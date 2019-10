Oposición advierte que, sin reestructurar vencimiento, Provincia va hacia el default

por José Busaniche

Washington, julio de 2017, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Corporación Financiera Internacional (IFC) firman acuerdo por un crédito de 150 millones de dólares. Julio de 2018, Schiaretti gestiona con la Agencia Francesa de Desarrollo en París, crédito por 150 millones de euros. Noviembre de 2018, el gobernador viajó a Madrid, donde firmó el convenio para un crédito de 97 millones de euros para construir escuelas Proas y el edificio de la nueva Maternidad. Diciembre de 2018, en Austria, Schiaretti anunció la firma del crédito con el Fondo OPEP para obras en Traslasierra, Punilla y Sierras Chicas por 60 millones de dólares. También en diciembre se firmó en Kuwait otro crédito soberano por 50 millones de dólares para la construcción de seis acueductos. Octubre de 2019, en Madrid Schiaretti se reúne con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), empresarios y entidades bancarias, para buscar y analizar el financiamiento y asegurar los créditos.

Con distintos prestamistas, en distintas condiciones y en fechas también diversas, el punto en común de esas postales es la decisión del Gobierno provincial de tomar crédito en moneda extranjera pese a los saltos en el tipo de cambio. No es un dato menor ya que, como se sabe, más del 90% de la deuda de Córdoba está nominada en dólares. Y el tipo de cambio combinó, en los últimos años, subas escalonadas con saltos cardíacos. Pero siembre subió: estaba en $17,9 en julio de 2018, promediaba los $38 a fines de 2018, está en $60 en octubre de este año.

Crítica opositora. En la recta final de una campaña nacional que suma condimentos día a día, referentes de la oposición al Gobierno provincial del reelecto Juan Schiaretti volvieron a enfocar sus críticas y advertencias sobre la política de toma de deuda de los funcionarios de El Panal. Esta semana, el equipo del legislador Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal divulgó un trabajo con el objetivo de indagar sobre la sustentabilidad de la deuda de Córdoba. Unos días antes, el legislador radical Javier Bee Sellares volvió a cuestionar la firmeza de las finanzas provinciales, advirtiendo que el cóctel entre deuda a pagar e incremento del gasto corriente complicaría el funcionamiento de la administración provincial en los próximos meses.

En el informe de Encuentro Vecinal se advierte que, de no mediar un reperfilamiento o reestructuración de los vencimientos de la deuda el horizonte para la Provincia en 2021 es el del default. “Mientras que sus recursos están fuertemente vinculados al nivel de actividad y denominados en su totalidad en moneda local, prácticamente lo opuesto ocurre con sus pasivos: la mayor parte de ellos están denominados en moneda extranjera. Esto ocasiona que el stock de deuda en pesos sea tan volátil como el tipo de cambio. Por cada peso que aumenta el tipo de cambio, la deuda de Córdoba se incrementa en $2.650 millones”, dicen desde el partido del legislador.

Fuerte aumento del stock. El trabajo de EVC recuerda que entre el 31 de diciembre de 2015 y el 10 de octubre de 2019 la deuda de la provincia de Córdoba se incrementó en un 744%, unos 400 puntos porcentuales por encima de la inflación. Y que el stock de deuda pasó de $18.505 millones en 2015 a $160.647 millones en la actualidad. Afirma que en diciembre de este año la deuda consolidada superará los $190.000 millones.

Dolarización. Otro punto de la denuncia destaca que en 2015 el 71,9% de la deuda era en dólares y no había deuda en euros. En la actualidad, la deuda en dólares representa el 93,11% del total y hay un 0,87% en euros. Así, concluyen que en 2015 se debían US$ 1.209 millones y en 2019 US$ 2.624 millones y 22 millones de euros.

Comparación con Santa Fe. El informe también traza una comparación con la provincia vecina de Santa Fe: “Considerando solo la deuda consolidada de Córdoba podemos afirmar que es cuatro veces y media superior a la de la provincia de Santa Fe que asciende a $37.000 millones. Sin embargo, al incluir en el cálculo todos los otros pasivos que nuestra provincia deberá afrontar en el corto plazo, la deuda total de Córdoba es entre cinco y seis veces superior a la de Santa Fe. Al finalizar el 2019 Córdoba necesitará aproximadamente el 90% de su recaudación anual para cancelar su deuda consolidada mientras que Santa Fe apenas el 20% de la suya”, informan.

Escenarios de pago de deuda. Otro de los ejes del trabajo de EVC apuntó a analizar cómo puede evolucionar el cociente entre pago de servicios de la deuda e ingresos corrientes atendiendo que hay fuertes vencimientos en el 2021 y que la Ley de Responsabilidad fiscal establece que en ningún ejercicio el pago de servicios de la deuda podrá superar el 15% de los ingresos corrientes netos de coparticipación a municipios. Desde la Provincia se afirmaba, en noviembre de 2018, que ese porcentaje se ubicará en el 14,6%. En septiembre de este año, según las presentaciones de Finanzas de la Provincia y pese a los saltos devaluatorios, ese porcentaje no se ha modificado. Según García Elorrio y su equipo, en un escenario moderado (donde se contempla evolución del tipo de cambio, inflación, variación del PBI, recaudación, ingresos corrientes netos y vencimientos) el cociente entre pago de servicios de la deuda e ingresos corrientes netos de coparticipación a municipios se ubica en torno al 27%, es decir, casi duplica el valor estimado por el Ministerio de Finanzas.

Por ello, afirman que la incapacidad que tendrá la provincia para afrontar sus pagos es evidente y de no reestructurar los vencimientos que tiene actualmente pactados o medien situaciones positivas y altamente improbables, Córdoba caerá en default en 2021. “O las estimaciones oficiales son incorrectas o están ocultando con intencionalidad la verdadera situación financiera de la provincia a los cordobeses. Vamos a un default técnico, pero también a un default político porque volvemos a depender de los envíos del poder central. Y vamos a un default moral, porque Córdoba se pondrá en la fila de la asistencia de la Nación, junto a provincias que no son ricas como Formosa, Misiones y Chaco. De la Sota fue mucho más prudente en el manejo de la deuda de lo que está demostrando Schiaretti”, disparó García Elorrio.

OTROS PASIVOS

Desde EVC remarcan que para tener una dimensión más precisa de los pasivos de la Provincia, al stock consolidado de deuda deberían sumarse: ◆ La diferencia entre lo comprometido y lo pagado por el Estado Provincial que, al 11 de octubre, supera los $11.000 millones. ◆ Los pasivos de las empresas públicas. ◆ Los pasivos de empresas privadas contratistas de obra pública cuya cancelación corre por cuenta del Estado provincial. La magnitud de estos pasivos se estima en $7.500 millones aproximadamente. ◆ Créditos aprobados que aún no han sido tomados pero cuyo desembolso es inminente. ◆ De considerarse todos estos pasivos la deuda total asciende en la actualidad a más de $185 mil millones.

Bee Sellares: “Minimizan el impacto de la deuda”

El legislador radical también se pronunció por este tema al afirmar que el endeudamiento en dólares y el alto porcentaje en masa salarial y jubilaciones que debe afrontar la Provincia de Córdoba en los próximos meses son datos alarmantes. “Sobre todo, con un esquema presupuestario en el que el 78% del gasto corriente de la Provincia cubre salarios y jubilaciones, y los intereses de la deuda crecen en forma exponencial”, remarcó.