El periodismo, Trump y la banalidad de la locura

A veces tienes que escribir cuando estás enojado.

Odio escribir sobre Donald Trump. Odio la energía mental que extrae de mi cerebro, los hechos deprimentes sobre él obstinadamente alojados dentro de mi cabeza, todas las cosas viles y sociópatas que ha dicho y hecho. Detesto vivir con la revelación de que tantos conciudadanos celebran su crueldad autoritaria en la que, como dijo Adam Serwer, "la crueldad es el punto ".

Pero, sobre todo, odio que pueda ganar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así que debo escribir sobre él, porque un hombre (y el peligroso movimiento que ha desatado) plantea un riesgo existencial para la democracia estadounidense y, por extensión, para la estabilidad y prosperidad de nuestro mundo.

No poder afrontar el momento

Vivimos en tiempos peligrosos, en los que los ciudadanos necesitan información de máxima calidad para tomar decisiones informadas y acertadas. Pero la prensa no está a la altura del momento. Este no es un golpe bajo a “los medios”. Es una crítica de buena fe a una institución democrática clave que no se ha adaptado lo suficiente a una peligrosa amenaza autoritaria.

Ahora hay dos candidatos destacados para la presidencia estadounidense.

Uno de ellos es un fanático racista y misógino de 77 años que ha sido declarado responsable de violación, que incitó a una insurrección violenta y mortal destinada a anular unas elecciones democráticas, que ha cometido fraude masivo para enriquecimiento personal y que se enfrenta a 91 cargos distintos por delitos graves en su contra y que ha discutido abiertamente sus estrategias autoritarias para gobernar si regresa al poder.

El otro tiene 80 años y tiene opiniones dominantes del Partido Demócrata que a veces habla mal o tropieza. (Puede haber otras razones para criticar a Joe Biden, pero la principal que se comenta en la prensa es su edad).

Uno de esos dos candidatos se enfrenta a columnas implacables en los periódicos y a "ataques" de expertos en televisión que argumentan que debería abandonar la carrera. (Alerta de spoiler: de alguna manera no es el autoritario y racista estafador de abuso sexual que enfrenta 91 cargos por delitos graves).

La falsa esperanza de “ignorarlo”

El viernes por la noche, Donald Trump pronunció un discurso escalofriantemente oscuro que pocos estadounidenses conocen.

Prometió ser duro con el crimen ejecutando a personas por delitos menores como hurto en tiendas.

Bromeó sobre Paul Pelosi, el anciano esposo de la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien casi fue asesinado a golpes por un conspirador del MAGA que golpeó el cráneo de Pelosi con un martillo. (La multitud aullante encontró hilarante el chiste de Trump, riendo con alegría ante la perspectiva de que un anciano inocente casi fuera asesinado).

"Dame un gusto, amigo", desafió Joe Biden a Donald Trump a debatir y el republicano le respondió: "No puede juntar dos frases"



Luego, mostrando su perspicacia intelectual y mostrando su firme control de la realidad, Trump le dijo a la multitud de California que tenía un plan ingenioso para combatir los incendios forestales que implicaba... regar los bosques para que el suelo estuviera húmedo. (Esta es una estrategia adicional más allá de su plan de “ rastrillar los bosques ”, que había sugerido anteriormente; los bosques estadounidenses cubren 800 millones de acres de tierra).

Estos comentarios oscuros y extraños se producen poco después de que Trump planteara la idea, en su red social Truth Social, de ejecutar al máximo general saliente de Estados Unidos, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. Trump escribió que la llamada telefónica de Milley para tranquilizar a China después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue “un acto tan atroz que, en tiempos pasados, el castigo habría sido la MUERTE”. (La llamada telefónica, de hecho, fue autorizada explícitamente por funcionarios de la administración Trump).

Como escribí la semana pasada en The Atlantic :

Y, sin embargo, ninguna de las portadas del país decía “Trump sugiere que un alto general merece ejecución” o “El ex presidente acusa al general de traición”. En cambio, la publicación apenas apareció en las noticias. La mayoría de los estadounidenses que no siguen a Trump en las redes sociales probablemente ni siquiera sepan lo que sucedió.

La retórica de Trump es peligrosa, no sólo porque es exactamente del tipo que incita a la violencia contra funcionarios públicos, sino también porque muestra cuán insensible se ha vuelto el país ante amenazas más típicas de regímenes autoritarios y rotos. Estados Unidos no sólo corre hacia un riesgo significativo de violencia política en torno a las elecciones presidenciales de 2024. También es prácticamente ajeno a hacia dónde se dirige.

¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que el principal candidato a la presidencia de Estados Unidos pueda plantear la posibilidad de ejecutar a un general y la respuesta de los medios sea… grillos?

¿Cómo es posible que no sea noticia de primera plana cuando un hombre que pronto regresará al poder pide a las fuerzas del orden que maten a personas por delitos menores? ¿Y por qué tan pocas personas cuestionan la agudeza mental de Trump en lugar de la de Biden, cuando Trump propone planes delirantes y desquiciados para el manejo forestal y advierte a sus partidarios que Biden nos llevará a la Segunda Guerra Mundial (para lo cual se necesitaría una máquina del tiempo), o equivocadamente, afirma que derrotó a BarackObama en 2016?

En la izquierda política, desde hace tiempo se escuchan constantes advertencias en las redes sociales contra quienes resaltan la terrible retórica de Trump. Cada vez que tuiteo sobre el peligroso lenguaje de Trump, siempre aparece el predecible estribillo de alguien que responde: “¡No lo amplifiques! Simplemente estás difundiendo su mensaje”.

La prensa, de manera sorprendente, ha seguido esa advertencia. Miré el New York Times en busca de menciones sobre el llamado de Trump a ejecutar a los ladrones de tiendas, o regar los bosques, o cómo cree que un hombre de 82 años a quien un lunático le rompe el cráneo con un martillo en su propia casa es hilarante. Nada. No pude encontrarlo.

Si estaba cubierto, estaba enterrado profundamente. Al desplazarme por mi aplicación del New York Times el sábado, vi docenas de historias políticas antes de llegar a un artículo titulado “El Pumpkin Spice Latte nos sobrevivirá a todos” y “DogTV es televisión para perros”. Excepto cuando es para personas”. Pero no hubo nada sobre el discurso de Trump.

Este enfoque ha resultado contraproducente. Es malo para la democracia. El argumento de “no amplificarlo” es desastroso. Necesitamos amplificar más la vil retórica de Trump , porque desviará a los votantes persuadibles de su cruel mensaje.

En este momento, Trump sigue siendo popular y sigue difundiendo su mensaje. Las personas con más probabilidades de radicalizarse por él o de actuar según su incitación ya lo escuchan alto y claro.

Mientras tanto, para el público en general, está en camino de ganar o de convertir las elecciones de 2024 en un tema emocionante. Pero esta es la verdad: cuando la prensa no cubre sus trastornadas incitaciones a la violencia, las personas que siguen de cerca la política aún se enteran. Sabía sobre el discurso de Trump el viernes por la noche. Es posible que hayas oído hablar de ello. Pero, ¿qué porcentaje del público estadounidense sabe que él llamó a ejecutar a un general? ¿Cinco por ciento? ¿Menos?

La mayoría de los votantes no piensan en política en su vida diaria. Sólo las grandes historias que aparecen en los titulares destacan. Y esos cientos de millones de estadounidenses no tienen ni idea de que Trump quiere matar a los ladrones, o piensan que es gracioso que un hombre inocente casi muera después de ser golpeado en la cabeza con un martillo. En cambio, muchos piensan que Trump es un tipo rudo, pero no alguien que sea activamente peligroso. Muchos se esconden detrás de su ignorancia de su peor y más vil comportamiento para justificar votar por él.

Consideremos esto: los estadounidenses se enojaron con Trump cuando realizó conferencias de prensa diarias sobre el covid-19, porque lo vieron sin guión ni adornos. Cuando propuso inyectar desinfectante para “limpiar” el cuerpo o usar una “luz muy potente” para curar el covid en un paciente, la gente común vio al verdadero Trump y no les agradó mucho.

Tal vez, sólo tal vez, sería mejor para todos nosotros si conocieran la otra retórica demencial y peligrosa que escupe a diario. Tal vez sería mejor si los votantes no pudieran alegar ignorancia de la inquietante crueldad de Trump.

La “banalidad de la locura”

Hay un enigma en el centro de las noticias sobre Trump y es el siguiente: ¿por qué la prensa no escribe en MAYÚSCULAS cuando un destacado candidato presidencial, una vez más, incita a la violencia?

Si Joe Biden llamara para ejecutar a los ladrones, ¿creés que habría un gran titular en el New York Times , o creés que tendrías que pasar mucho más allá de los artículos sobre café con leche con especias de calabaza y DogTV para enterarte?

Todos sabemos la respuesta.

