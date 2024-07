Trump se mantiene al margen mientras los demócratas cuestionan la campaña de Biden

El expresidente Donald Trump aprendió por fin una regla clave de la política: nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error.

El republicano desapareció en gran medida del escenario nacional tras la desastrosa actuación del presidente Joe Biden en el debate, despejando el camino para que las ansiedades de los demócratas abrumen el ciclo de noticias y aumenten la presión política sobre su oponente.

Aparte de un mitin de celebración el pasado viernes, Trump se ha mantenido en silencio, e incluso ha cancelado una entrevista de televisión prevista con una cadena de Virginia, según el medio local 13News Now. Después de coquetear con el anuncio de su elección para vicepresidente en los días previos al debate, su campaña volvió a sus planes originales de revelar la elección más cerca de la convención republicana.

Trump se ha visto recompensado por un oponente en caída libre, con encuestas que muestran que el candidato republicano amplía su ventaja sobre el presidente tanto a nivel nacional como en los estados indecisos, mientras que los legisladores demócratas declaran abiertamente que no creen que su partido conserve el control de la Casa Blanca en noviembre.

El expresidente y sus asesores admiten que no saben cómo se resolverá el episodio, y que no están seguros de cómo podría afectar a la dinámica de la carrera una posible retirada de Biden de la candidatura. La vicepresidenta Kamala Harris, en particular, podría ofrecer a los votantes un rostro más joven y contrarrestar los desencuentros de Trump con mujeres, independientes y los votantes de color.

“Voy a presentarme y haré campaña, ya sea contra él o cualquier otra persona”, dijo Trump en una entrevista con la estación de radio WRVA de Richmond, Virginia.

Pero el relativo autocontrol de Trump ha dado a los estrategas republicanos la esperanza de que será capaz de evitar sus propios obstáculos durante los últimos cuatro meses de la campaña.

“Trump puede ser un mensajero disciplinado cuando quiere”, dijo Doug Heye, estratega republicano, en una entrevista. “Al mantenerse fuera del centro de atención (por ejemplo, al no anunciar la elección de un vicepresidente), mantiene la atención negativa sobre Biden”.

Trump, muy disciplinado en los últimos días

Los demócratas, por el contrario, han intentado desesperadamente que el comportamiento de Trump vuelva a los titulares, sin éxito. El intento de Biden de centrar la atención en la conducta de Trump después de que el Tribunal Supremo ofreciera una interpretación amplia de la inmunidad presidencial se vio rápidamente superado por sus propios problemas políticos.

Los ayudantes de Biden en Wilmington, Delaware, han dicho que volver a centrar la atención en Trump es esencial, ya que el presidente traza un camino cada vez más estrecho de vuelta a la competitividad. El miércoles, su equipo lanzó un nuevo anuncio argumentando que Trump “ya lideró una insurrección y amenazó con ser un dictador”.

“Debemos recordar a la gente que hay que elegir en estas elecciones”, dijeron la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, y la presidenta, Jen O’Malley Dillon, en un correo electrónico enviado al personal.

Públicamente, Trump ha comentado poco sobre los llamamientos para que Biden abandone la carrera y la creciente incertidumbre dentro de las filas demócratas, aunque expresó escepticismo en su entrevista con WRVA.

“Si él no quiere que eso ocurra, entonces no puede ocurrir porque tiene los votos”, dijo Trump el lunes. “Tiene todos esos delegados”.

Pasar desapercibido le ha ofrecido al expresidente otras ventajas. Por un lado, su campaña ha evitado gastar dinero en costosos mítines, lo que ha ayudado a preservar una ventaja en efectivo sobre el presidente. También le ha permitido jugar al golf durante la semana de vacaciones en el club de Trump en Bedminster, Nueva Jersey.

