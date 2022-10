Mercado sin bozal: los bonos globales no arrancan y ¿dólar testimonial?

Traders en Argentina recomiendan esperar a que se aclare el panorama y alejarse de las turbulencias. El Gobierno se muestra envalentonado por los más de US$ 8.100 millones obtenidos en el último mes, pero también decidido a incrementar las restricciones para cuidar cada uno de los dólares.

Bonos globales en el piso

La acumulación de reservas no despejó dudas en torno a la capacidad de pago de Argentina. Los bonos globales del país, si bien rebotaron esta semana frente a una mejora en el contexto global, se mantienen cercanos al piso, en los 20 centavos por dólar. Los informes de analistas son reticentes hasta ahora a hablar de “oportunidad de compra” y son más propensos a imaginar un movimiento lateral a la espera de que el horizonte se despeje, tanto en lo cambiario y monetario, como en lo político, de cara a las elecciones del 2023.

Bono global 2035 se mantiene debajo de los 20 centavos por dólar.

Ayuda brasileña

El fortalecimiento del real, de 4,7% en los últimos dos días, da algo de respiro a los tipos de cambio paralelos de Argentina. El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil mostró una diferencia más estrecha que la esperada entre los candidatos Jair Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva. En Argentina, el contado con liquidación dejó de verse presionado y en estos dos días se fortaleció de 312/USD a 307/USD.

Adiós a los efectos dólar soja

La fuerte presencia compradora del BCRA en el mercado cambiario se evaporó por completo esta semana, tras el final de la norma que permitía a los sojeros vender sus dólares a un tipo de cambio de 200 pesos por dólar. El organismo, que adquirió un promedio de US$ 250 millones diarios en septiembre durante la vigencia de esta medida, redujo sus compras a US$ 45 millones el lunes y a US$ 3 millones el martes, según estimaciones de PR Corredores de Cambio. El mercado vuelve a ser vendedor neto de dólares al contado.

Tras el fin del dólar soja, Massa anuncia nuevas reglas para importadores

Una buena: el dólar soja fue el principal motivo de un incremento real en la recaudación tributaria de septiembre, según un análisis de la consultora Ecolatina.

Caen las compras de dólares del BCRA en octubre.

¿Dólar oficial "testimonial"?

El Gobierno está enfocado en conceder ventajas cambiarias para tentar a los grandes sectores tenedores de dólares y evitar una corrección en el tipo de cambio oficial, que este martes quedó en 148,6/USD. En concreto, se prevé menos probable que el Banco Central acepte un deslizamiento en este tipo de cambio que rige para el mercado de futuros (conocido como ‘A3500’) y, en cambio, más probable que devalúe el peso sector por sector.

Más de la mitad de las exportaciones de Argentina (sojeros y servicios tecnológicos, entre otros) ya gozaron en algún momento de un tipo de cambio más alto que el oficial.

Las empresas usarán el llamado "dólar tecno" básicamente para pagar salarios

Eso explica, en buena parte, la caída en el total de contratos de dólar a futuro negociados que se mantienen abiertos (el llamado “interés abierto”), que pasó de ser de US$ 4.300 millones el 5 de septiembre, previo a la implementación del “dólar soja”, a uno de US$ 3.600 millones este martes, según datos del broker LBO.

Las tasas implícitas en ese mismo período se redujeron 800 puntos básicos para finales de octubre, a 92% anual, y 300 puntos básicos para finales de noviembre, a 108,3%. Pero estas aumentaron hasta 2000 puntos básicos en los plazos más largos, como el de mayo.

“La curva de futuros de dólar muestra una expectativa de que el Banco Central va a acelerar la depreciación del tipo de cambio, que hoy es de 100% anual”, dijo Marcelo Comisso, gerente de investigación y desarrollo en Matba-Rofex, en una entrevista en el espacio Café con Traders. “En el mercado de futuros de dólar se ve una apuesta una depreciación del peso del orden del 10% mensual para octubre”.

Tasa, tasa, a su casa

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, aseguró el viernes ante periodistas que la tasa de política monetaria, hoy en 75%, sólo podría modificarse después de que se conozca el dato de inflación. Indec revelará el dato el próximo 18 y la reunión posterior del directorio del BCRA será el jueves 20.

Brecha entre el dólar oficial y el blue

El libro de pases

Santander Asset Management Argentina contrató en septiembre como director de inversiones a Cristian Brau, que era gerente principal de cartera en SBS Asset Management. Brau reemplazará de esta manera a Nicolás Guaia, que ese mes dejó el banco para incorporarse a Max Capital y liderar una nueva unidad de asset management en ese agente de valores.

©2022 Bloomberg L.P.