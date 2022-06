Un trabajador del sector IT puede sacar a su familia de la pobreza

El crecimiento que presenta el sector IT junto a la escasez de talentos, la alta rotación que presenta el sector y la gran cantidad de elementos que trabajan directamente para el exterior; impulsaron un aumento de los salarios de la industria del Software un 85%, superando con creces a la inflación.

Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 6% en abril, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Total (CBT) registró un incrementó de 6,2% en dicho mes; con lo que una familia integrada por dos adultos y dos menores debió contar con ingresos por un monto total estimado en $95.260 para no caer en la pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A enero de 2022, la media salarial de los trabajadores de la industria del Software fue de $210.600, un número que casi triplica la CBT, lo que significa que un colaborador del sector IT podría sacar a su familia de la pobreza e incluso, cambiar el destino de su generación.

Trabajadores del mundo IT: el recurso más buscado en puestos clave de Argentina y el exterior

Entonces, al considerar los 130 mil empleos registrados en empresas de Software, los asalariados del sector están, en promedio, entre el 4% y el 5% de quienes más ganan entre todos los trabajadores de la actividad privada en Argentina, según datos Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)

La tecnología como ascensor social

Vanessa Taiah, socia fundadora de MindHub, el primer centro de capacitación intensiva en tecnología e innovación de Argentina, señaló en diálogo con Perfil que, la tecnología hoy en día funciona como “un ascensor social”.

“Hoy la tecnología no solo tiene una empleabilidad muy alta. La tecnología funciona como un ascensor social. Una persona con un par de años en la industria saca de la línea de pobreza a toda su familia. En otras palabras, cambia el rumbo de su generación”.

“Estamos llenos de historias de éxito de este estilo. Chicos que se sumergieron en el rubro porque tenían una emergencia familiar, otros que venían de otros sectores que, podría decirse que no tienen nada que ver con IT y decidieron jugársela y hoy trabajan para empresas locales como internacionales con salarios muy por encima del promedio argentino”, agregó.

“El trabajo en IT realmente cambia vidas. Significa mucho más que el ingreso salarial: genera autoconfianza, posibilidades, permite soñar. Entre los alumnos que se reciben hay una frase que se repite constantemente: “Nunca pensé que podría llegar a hacer esto”.

Qué hacen y cuánto pagan los 4 nuevos puestos en el sector IT con salida laboral "rápida"

Qué ofrece la industria del Software

Lorena Martin, exalumna del este centro de capacitación, contó a Perfil su experiencia personal en el sector.

“Tengo una hija con discapacidad. Es muy demandante. Por eso, desde ya, trabajar de manera remota me cambió la vida. El sector IT te abre millones de puertas, incluso, se puede trabajar para distintas partes del mundo desde la casa. Aparte, siempre estás aprendiendo, nutriéndote de conocimientos, algo que te va abriendo cada vez más puertas a nivel laboral y ese camino viene acompañado de una muy buena remuneración salarial”, comenzó diciendo.

Cuánto cobra, en promedio, un empleado de la industria del software en el país

Antes de desembarcar en el sector IT, Lorena comentó que se dedicaba a trabajar para aplicaciones de servicios de pasajeros como Uber o Cabify. “Hace muchos años había comenzado a estudiar ingeniería de Sistemas, después con el nacimiento de mi hija se me complicó continuar y tuve que dejar. Ahí agarré el auto y empecé a trabajar trasladando pasajeros porque era lo que más tiempo me dejaba para ocuparme de mi hija. Después quise retomar la carrera y me salió la oportunidad de hacer este curso en 2019. Fue bastante intenso, como si fuese un trabajo, pero estudiando”.

“Me cambió la vida”

“Haberme capacitado cambió totalmente mi vida porque me hizo entrar en un mundo que me parecía un poco inalcanzable. Por la edad, por mi hija, por el tiempo que demanda. Siempre pensé que por haber dejado la carrera y por la edad nunca iba a tener esta posibilidad, pero se me abrió la puerta al mundo IT”, confesó Martin.

