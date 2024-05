El ex abogado de Trump, Michael Cohen se enfrentará al interrogatorio por el caso Stormy Daniels

El juicio contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump inicia su cuarta semana con los interrogatorios a su ex abogado, Michael Cohen, quién se enfrentará al interrogatorio de sus letrados defensores tras asegurar que le pagó una suma de US$130 mil a la ex actriz del cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio por el presunto abuso sexual que tuvo lugar en 2006.

El antiguo defensor del ex mandatario norteamericano, es actualmente su peor enemigo y dará testimonio este martes, acerca de los millonarios pagos ocultos para tapar el escándalo sexual en el marco de las elecciones presidenciales 2016.

Juicio a Donald Trump: la fiscalía llamará a Michael Cohen, el abogado que le habría pagado a la exactriz Stormy Daniels

La fiscal Susan Hoffinger habló con el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, sobre el proceso de reembolso en el juicio por dinero secreto del ex presidente. Su método fue un intento de mostrar a los jurados lo que los fiscales dicen que era un engaño mes a mes, para enmascarar el verdadero propósito de los pagos.

Michael Cohen y Donald Trump cara a cara

La fiscalía considera a Michael Cohen como “el testigo más importante” ya que su declaración puede aportar “conocimiento íntimo de las actividades de Trump y podría aumentar la exposición legal del candidato presidencial republicano presumiblemente si los jurados lo consideran suficientemente creíble”.

Michael Cohen también importa porque los reembolsos que recibió del pago de 130.000 dólares para silenciar a Stormy Daniels, que los fiscales dicen que fue para comprar su silencio antes de las elecciones, son la base de 34 cargos por delitos graves que acusan a Trump de falsificar registros comerciales.

“Sentí vergüenza por no pararlo”: Stormy Daniels declaró en el juicio contra Donald Trump y dió detalles de su encuentro sexual

El ex legista del manganate norteamericano le aseguró a los jurados que “ Trump le había prometido reembolsarlo” y detalló incluso que “Los dos discutieron con Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, cómo se pagarían los reembolsos como servicios legales en cuotas mensuales.

Juicio a Donald Trump por el caso Stormy Daniels

Los abogados de Donald Trump atacarán la credibilidad de Michael Cohen

Los abogados de Donald Trump tendrán la oportunidad de comenzar a interrogar a Cohen tan pronto este martes, donde se espera que ataquen su credibilidad.

Causa Stormy Daniels-Trump: el expresidente podría ser declarado culpable en el año de las elecciones en Estados Unidos

Debido a que fue despedido, fue a la cárcel y, por separado, se declaró culpable de mentir sobre un proyecto inmobiliario en Moscú en nombre del ex mandatario de la Casa Blanca y buscarán retratarlo como un testigo vengativo y que tiene una agenda propia.

