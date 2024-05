El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso a su rival en las elecciones de noviembre, Donald Trump, realizar dos debates, tras meses de incertidumbre sobre si se realizarían para esta ocasión.

"Dame un gusto, amigo. Estoy listo para hacerlo incluso dos veces", dijo Biden en un video publicado en X. "Fijemos las fechas, Donald. He oído que tienes libre los miércoles", añadió con un dejo de ironía, al hacer referencia a los días que toma una pausa el tribunal de Nueva York en el que el exmandatario es juzgado desde hace un mes.

En otro video, el presidente de los Estados Unidos volvió a desafiar a Trump al decir: "Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces, no se ha presentado a ningún debate. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Bueno, alégrame el día, amigo".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Minutos más tarde, el candidato republicano Donald Trump aceptó el reto del presidente demócrata Joe Biden para realizar dos debates antes de las elecciones de noviembre, en las que buscan ocupar la Casa Blanca. "El corrupto Joe Biden es el PEOR polemista al que me he enfrentado: ¡no puede juntar dos frases! Crooked es también el PEOR presidente de la historia de Estados Unidos, con diferencia. Es hora de un debate para que pueda explicar al pueblo estadounidense su altamente destructiva política de fronteras abiertas, sus nuevos y ridículos mandatos de vehículos eléctricos, la concesión de una inflación aplastante, altos impuestos y su política exterior realmente DÉBIL, que está permitiendo al mundo " Prenderse fuego." Estoy listo y dispuesto a debatir sobre Crooked Joe en los dos momentos propuestos en junio y septiembre. Recomiendo encarecidamente más de dos debates y, para generar emoción, un lugar muy grande, aunque supuestamente Biden tiene miedo a las multitudes, y eso es sólo porque no las entiende. Sólo dime cuándo, estaré allí. "¡¡¡Preparémonos para la fiesta!!!"

Biden evitó los tres encuentros propuestos por la comisión bipartidista de debates electorales de Estados Unidos y optó por dos enfrentamientos, en junio y en septiembre, sin audiencia y organizados por medios noticiosos.

Encuesta: Joe Biden mantiene una mínima ventaja sobre Donald Trump

Cómo les fue cuando debatieron

El primer debate electoral entre el por entonces presidente estadounidense Donald Trump y su contrincante demócrata, Joe Biden, realizado en septiembre de 2020, fue un verdadero descontrol.

Trump interrumpió persistentemente casi todas las respuestas de Biden sobre tema como la Corte Suprema y los planes de atención médica, y los ataques personales se convirtieron en una constante.



El testigo estrella de la fiscalía que declaró contra Trump: "Yo hacía todo lo que podía y aún más para proteger a mi jefe"

Después acusó a Biden de ser "socialista", pero Biden desestimó sus ataques afirmando que "todo el mundo sabe" que Trump "es un mentiroso".

El segundo, llevando a cabo en octubre de 2020, fue en un tono fue más calmado. El duelo verbal, organizado por una comisión independiente, fue moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca,

fl