Lorena tiene 45 años y sobre la edad laboral, comentó. “Yo entré con 43 años a trabajar. En el sector IT no importa la edad. Mientras vos tengas la capacidad, la voluntad y un conocimiento que no tiene que ser necesariamente alto, puedes conseguir un trabajo en la Industria; después está en vos irte capacitando para no quedarte rezagado, ya que es un sector que exige constante aprendizaje, pero la edad es indiferente y no es un limitante”, confesó.

Desafíos que enfrenta el sector IT

El déficit de talento TIC en Argentina y la disfunción que provoca la falta de personas y capacidades en el mercado tecnológico están generando una pérdida de oportunidades de negocio directo. En pocas palabras, no hay personas para cubrir una creciente demanda de digitalización, tanto en habilidades técnicas y conocimientos (hard skills) como en las habilidades vinculadas a la conducta (soft skills).

“El rubro enfrenta muchos retos hoy en día. Pero, en mi opinión, son más las oportunidades que ofrece. La industria de talento es fantástica en muchos sentidos. Necesita pocos recursos para surgir, pero vitalmente, necesita talentos. El verdadero reto es poder atraer talentos”, señaló Vanessa Taiah.

“El problema está en cómo hacer atractivo el rubro y atraer ese talento. Las empresas tienen que hacer su parte y ver cómo incorporan más talentos juniors que se conviertan en seniors. Pensar en una incubadora de talento, esa es la solución”, advirtió la socia fundadora.

“Detrás de cada Elon Musk hay miles y miles de personas comunes”

“Hay un déficit enorme de talento pospandemia que se va a seguir incrementando. Cada vez son más las necesidades tecnológicas, pero los talentos son cada vez más escasos. Esto no va a parar, hoy no existe ninguna empresa que no precise algún componente tecnológico, porque el modelo de negocio está cambiando y esto se va a seguir acelerando. El rubro necesita un solo combustible y es escaso, el talento”, agregó.

Para la directiva, lo que pasa en Argentina es que muchas personas creen que la tecnología es imposible para ellos. “En el rubro no son todos genios de matemáticas metidos en un sótano pidiendo pizza. No son todos hombres y no es algo rígido y la creatividad se puede aplicar en 200 mil cosas distintas. Es mundo inexplorado. Detrás de cada Elon Musk hay miles y miles de personas comunes”, agregó Taiah.

La topadora de la industria del software creó casi el doble de empleos que el sector automotriz

“Yo lo que le puedo decir a la gente que no se anima a incursionar en el mundo IT es que se arriesgue. Entrar en IT no siempre es estar atrás de una computadora haciendo códigos y programas. Hay muchísimos perfiles detrás de lo que es un proyecto tecnológico. El mundo IT es un universo en el que hay muchos caminos para elegir”, señaló Lorena Martin a modo de consejo.

La capacitación como puente del talento

MindHub nació en 2018 como parte de la solución a la falta de talento. “América Latina necesita cubrir 46 mil puestos de trabajo en el segmento IT, y responde a esa demanda con una metodología de aprendizaje innovadora llamada Bootcamps, que combina estudio y experiencia laboral”, aseguró Vanesa Taiah, una de las tres socias fundadoras de la startup.

En los bootcamps se aprende a través de un formato intensivo, en donde se simula un ambiente laboral y los alumnos adquieren el conocimiento desde el hacer, siempre acompañados por mentores exclusivos que juegan el rol de líder de proyectos.

“Junto con la ayuda de plataformas innovadoras, propone prácticas para llevar a los alumnos de 0 a 100, es decir, que no necesitan tener conocimientos técnicos a la realización del programa. El esquema de trabajo es muy personalizado, lo que permite identificar áreas de jora de los alumnos en tiempo real”, señaló.

Finalmente, este centro de capacitación tiene otra gran característica. Fue creado por tres mujeres en una industria donde los hombres son mayoría y dónde solo el 16% de los puestos laborales del sector son desempeñados por mujeres.

Patricia Martucci, Alejandra Ripa y Vanessa Taiah buscan favorecer la inclusión femenina, combatiendo la brecha en la distribución de género y aportando valor en una industria en la que, por ahora, son minoría.

