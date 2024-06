En Estados Unidos, el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. presentó a Nicole Shanahan, una abogada millonaria de Silicon Valley, como su compañera de fórmula. Aunque no tiene experiencia previa en política, Shanahan es conocida por sus generosas contribuciones a candidatos demócratas. Al tratarse de la candidata a vicepresidente más rica en medio siglo, resulta un pilar fundamental para la financiación de la campaña de Kennedy Jr., sobre todo para garantizar su presencia en las urnas en los 50 estados.

Shanahan, que tiene 38 años, dirige la Fundación Bia-Echo, una organización privada que fundó para invertir en “longevidad e igualdad reproductiva, reforma de la justicia penal y un planeta saludable y habitable”. También es investigadora de la Universidad de Stanford y fue fundadora y directora ejecutiva de ClearAccessIP, (ahora conocida como IPwe ), una empresa de gestión de patentes, vendida en 2020.

Shanahan, que fue criada en el área de la Bahía de San Francisco, donde Kennedy hizo su anuncio, estuvo casada con el cofundador de Google, Sergey Brin de 2018 a 2023, y tienen una hija en común. Según las estimaciones de Forbes, la riqueza de Shanahan proviene de este matrimonio, cuyo patrimonio neto se estima en más de 120 mil millones de dólares, suficiente para clasificarlo como la décima persona más rica del mundo.

La pareja se divorció en mayo de 2023, supuestamente porque Shanahan tuvo una aventura con su colega multimillonario y director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, acusación que tanto Musk como Shanahan negaron.

Forbes informó que probablemente recibió al menos 390 millones de dólares en acciones de Alphabet de Brin después del divorcio, y podría ser potencialmente la candidata a la vicepresidencia más rica desde Nelson Rockefeller, quien fue vicepresidente de Gerald Ford de 1974 a 1977.

Shanahan es donante desde hace mucho tiempo de las campañas presidenciales demócratas, donó 2.800 dólares a Marianne Williamson y Pete Buttigieg y fue coanfitrión de una recaudación de fondos para Buttigieg, antes de donar 25.000 dólares al Fondo para la Victoria de Biden después de que él consiguiera la nominación, asegura Forbes.

También fue noticia en febrero después de que el New York Times informara que había donado 4 millones de dólares a un Super PAC para pagar el controvertido anuncio de campaña de Kennedy de estilo retro que reutilizaba partes de un anuncio de John F. Kennedy de 1960 y que se emitió durante el Super Bowl.

Shanahan previamente le dio $6,600 a Kennedy en 2022, y le dijo al New York Times que él se alinea con sus posturas en temas como la salud ambiental y las vacunas.

Shanahan: "La FIV es una de las mayores mentiras sobre la salud de las mujeres"

Nicole Shanahan ha denunciado durante años la fertilización in vitro (FIV). Al mismo tiempo, también ha sido una firme defensora y patrocinadora financiera de investigaciones no convencionales sobre la posibilidad de ayudar a las mujeres a tener hijos después de los 50 años y explorar intervenciones sin costo para ayudar a las mujeres a concebir, como la exposición a la luz solar.

“No estoy segura de que se haya realizado un estudio realmente exhaustivo sobre la respiración mitocondrial sobre los efectos de dos horas de luz solar matutina en la salud reproductiva. Me encantaría financiar algo así”, dijo Shanahan ante un panel de 2023 de la Academia Nacional de Medicina, un grupo al que previamente había donado 100 millones de dólares.

Como candidata, sus críticas a la FIV han adquirido mayor importancia tras el fallo de la Corte Suprema de Alabama de que los embriones son personas, lo que obligó a las clínicas de los estados a suspender las operaciones. La oposición de esta mujer de 38 años a la FIV y el escepticismo hacia la industria de la fertilidad la convierten en un caso atípico en el campo presidencial, aunque no ha pedido que se prohíba el procedimiento.

"Creo que la FIV se vende de manera irresponsable y mi propia experiencia con el parto natural me ha llevado a comprender que la industria de la fertilidad tiene graves fallas", escribió Shanahan en un ensayo personal publicado en People después de su divorcio de Sergey Brin, dado que tuvo luchar para quedar embarazada a los treinta. En esa línea, Shanahan calificó el tratamiento como “una de las mayores mentiras que se dicen hoy sobre la salud de las mujeres” en una entrevista con Australian Financial Review. Sin embargo, la campaña Kennedy/Shanahan no ha emitido una declaración formal sobre el tema y no respondió de inmediato a una solicitud de más información sobre su posición.

Shanahan, una candidata que aporta juventud

Kennedy dijo que eligió a Shanahan debido a su alineación en muchos de sus temas clave, incluida la tecnología, la excesiva intervención del gobierno y su desconfianza en las capacidades de los principales partidos políticos para generar un cambio duradero.

También, Kennedy sostuvo el lunes en una entrevista con “The State of California” en la estación de radio KCBS que la búsqueda de su candidato a la vicepresidencia tuvo como prioridad a “alguien que pudiera representar a los jóvenes”.

“Ella les dirá que ahora entiende que las agencias de defensa trabajan para el complejo industrial militar, que los organismos de salud trabajan para las grandes farmacéuticas y que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos trabaja para las grandes agroindustrias y los cárteles de alimentos procesados”, dijo Kennedy en su mitin de Oakland.

Kennedy también dijo que, en parte, la herencia cultural de Shanahan desempeñó al menos cierta función en el hecho de que la eligiera como su compañera de fórmula, dado que “necesita tener fronteras seguras”.

Anteriormente, Kennedy había mostrado interés en elegir a una persona famosa o a un nombre conocido como el quarterback de la NFL Aaron Rogers, la estrella de “Dirty Jobs” Mike Rowe o el exgobernador de Minnesota Jesse Ventura, que fue luchador y actor.

