asalto al Capitolio se podría postergar hasta después de las elecciones del 5 de noviembre.

cp