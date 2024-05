El juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó este viernes su tercera semana con el testimonio explosivo de la exactriz de cine para adultos, Stormy Daniels, ocupando un lugar central. En un proceso legal sin precedentes, el magnate compareció ante un tribunal de Nueva York por la presunta falsificación de registros comerciales de su compañía para cubrir el pago de un soborno que comprara el silencio de Daniels, con quien habría mantenido un encuentro sexual en 2006.

Este viernes 10 de mayo la audiencia de uno del que es el juicio de mayor revuelo mediático contra Trump cerró con el testimonio de Stormy Daniels. La actriz y directora dio detalles del encuentro sexual que Trump niega rotundamente, y afirmó que no fue extorsionada para aceptar un pago de 130.000 dólares con el fin de mantener silencio.

El juicio contra Trump, que con 77 años competirá por la presidencia este 2024, seguirá la próxima semana con el testimonio de su antiguo abogado Michael Cohen. El letrado, que en la actualidad está distanciado de Trump, habría sido el encargado de pagarle a Daniels en aquel entonces, cuando el magnate disputaba la recta final de las elecciones presidenciales de 2016, que ganó frente a Hillary Clinton.

El testimonio de Stormy Daniels

A lo largo de casi 8 horas de testimonio, tanto el martes como el jueves, Stormy Daniels detalló ante el jurado de Nueva York la supuesta relación de una noche que tuvo con Trump en un torneo de golf de famosos y el acuerdo financiero que, según ella, se llevó a cabo posteriormente.

En su testimonio, describió aspectos íntimos como la ropa que usó de Trump, inclusive la interior, la posición sexual que practicaron y la falta de uso de preservativo. Asimismo, afirmó que no fue amenazada "ni verbal ni físicamente" en ese momento, pero admitió sentirse "avergonzada por no haber detenido la situación o haber dicho que no".

Daniels, de 45 años, con traje negro, había subido al estrado por primera vez el martes cuando comenzó a desgranar su difícil infancia y sus primeros pasos en la industria del cine para adultos. Mientras, Trump se encontraba sentado en la mesa de defensa, evitando reaccionar y mirar en dirección a la denunciante.

La defensa de Trump

La defensa del actual candidato del Partido Republicano a la presidencia argumentó que estos detalles eran "extremadamente perjudiciales" para el caso, centrado en la falsificación de documentos, y presentó dos mociones para anular el juicio, que fueron rechazadas por el juez Juan Merchan.

El testimonio de Daniels, junto con el de Cohen, generaron un ambiente cargado en el juicio. Este viernes, Madeleine Westerhout fue una de las que cerraron el desfile de testigos con su declaración en el estrado, y dio detalles de su paso por la Casa Blanca trabajando para Trump como su asistente.

Durante su testimonio, Westerhout describió a Trump como una persona profundamente involucrada en todos los aspectos de su negocio, incluso en la firma de cheques de la Organizaciòn mientras ocupaba la presidencia.

Con respecto a continuidad del juicio, después de Daniels la fiscalía se prepara para convocar al estrado a Michael Cohen, una figura central de la querella ya que habría sido quien le pagó el soborno a Stormy Daniels.

Los juicios contra Trump

Además del caso en Nueva York, Trump enfrenta acusaciones en Washington y Georgia por supuesta conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, y en Florida por presunta manipulación indebida de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca. Sin embargo, este último caso fue pospuesto indefinidamente.

En cuanto a la prohibición impuesta por el juez para que Trump no hable en redes sociales sobre los testigos, el jurado o el personal de la corte (que ya le valió) multas por desacato, su abogado solicitó levantarla, pero Merchan rechazó esa petición. Las palabras de Trump sobre este tema, hasta ahora, fueron limitadas debido a esta orden judicial.

