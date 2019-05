Los cajeros automáticos empiezan a escasear por primera vez

Hannah Levitt

Tras la crisis económica, Paul Volcker llamó a los cajeros automáticos la última innovación financiera que mejoró la sociedad. Una década más tarde, su popularidad cae.

La cantidad de cajeros automáticos en todo el mundo se redujo por primera vez el año pasado, a medida que los bancos cerraron sucursales y redirigieron los recursos hacia los pagos digitales, asegura la consultora RBR en un estudio publicado el lunes. Los declives en cuatro de los cinco mercados más grandes del mundo (China, Estados Unidos, Japón y Brasil) impulsaron la caída de 1% en los cajeros automáticos en 2018. En el quinto, India, "el crecimiento se desaceleró considerablemente", dice RBR, con sede en Londres.

Los clientes bancarios están recurriendo cada vez más a sus teléfonos móviles para obtener servicios financieros de rutina, lo que obliga a los bancos a repensar el equilibrio entre las estrategias físicas y digitales. JPMorgan Chase & Co., el banco más grande de EE.UU., redujo sus sucursales en 2% el año pasado y destinó US$10.800 millones para tecnología. El prestamista observó un aumento de 5% en clientes digitales activos y de 11% en clientes móviles activos.

Si bien el recuento de cajeros automáticos en todo el mundo se ha reducido por primera vez, el cambio no es un fenómeno nuevo. Bank of America Corp. recortó sus cajeros automáticos en 2012, y JPMorgan hizo lo mismo en 2015. Su declive podría perjudicar a fabricantes como NCR Corp. y Diebold Nixdorf Inc.

Aun así, no todos los años verán una caída como la del año pasado. Según RBR, el crecimiento de los cajeros automáticos en los mercados en desarrollo disminuirá la caída. La firma espera que la cantidad de cajeros a nivel mundial caiga solo 0,6% en los próximos seis años.

"Las iniciativas de inclusión financiera continúan reforzando el crecimiento de los cajeros automáticos en los mercados en desarrollo de Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina", afirma RBR en un comunicado.