Cuando Joe Biden no tropezó pero casi tropezó fue noticia de primera plana. ¿Qué tan absurdo es eso? ¿Un candidato que no se cayó del todo es una noticia más importante que un candidato que llama a ejecutar a ladrones? (Para que conste, aproximadamente el diez por ciento de la población estadounidense roba en tiendas, por lo que millones se enfrentarían a una posible ejecución según la propuesta de Trump).

Esto es lo que yo llamo la banalidad de la locura, y está distorsionando la forma en que los estadounidenses piensan sobre la política en la era Trump y post-Trump.

Según el viejo refrán, en los periódicos no hay ningún titular que diga "Un hombre muerde a un perro", pero sí "Un hombre muerde a un perro". La idea es que la prensa cubra lo inusual en lugar de lo rutinario, incluso si la historia rutinaria es más importante que la inusual.

(Vale la pena señalar, sin embargo, que el “escándalo” de Biden que apareció en los titulares pocas horas después de que Trump fuera declarado responsable de un fraude financiero masivo fue una historia literal de “Hombre que muerde a un perro ” sobre el comandante Biden, el pastor alemán feliz con las mordeduras del presidente. En serio, vaya a Google News y busque “perro Biden” y “ladrones de tiendas Trump” y vea la diferencia en los resultados. Es muy deprimente).

La prensa del Golden Retriever

Siguiendo con nuestro tema canino, expliqué cómo opera actualmente esta dinámica de prensa en las noticias estadounidenses contemporáneas, nuevamente, en The Atlantic :

Los escándalos de Trump se han vuelto, como era de esperar, banales. Y los periodistas estadounidenses se han convertido en perros perdigueros de oro que observan un lanzador de pelotas de tenis. Cada vez que comienzan a perseguir una bola, inmediatamente aparece una nueva, lo que provoca una nueva persecución.

Con el tiempo, perseguir pelotas de tenis se vuelve obsoleto. Nos volvemos más sensibles a prácticamente cualquier distracción: los medios se fijan en el buzo con capucha de John Fetterman en lugar de en historias sobre el implacable pero predecible riesgo de violencia política inspirada por Trump.

En tiempos normales, este enfoque puede ser desaconsejable, pero no peligroso. Hoy es peligroso. Al cubrir sin aliento cada pequeño error de Joe Biden mientras ignoran las desquiciadas incitaciones a la violencia por parte de Trump, la mayoría de los votantes nunca ven los lados de Trump que más deberían preocuparlos. Esto crea una negación plausible para los votantes, donde pueden decir: "No parece tan malo; ambos candidatos tienen defectos, pero yo me quedo con Trump".

Mi opinión es la siguiente: si alguien quiere votar por un autoritario sociópata cruel, debería hacerlo sin poder fingir que no sabe lo que apoya. Debería haber un estigma social por votar por Trump, porque lo que él representa está muy lejos de los límites de la política democrática aceptable en cualquier otro lugar del mundo. Pero eso no puede funcionar a menos que todos sean conscientes de la locura cada vez más violenta y trastornada de Trump.

En lugar de ello, la prensa ha sucumbido al efecto adormecedor de la banalidad de la locura: una vez informó sobre cada tuit de Trump a principios de 2017 porque era inusual, pero ahora ignora incluso las propuestas políticas más peligrosas de un autoritario que está en la cúspide de una vez. volver a convertirse en el hombre más poderoso del mundo, precisamente porque sucede, como un reloj, casi todos los días.

Los cuatro tipos de votantes de Trump

De cara a 2024, según mis cálculos, hay cuatro tipos principales de votantes de Trump, con niveles decrecientes de devoción.

– La mafia MAGA

– Voto rojo hasta que muera

– Anti-Bidens

– Cuidadores de vallas

A la mafia MAGA a menudo se la conoce como la base de Trump. Probablemente representen entre el 20 y el 25 por ciento del electorado. Estas son las personas de las que hablaba Adam Serwer cuando dijo que "la crueldad es el punto". Son ellos los que se ríen de los chistes sobre Paul Pelosi siendo golpeado con un martillo y los que piensan que Kyle Rittenhouse, que disparó y mató a dos personas, es un héroe más que un asesino vigilante. Estos son los discípulos de Trump, no sus partidarios. Votarán por Trump pase lo que pase. Nada puede cambiar eso.

