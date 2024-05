Alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams: “la cárcel de Rikers Island está preparada para recibir a Donald Trump”

En el marco del juicio penal contra el mandatario de Estados Unidos en el que se encuentra acusado de falsificación de registros contables para comprar el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels, el alcalde de Nueva York, Eric Adams afirmó que “la cárcel de Rikers Island está preparada para recibir a Donald Trump” en caso de violar la ‘ley mordaza’ que recae sobre él.

El juez Juan Manuel Merchán, a cargo del Tribunal de Manhattan, lo ha multado en dos oportunidades por haber incumplido la restricción que se le impuso y le ha advertido la posibilidad de encarcelarlo y cumplir su condena, tras la última sanción económica de US$1.000 por haber atacado públicamente a los implicados en el proceso.

“Sentí vergüenza por no pararlo”: Stormy Daniels declaró en el juicio contra Donald Trump y dió detalles de su encuentro sexual

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump y la ex actriz porno, Stormy Daniels

En el marco de una rueda de prensa el gobernante norteamericano sostuvo que “ en su equipo estarán preparados para lidiar con la situación” y elogió a los miembros del Departamento de Correccionales local al decir que están “listos”, si llega el momento. De hecho, el juez ya multó a Trump con 9.000 dólares la semana pasada, al considerar punibles varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña, en las que atacaba a algunos de los testigos

En caso de terminar tras las rejas, se convertiría en el primer ex mandatario, como también es el primero en ser acusado penalmente, al afrontar un total de 88 cargos criminales por diversos procesos legales que se encuentran abiertos de forma simultánea.

El magistrado Juan Manuel Merchán expresó que “lo último que quiero es meterle a la cárcel. Usted es el ex presidente de los Estados Unidos y posiblemente sea el próximo también, pero tengo un trabajo que hacer y, parte de ese trabajo, es proteger la dignidad del sistema judicial”.

Donald Trump se presentó ante el Tribunal de Nueva York por el caso “Stormy” Daniels

Donald Trump antes los tribunales de Nueva York

“No queremos hablar de hipótesis, pero tenemos profesionales allí y están preparados para recibir a todo el mundo", manifestó Eric Adams durante una conferencia de prensa al ser consultado por un supuesto escenario, en caso de que el ex jefe de Estado sea enviado a prisión”.

La declaración de la ex actriz porno, Stormy Daniels en el juicio penal contra Donald Trump

La exactriz y directora de películas porno, Stormy Daniels, testificó el último martes en el juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevado a cabo en Nueva York. En su declaración, describió cómo fue el encuentro sexual que tuvo en 2006 y explicó por qué decidió aceptar 130.000 dólares a cambio de su silencio en 2016.

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump se reunió con Ron De Santis en busca de financiación para la campaña

La ex actriz y directora de películas porno, Stormy Daniels

"La intención era bastante clara", sostuvo, antes de agregar que se preguntó a sí misma cómo se había "puesto en esta comprometida situación". luego de haber descrito que al salir del baño, Trump se encontraba en calzoncillos recostado en la cama. No obstante, aclaró que "no estuve amenazada ni verbal, ni físicamente" aunque había un "desequilibrio de poder", explicó en relación a la posición privilegiada del magnate.

En este sentido, señaló que tuvieron sexo en la cama, "en la posición del misionero", y que Trump no utilizó preservativo. "Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no", lamentó Stormy Daniels, quien aseguró que habló de ello a "muy poca gente".

PM