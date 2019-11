Letra chica de bonos argentinos es crucial ante posible default

Aline Oyamada y Andres Guerra Luz

Mientras Argentina se dirige a un posible default, los inversores est√°n pagando una prima por bonos que, seg√ļn ellos, les otorgar√°n un mayor poder de negociaci√≥n.

Están ahondando en las normas legales que rigen los valores, en busca de un texto que cubra las cláusulas de acción colectiva que entran en juego cuando los prestatarios quieren cambiar los términos del contrato, como en el caso de una reestructuración. Las notas que requieren un mayor porcentaje de inversores para firmar cualquier acuerdo a menudo operan con una prima de aproximadamente el 25% sobre aquellas con un umbral menor.

Los tenedores de bonos tienen buenas razones para pensar que la cuesti√≥n pronto entrar√° en juego. El presidente electo, Alberto Fern√°ndez, dice que Argentina necesita un alivio de la deuda para que sus finanzas sean sostenibles, mientras se√Īala que espera una reestructuraci√≥n bastante amigable para retrasar los pagos de los bonos. Antes de cualquier conversaci√≥n, los inversores est√°n tomando posiciones en los bonos emitidos en 2005 y 2010 que requieren la aprobaci√≥n de, al menos, el 85% de los tenedores de todos los bonos afectados para realizar cambios, frente al umbral del 66,67% o 75% de los valores emitidos m√°s recientemente.

Jim Craige, un gerente de cartera de Stone Harbor Investment Partners LP, uno de los principales tenedores de los bonos denominados en euros emitidos en 2010, dijo que los inversores que compran notas con los niveles m√°s altos de cl√°usulas de acci√≥n colectiva se est√°n preparando para un proceso ‚Äúlargo, largo‚ÄĚ para proteger sus intereses y obtener un acuerdo justo. ‚ÄúLos propietarios de estos bonos est√°n dispuestos a discutir con Argentina al respecto‚ÄĚ.

Tendr√≠an que hacerlo. La √ļltima vez que acreedores descontentos llevaron a Argentina a los tribunales por los t√©rminos de la reestructuraci√≥n, tras el r√©cord de incumplimiento de US$95.000 millones del pa√≠s en 2001, la saga se prolong√≥ durante 10 a√Īos. Ya este a√Īo, algunos de los mayores inversores del pa√≠s formaron un grupo de negociaciones.

Después del default restringido y el cepo light: la crisis por delante

Si bien la mayor parte de la deuda de Argentina ahora se cotiza a unos 40 centavos de dólar, lo que refleja esencialmente las apuestas de los inversores sobre el valor de recuperación, algunos de los bonos denominados en dólares y euros con cláusulas de acción colectiva más estrictas alcanzan una prima de aproximadamente 10 centavos.

Por ejemplo, las notas denominadas en d√≥lares con vencimiento en 2033 se cotizan a 51 centavos de d√≥lar, mientras los valores con el nivel m√°s bajo de cl√°usulas de acci√≥n colectiva que vencen en 2028 y 2036 se negocian por 39 centavos. Una nota denominada en euros con mayores cl√°usulas de acci√≥n colectiva con vencimiento en 2033 est√° a 48 centavos, mientras que una nota con menor cl√°usula que vence cinco a√Īos antes vale solo 38 centavos.

Las cl√°usulas de acci√≥n colectiva tienen una particular importancia para los inversores argentinos debido al importante rol que podr√≠an haber desempe√Īado en el incumplimiento de 2001. En ese momento, sus notas no ten√≠an ninguna norma que obligara a los inversores a aceptar un arreglo si una supermayor√≠a de acreedores estuviera de acuerdo. En cambio, cada tenedor de bonos podr√≠a elegir si acepta o no los t√©rminos.

Esto cre√≥ la clase de los llamados holdouts que no participaron cuando Argentina lleg√≥ a un acuerdo con los propietarios de aproximadamente el 93% de su deuda. La mayor√≠a de estos acreedores ‚ÄĒincluido Elliott Management de Paul Singer‚ÄĒ lleg√≥ a acuerdos con el gobierno en 2016 en t√©rminos considerablemente m√°s favorables que otros inversores.

Todas las notas emitidas en la reestructuraci√≥n conten√≠an cl√°usulas de acci√≥n colectiva en un intento por evitar que los peque√Īos acreedores bloquearan cualquier acuerdo futuro que fuera aceptado por los principales tenedores.

Para que estos bonos se modifiquen en una reestructuración amplia de la deuda, el gobierno necesita el consentimiento del 85% de los tenedores del monto total del capital pendiente, así como del 66,67% de los tenedores de cada bono involucrado en el acuerdo. Esto significa que un bloque de inversores que posea solo el 15,1% del monto pendiente de todos los bonos, o el 33,4% de un solo bono, podría vetar cualquier acuerdo que no les complazca.

Si bien los bonos globales emitidos desde 2016 tambi√©n tienen cl√°usulas de acci√≥n colectiva, son menos estrictos, lo que significa que el gobierno necesitar√≠a reunir una mayor√≠a m√°s peque√Īa para imponer una reestructuraci√≥n. La mayor√≠a de estos bonos tienen el umbral establecido en 66,67% de todos los bonos involucrados y 50% de cada nota. Alternativamente, el gobierno puede tener el apoyo de los tenedores del 75% de todos los bonos involucrados en el acuerdo para impulsar una reestructuraci√≥n, si cumple con ciertos requisitos adicionales.

Una deuda todavía en default

Dada la probable mayor dificultad para cambiar las reglas en las notas con el umbral m√°s alto, existe la posibilidad de que los bonos emitidos en 2005 y 2010 se reestructuren en t√©rminos m√°s favorables o tal vez lo eviten por completo, seg√ļn Carolina Gialdi , una agente de ventas de rentas fijas en BTG Pactual en Buenos Aires.

Si el gobierno decide reestructurar los bonos por separado, negociando diferentes términos para cada bono en lugar de hacerlo todo de una vez, necesitará el consentimiento del 75% de los tenedores de cada nota. La regla es la misma para los valores más antiguos y los más nuevos.

La reestructuraci√≥n de bonos por separado usualmente requiere m√°s trabajo, por lo que los emisores generalmente optan por una reestructuraci√≥n combinada en la que las cl√°usulas de acci√≥n colectiva juegan un papel muy importante, seg√ļn Eugenio A. Bruno, un abogado establecido en Buenos Aires especializado en deuda soberana.

Seg√ļn Ezequiel Zambaglione, jefe de estrategia de Balanz Capital Valores en Buenos Aires, entre ciertos bonos con cl√°usulas de acci√≥n colectiva m√°s altas, algunos poseen cantidades pendientes relativamente peque√Īas y podr√≠an ser atractivos para los inversores que buscan una participaci√≥n lo suficientemente grande como para bloquear un acuerdo de reestructuraci√≥n. Dijo que los fondos que se especializan en activos en riesgo podr√≠an estar particularmente interesados en la negociaci√≥n.

‚ÄúSe puede considerar como una protecci√≥n‚ÄĚ, dijo. ‚ÄúLos inversores est√°n dispuestos a pagar una prima por estos bonos‚ÄĚ.