La gente de Voto rojo hasta que muera son partidarios republicanos. Se han identificado y siempre se identificarán como republicanos, por lo que podrían verse tentados temporalmente por la política viscosa de Vivek Ramaswamy, la complacencia oportunista de Nikki Haley o la espeluznante sonrisa forzada del muñeco Chucky y el carisma de la tabla de planchar de Ron De Santis. Están dispuestos a criticar ligeramente el comportamiento de Trump, pero alabarán con entusiasmo sus políticas. Dicen cosas como "Él no es perfecto y desearía que a veces se callara". Pero, en última instancia, cuando lleguen las elecciones generales, nunca votarán por un demócrata.

Los Anti-Bidens son diferentes. Son las personas que afirman, genuinamente o no, que solo votan a Trump porque Biden es demasiado mayor o porque culpan a Biden de los problemas de las guerras culturales o de sus propias circunstancias económicas. Algunos de ellos son más que convincentes, pero otros en realidad están sopesando opciones comparativas y decidiendo quién ganará su voto. Algunos son persuadibles.

Finalmente, los Cuidadores de vallas son votantes indecisos. Hay menos de ellos en la política estadounidense que antes, pero millones de personas todavía caen en esta categoría. A menudo son los menos comprometidos políticamente y, por lo tanto, los menos conscientes de la retórica viciosa y vil de Trump.

Estos grupos son importantes porque las elecciones se ganarán (o perderán) dependiendo de qué tan bien Biden y las coaliciones anti-Trump puedan separar votantes de los dos últimos grupos (los Anti-Bidens y los Indecisos). Por eso es importante amplificar la retórica demente de Trump: es el tipo de cosas que en realidad pueden desanimar a los varios millones de votantes persuadibles que podrían emitir votos decisivos en 2024.

Este desglose de cuatro partes también nos ayuda a comprender por qué los enfoques de No amplificarlo o La banalidad de lo loco no han funcionado. Gran parte de lo que Trump dice y hace es objetable para la gran mayoría de los estadounidenses, que son personas decentes y compasivas. Pero en este momento, son la gente de MAGA Mob y Voto rojo hasta que muera quienes están recibiendo un constante goteo salino de trumpismo en sus venas. No se trata de cambiar de opinión; simplemente está solidificando su devoción.

Mientras tanto, a los votantes persuadibles se les está dando la oportunidad de olvidar las cosas horribles que hizo Trump y que alguna vez conocieron, mientras leen titulares estridentes sobre lo viejo que es Biden. (Biden es tres años mayor que Trump, pero, y no puedo creer que tenga que decirlo, una edad elevada no es ni remotamente lo mismo que ser un estafador autoritario, declarado responsable de violación, que robó los secretos nucleares del gobierno y trató de anular una elección para permanecer en el poder incitando a un ataque violento contra el Capitolio de Estados Unidos).

Tenga esto en cuenta: el índice de aprobación de Trump se desplomó después de sus comentarios sobre Charlottesville en 2018. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabía. Las personas que apoyaban a Trump se volvieron un poco más avergonzadas ante ese apoyo, porque se hizo obvio que estaban respaldando a un racista. Nadie podría pretender lo contrario. Todos lo sabían. Y eso importaba.

Pero ahora, muchos fingen haber olvidado las transgresiones pasadas de Trump como si fueran noticias viejas, mientras que otros no se dan cuenta del redoble de retórica peligrosa que está energizando diariamente el movimiento MAGA de maneras cada vez más violentas.

La prensa tiene la obligación de transmitir magnitud, no sólo novedad. Los periódicos y los canales de televisión tienen tiempo y espacio limitados para discutir acontecimientos políticos. En un mundo político en el que un contendiente autoritario a la presidencia está planteando la idea de ejecuciones por hurtos y asesinatos de generales, tal vez, simplemente tal vez, no valga la pena el espacio o el tiempo para discutir un breve tropiezo o una mordedura de perro.

Concluí mi último artículo sobre Atlantic con este párrafo, que resume mis sentimientos sobre las elecciones de 2024, sobre lo que debería ser el imán de todas las noticias políticas estadounidenses en la era Trump/post-Trump.

Espero que otros en la prensa escuchen:

Bombardeados por una corriente constante de extremismo autoritario trastornado por parte de un hombre que pronto podría regresar a la presidencia, hemos perdido todo sentido de escala y perspectiva. Pero ni la prensa estadounidense ni el público pueden darse el lujo de dejarse adormecer. El hombre que, como presidente, incitó a un ataque violento contra el Capitolio de Estados Unidos para anular una elección está nuevamente fomentando abiertamente la violencia política al tiempo que respalda explícitamente estrategias autoritarias en caso de regresar al poder. Esa es la historia de las elecciones de 2024. Todo lo demás es sólo fachada.