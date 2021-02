Líder de Juegos Olímpicos de Tokio dice que las mujeres hablan demasiado

Isabel Reynolds y Yuki Hagiwara

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio se resistió a los llamados a renunciar después de provocar un escándalo al decir que las mujeres hablan demasiado en las reuniones.

El ex primer ministro Yoshiro Mori, de 83 años y conocido por sus declaraciones imprudentes, hizo el comentario el miércoles en respuesta a planes para duplicar, de 20% a 40%, la proporción de mujeres en la junta del Comité Olímpico Japonés, en el marco de la presentación de las directrices sobre cómo los organizadores planean llevar a cabo este verano los retrasados Juegos de Tokio en medio de la pandemia.

“Si aumenta el número de mujeres, hay que poner un límite de tiempo para sus comentarios, de lo contrario, habrá problemas porque no terminarán nunca”, dijo. Los comentarios desataron una ola de críticas en los medios sociales el jueves, con hashtags en Twitter como “disparate de Mori“, “renuncia Mori” y “vergüenza para Japón”.

Fabbiani culpó a Tevez por la interna en Boca: "Si te dicen que no hables, no tenés que hablar"

La controversia es la última contrariedad para los organizadores de los Juegos de 2020, que se postergaron hasta 2021 en medio de la pandemia. Una encuesta publicada este mes mostró que solo 16% de los japoneses piensa que el evento debería llevarse a cabo este verano según lo planeado.

En comentarios transmitidos en vivo en los medios, Mori agregó que se había dado cuenta de que las reuniones de la junta directiva de la Federación de Rugby de Japón demoraban el doble después de que aumentó el número de mujeres participantes. Las mujeres son muy competitivas y, si una habla, las otras también sienten que deben hacerlo, dijo Mori. Algunas investigaciones han demostrado que las mujeres tienden a hablar menos en las reuniones que los varones.

La OMS en Wuhan: ven "difícil" que el coronavirus haya salido del laboratorio

Más tarde, Mori ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que sus comentarios habían sido inapropiados, contrarios al espíritu olímpico, y que quería retirarlos. Se disculpó, pero dijo que no tenía la intención de renunciar.

“He estado trabajando arduamente y me he dedicado a ayudar durante siete años”, dijo. “Eso no es lo que pretendo hacer, pero si todos piensan que me estoy interponiendo, pueden estar en lo cierto, tal vez soy un viejo fósil”.

Cuando se le preguntó si las mujeres hablan demasiado, dijo: “No he escuchado recientemente a mujeres hablar, así que no lo sé”. Más tarde, Mori agregó que él mismo habla demasiado.