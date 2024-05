Hernán Madera: “Es realmente imposible saber si el Fondo va a terminar liberando el dinero o no"

Desde el comienzo del semestre, uno de los objetivos clave para el Gobierno era la obtención de dólares para más adelante poder liberar el cepo cambiario, algo que se ha ido pateando ante la ausencia de fondos en el Banco Central. Esta disyuntiva continúa en la cabeza del equipo económico y del Presidente Javier Milei, por eso Canal E se comunicó con el analista político, Hernán Madera.

“El Fondo aprueba préstamos que vuelven de vuelta al Fondo, el comunicado tiene 2 guiños al Presidente, pero tiene uno bien claro que es que dice que el Presidente está luchando contra intereses poderosos y tiene otro que dice que en principio se haría una competencia de monedas”, comentó Hernán Madera. “Durante bastante tiempo se dijo que el Fondo no va a poner un solo dólar para la dolarización, pero sí va a poner para una competencia de monedas”, agregó.

El Gobierno se encuentra buscando dólares “por todos lados”

Posteriormente, Madera planteó: “Los desembolsos no son fondos frescos, es parte de lo que Argentina tiene que devolverle al Fondo Monetario”. Luego, manifestó que, “se está hablando de plata que el Gobierno está buscando por todos lados, lo hace con el mayor decoro que puede pero está buscando desesperadamente por todos lados y lo hace para poder mostrar, a los que deberían estar liquidando la cosecha y no lo está haciendo, que tiene espalda para aguantar aunque ellos no vendan su cosecha”.

“Es realmente imposible saber si el Fondo va a terminar liberando el dinero o no porque se discute en pasillos del departamento de estado y tesoro de Estados Unidos y se termina resolviendo allí”, sostuvo el entrevistado. “Todo termina siendo una sorpresa”, complementó.

No hay otra entidad que provea de dólares a Argentina si no es el FMI

Por otro lado, el analista político señaló: “Lo cierto es que si no es el Fondo, no es nadie, de eso sí tenemos más seguridad”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si no es el FMI, no es Qatar, no es Arabia Saudita, no es China, no es un préstamo puente de nadie porque Argentina en las relaciones exteriores está en una situación bastante mala y el Presidente tiene peleas casi todas las semanas”.

“Si entra dinero, puede ser que los agroexportadores aceleren un poco la liquidación de la cosecha, pero el escenario base debería ser que no va a entrar ni un préstamo de USD 15.000 millones, eso es una fantasía”, expresó Madera, que después concluyó: “Lo de los USD 15.000 millones es algo que sale del ministerio de Economía para tratar de incentivar a los agroexportadores a vender”.