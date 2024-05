Hernán Letcher: "Creo que el Gobierno especula con un triunfo de Trump para levantar el cepo"

Hernán Letcher reconoce que no es sencillo eliminar el cepo cambiario, pero destaca que es necesario para lograr la competencia de monedas que propone el Gobierno: “La dolarización la está pateando para luego de las elecciones intermedias, si es que le va bien”, destacó el ex funcionario de la provincia de Buenos Aires en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hernán Letcher es magíster en Economía Política de FLACSO y director del Centro de Economía Política Argentina. Fue director de Gestión de Programas de Inclusión Socioproductiva en el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. También formó parte del equipo de Supervisión de los Centros de Referencias en la provincia de Buenos Aires.

¿Uno de los talones de Aquiles que tiene el Gobierno es la dependencia con el cepo?

Tengo la sensación de que el Gobierno se ha enamorado del cepo, algo que es una gran contradicción porque ha criticado históricamente cualquier tipo de restricción, no sólo la cambiaria. El cepo le permite acumular dólares porque administra los pagos a los importadores, de hecho el Banco Central compró 15 mil millones de dólares y le pateó los pagos a los importadores por 11 mil millones de dólares. Es decir, que más del 80% de los dólares que acumuló fueron por esa vía vinculada a una restricción cambiaria.

El crawling peg del 2% tampoco podría sostenerse en el tiempo sin el cepo cambiario. Además, ayer se anunció una nueva baja de la tasa de interés que permite seguir licuando los ahorros y sostenerla en niveles negativos. Por otro lado, bajar o sostener el contado con liquidación en los niveles en los que está hoy es gracias al dólar exportador que tiene un 20% al contado con liqui y que le permite no depender en demasía de la liquidación del sector agropecuario.

Por último, el impuesto que más dinamismo tomó desde la asunción del Gobierno es el Impuesto País. Si vos eliminas las restricciones cambiarias deberías suprimir ese impuesto que hoy representa más del 1% del PBI.

No es sencillo eliminar el cepo, pero el problema principal de esto es una corrida contra el dólar de los depósitos a plazo fijo. Por eso Javier Milei suele hablar de que necesita 15 mil millones de dólares para poder desarmar estas restricciones cambiaria. Hoy diría que todos los "éxitos", entre comillas, que tiene el Gobierno están asociados al control cambiario.

¿Cómo imaginás que va a salir?

El Fondo Monetario Internacional le acaba de pedir al Gobierno que recorra el camino de ir desarmando restricciones progresivamente. El Gobierno tiene dos objetivos, uno es llegar a la dolarización y lo está pateando para luego de las elecciones intermedias, si es que le va bien. El primer objetivo es la competencia de monedas y eso implica la eliminación de las restricciones cambiarias y se viene postergando por las situaciones que recién mencionaba. Creo que el Gobierno intenta hacer todos los deberes para que los organismos internacionales lo vean de forma positiva y que, eventualmente, aparezcan dólares que le permitan el desarme de las restricciones. Hasta tanto eso no suceda, lo único que vamos a ir viendo es alguna eliminación de restricciones complementarias. Por ejemplo, la semana pasada se pudo suscribir al Bopreal para dividindos y giros de utilidades al exterior. Podremos ver algún tipo de eliminación de restricciones de esa índole, pero el grueso de limitación al acceso a los dólares va a seguir estando hasta que llegue una cantidad significativa de divisas.

¿Hay una contradicción entre el RIGI y el cepo? De continuar la restricción cambiaria, aquellos que quieran invertir en el país podrían pensarlo dos veces por más que esté aprobada la Ley Bases.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones tiene varias contradicciones en sí mismo. Es innecesariamente generoso en la cuestión de las divisas, al punto tal que al tercer año da libre disponibilidad. Es una gran contradicción porque, por un lado, se busca eliminar las restricciones cambiarias, para eso se necesitan dólares, sin embargo el RIGI plantea una libertad absoluta en materia de disponibilidad de divisas ad eternum. Alguna concesión en ese sentido me parece razonable, de hecho la ley de GNL que votó parcialmente el Congreso tenía libre disponibilidad del 50%.

Fue un acuerdo con la empresa Petronas que aceptaba que efectivamente fuera una administración con 50% de libre disponibilidad. Es parte de una negociación de la que te tiene que quedar algo.

Me preocupa que el RIGI deja poco y nada. Me parece fantástico que vengan inversiones y hacer concesiones, pero algo tiene que quedar en la Argentina. También es ampliamente generoso en términos fiscales, no tiene ningún requisito de contratación o desarrollo de proveedores locales, y tampoco en materia de transferencia tecnológica. El Régimen deja mucho que desear para los argentinos y es muy beneficioso para los extranjeros.

¿Puede ser que el Gobierno tenga la expectativa de que gane Trump y que él facilite, a través del Tesoro o del FMI, la cantidad de dólares necesaria para salir del cepo?

No me animé a decirlo antes para que mi respuesta no quede politizada, pero efectivamente creo que el Gobierno está jugando con los tiempos. La respuesta es más política que económica. Es muy difícil que el FMI actual le dé 15 mil millones de dólares. Tal vez tenga que ver con que esta conformación del FMI está esperando le salga todo como Milei dice y después, cuando el Gobierno ya no lo necesite y tenga los dólares, se disponga a hacer el préstamo. Eso puede cambiar si Trump es presidente de Estados Unidos y no me parece alocado que el Gobierno esté jugando con los tiempos para intentar un proceso de este tipo. Ya ha intentando obtener el dinero en distintas ventanillas y, en general, todo el mundo está expectante de lo que pueda pasar. Todos dicen "después vemos y, cuando la cosa funcione, apuesto en serio".

