La expansión del sector de las tecnologías de la información (TI) fusionado con la escasez de talentos, su alta rotación y la gran cantidad de perfiles trabajando para el exterior, impulsaron un aumento salarial de la industria del software que se acerca al 100%, superando con creces la inflación de los últimos meses.

Según el Monitor TIC de la Ciudad de Buenos Aires, la industria en Capital Federal genera, en promedio, 1.000 puestos nuevos por mes, que cuentan con sueldos superiores en un 47% al promedio salarial de otros sectores.

En la página web de salarios informáticos, el sueldo de un programador es de $184.615 y puede variar entre los $100.000 a $400.000. No obstante, para los que prefieren prestar tareas particulares (freelance) para empresas en el exterior, las propuestas salariales inician en aproximadamente US$ 3.000.

Un trabajador del sector IT puede sacar a su familia de la pobreza

Según la página web de Encuestas IT, el sueldo de un programador novato es de $120.000, ubicándolo en lo más bajo del promedio. En caso de que el colaborador cuente con mucha experiencia, ese salario puede ascender a $235.000 y con una experiencia media a $220.000.

Pero, ¿aparte del salario qué es lo que hace al sector tan atractivo?

En mercado laboral de hoy en día, las profesiones relacionadas con el sector marcan una clara diferencia respecto a las demás. PERFIL consultó a dos trabajadores del rubro quienes destacaron, por fuera del ingreso salarial, ventajas como: constantes capacitaciones pagadas, flexibilidad horaria, home office, exploración de distintas áreas de la industria y oportunidad de desarrollo personal y crecimiento.

“Es un sector al que no es fácil ingresar. Es verdad que hay muchas ofertas de trabajo, pero por lo general buscan gente muy preparada. Y ahí está el tema y la importancia de los programas de becas como el que ofrece esta firma, ya que brinda la oportunidad a quienes no tenemos experiencia o venimos de otro sector de iniciarse en el sector It”, señaló en diálogo con PERFIL Emilio Talarico, Software Development (Trainee), en Neoris.

Las 10 claves de una CEO del sector IT para retener talento

Talarico destacó la versatilidad de los horarios y enfatizó en el tiempo que el trabajo le deja para dedicarle a su familia gracias al home office: “Yo tengo la tranquilidad de vivir el día a día viendo a mi hija. Esto es impagable, vos podés disfrutar el día con tu familia y al mismo tiempo poder estar trabajando. Es un privilegio”.

“En mi caso empecé en el sector IT desde el lado de la ingeniería electrónica. Estaba en Córdoba y no tenía mucho acercamiento con el sector de la programación. Fue cuando me vine a vivir a Salta que me inscribí en la carrera de licenciatura en Sistemas que me inicié en la programación. Después gracias a los cursos que ofrece la empresa junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) pude descubrir el sector .net, que es la tecnología en el que me encuentro trabajando hoy en día”, señaló por su parte Luis Cadiz, quien vive en Salta y ocupa el cargo de Software Development (Trainee).

¿Un sector con inclusión federal?

Ante la consulta sobre cómo es trabajar para una empresa que tiene su base en Buenos Aires desde Salta, Cadiz contestó: “Trabajar desde Salta es grandioso. Primero porque la zona norte argentina no se caracteriza por tener un polo tecnológico tan grande como lo es el centro del país. Entonces al momento de buscar trabajo en el sector tecnológico me limitaba muchísimo. Entonces que me ofrezcan la oportunidad de trabajar desde una zona tan remota es un gran privilegio para mí. De lo contrario, tendría que considerar mudarme a Buenos Aires, a Rosario o a Córdoba que es dónde veo que hay más oportunidades”.

Asimismo, Talarico destacó que con los programas de becas como el de Neoris o el de otras tantas startups que buscan generar una mayor cantidad de mano de obra nacional para suplir sus propias necesidades: “Cualquier persona que quiera ingresar en este mundo lo puede hacer, ya que en la beca se inicia prácticamente desde conocimiento cero. Arrancás desde lo más básico hasta lo avanzado. Después hay más programas con el que se puede seguir complementando ese conocimiento”.

¿Cómo retener el talento tan escaso?

La startup es un acelerador digital global que cuenta como socio mayoritario (65%) a Advent, uno de los fondos de capital privado más grande a nivel mundial. La empresa de transformación digital se enfoca en verticales de vanguardia como inteligencia artificial, ciencia de datos, soluciones en la nube y automatización, entre otras.

“Hoy por hoy está enfocado en lo que es cultura y ambiente de la empresa. Hay empresas que pagan en dólares y ofrecen beneficios que muchas veces parecen insuperables, pero hay que examinar también siempre el tipo de cultura y ambiente que se está manejando dentro de esa empresa que, muchas veces no es sano y de hecho es poco amistoso”, señaló Ariana Fernández, Marketing & Communications Manager South and Andean Region, en diálogo con PERFIL.

“En nuestra firma el rango salarial está en la media. No son los salarios más altos ni tampoco los más bajos del sector, pero lo que si observamos la comodidad de los colaboradores con el aspecto cultural de la compañía. Trabajan en un equipo en el que se valoran sus ideas, en el que son tenidos en cuenta”, agregó.

Los salarios del sector IT aumentaron un 85% en 2021

“Asimismo, acá trabajamos mucho en el relacionamiento de los colaboradores con sus pares por fuera de la diaria laboral. Esta es una preocupación actual y en la cual se intenta mejorar”, señaló.

¿Cuál es el perfil que más demanda el sector?

Según Fernández, el perfil que más necesita el sector y en consecuencia del que más ofertas laborales hay es para Senior. Un cargo para el que se necesita una experiencia laboral de más de dos años y en el que algunos casos, según sus conocimientos, puede recibir responsabilidades mayores.

Como comentó Talarico, esto es un problema, pues hay muchas ofertas laborales para este cargo, pero pocas oportunidades para llegar a ser Senior en el sector, por lo que muchas personas desisten.

“Hoy la mayor demanda en puestos senior se da en todo lo que tiene que ver con data Science o Data Analytics, arquitectos y desarrolladores. Acá es dónde está el problema principal de las empresas, esos perfiles no están buscando trabajo hoy en día y hay que convencerlos de que vengan a trabajar a tu empresa”, señaló Fernández.

Sin embargo, no es así para los perfiles más juniors. A los que se les dificulta, como mencionó Talarico, encontrar su primera oportunidad laboral, ya que estos perfiles han proliferado mucho en los últimos tiempos por lo que encontrar una oportunidad para iniciarse en el sector puede resultar una tarea complicada.

La solución: qué las empresas generen sus propios talentos

“Si bien el programa de becas tiene como objetivo la educación, no tiene como fin último elegir candidatos para que entren a trabajar dentro de la firma, si se tiene en cuenta como una especie de semillero en el que se tienen en cuenta los curriculums y los perfiles que fueron ingresando al curso”, comentó Fernández.

Por último, tanto Talariaco como Cadiz señalaron que la beca y la apuesta de la startup por el talento de cada uno de ellos “les cambió la vida”.

