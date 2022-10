Las empresas usarán el llamado "dólar tecno" básicamente para pagar salarios

Antes de comenzar a explicar el nuevo sistema que fijó el gobierno en relación al acceso a divisas de las empresas ligadas a la Economía del Conocimiento bien vale la aclaración de Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon que pide "no llamarlo" dólar tecno para evitar confusiones. "Porque uno piensa que cotiza como otros tipos de dólar, por ejemplo el CCL, sin embargo en este caso no habrá un dólar particular para el área de las empresas de tecnología, sino que se trata de un estímulo para las empresas exportadoras", añadió.

Hecha la aclaración, Galeazzi comentó el nuevo esquema, aunque aclaró que aún no está el texto del DNU. "Una empresa del sector tendrá acceso a divisas de libre disponibilidad sobre el 30% del incremento de las exportaciones que registre en relación al año anterior. Es decir que no tiene la obligación de liquidarlo al dólar oficial", comentó. Con lo cual esos dólares ya no estarían fijados al valor de la divisa oficial en torno a los 140 pesos, sino sobre los 280 pesos (aproximado) que registran las cotizaciones de los dólares alternativos.

La revolución silenciosa de la economía del conocimiento

En otro orden de cosas, el titular de Argencon recordó que este dato de exportaciones se va a medir trimestralmente.

"Cada trimestre se comparará en relación al mismo trimestre del año anterior. "Otro dato importante es que esta medida no tiene limitación de tiempo, sino que seguirá funcionando, con lo cual es una modalidad que da algo más de previsibilidad", explicó.

Sigue firme el ritmo de exportaciones

Las exportaciones de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), alcanzaron, en el segundo trimestre de 2022, 2.060 millones de dólares, lo cual representa un 22,6% más que en el mismo período de 2021 y un 19,2% comparado con 2019, según informó hoy el Ministerio de Economía en los últimos días



Esta fue la quinta suba interanual consecutiva, y "fue el trimestre con mayores exportaciones de SBC de la historia", alegaron desde la cartera que dirige Sergio Massa.

En la charla con Perfil, Galeazzi explicó que según la mirada de Argencon el crecimiento estuvo dado en gran medida por un aumento de precios, más que de cantidad de servicio exportado, "Estamos en un orden de crecimiento importante básicamente motorizado por la inflación en dólares. Es decir que, como los costos de operación son mayores, en especial los salarios, lo que costaba 100 dólares el año pasado ahora cuesta 130", explicó.

En relación a los datos que aporta el INDEC, vale recordar que no se conoce la medida del volumen exportado sino el valor. "No tenemos ese dato en el sistema, pero se puede inferir que el volumen se ha mantenido o incluso pudo tener alguna disminución, pero se registró un aumento de precios", explicó Galeazzi.

En esa línea de análisis aclaró que eso "tiene mucho que ver con la fuga de talento, porque las empresas que son las exportan, son las que más sufren la perdida de personal que se va a trabajar al mercado informal o con empresas del exterior", agregó.

El gran escollo del talento que sale del ciclo formal

"Ese ciclo se ha acelerado", describió el titular de Argencon y graficó que lo que se está viendo en las empresas es "por un lado, fuga de personal y por otro, a las mismas empresas tomando mucho personal para compensar esa fuga. Es un mercado caliente. Hay un grifo abierto", detalló.

Otro tema que preocupa es la cantidad de empleados de empresas de Economía del Conocimiento que salen del circuito formal y no se reinsertan (y las cuales se estima trabajan en forma informal o para empresas del exterior). "El año pasado en Argencon habíamos estimado que 1800 millones de dólares no habían entrado a la estadística oficial del BCRA. Si pensamos que las exportaciones del sector estuvieron en torno a los 6400 millones de dólares ese es un porcentaje impactante. Este año creemos que estos seis primeros meses, esa situación no ha cambiado", detalló.

El nuevo régimen de fomento a la Economía del Conocimiento

En relación a la medida que tomó el gobierno Nacional de alentar a las empresas que mejoren su ritmo exportador y las beneficien con un porcentaje de dólares de libre disponibilidad, Galeazzi explicó: "Es un paso positivo. Las empresas necesitan un "funding" en dólares para pagar salarios, básicamente. Pero hay que recordar que está sujeto a que tengan exportaciones crecientes. El cuadro será distinto para cada empresa y en función de cada trimestre", detalló.

Así recordó que se trata de una condición sujeta al crecimiento de exportaciones. "Ninguna empresa tiene crecimiento lineal, con lo cual esto hace que sea difícil fijar una política salarial que requiere estabilidad. Tener este acceso a dólares es bueno, pero aun así no resuelve toda la problemática de la fuga de empleo", afirmó el titular de Argencon.

Por qué el sector IT resulta tan atractivo más allá de las promesas salariales

Y en la misma línea agregó que "Hasta no cambiar la ecuación de más salida que ingreso de personal, el crecimiento estará limitado".

Finalmente, Galeazzi aseguró a PERFIL que el mayor cuello de botella para las empresas del sector sigue siendo retener el talento al competir con empresas que pagan en dólares. "La posibilidad de sostener un volumen de crecimiento está atado a mantener y hacer crecer el capital intelectual, que es el corazón de la actividad", detalló.

Los 7 puntos destacados de los estímulos al crecimiento de la Economía del Conocimiento