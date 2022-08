¿Cómo impacta el cepo a las importaciones en la economía del conocimiento?

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo anunció que el empleo en el sector de los servicios de informática rompió el techo de los 140 mil puestos, al crecer en el mes de mayo un 10,8% respecto al año pasado, y sumó 13.8000 nuevos puestos, según datos del Centro de Estudios para la Producción.

Esto significa que en total alcanzó 141.155 asalariados y formales, y anotó 22 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo manteniendo una tendencia al alza que viene desde septiembre de 2013 que, se vio interrumpida solamente en ocho meses, tres de ellos durante el comienzo de la pandemia.

Casi al mismo tiempo que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo comunicaba los robustos datos del sector, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunciaba nuevos ajustes a las importaciones que, van en línea con las indicaciones que dadas por el ministro de Economía Sergio Massa.

Las medidas apuntan a la importación de software y otros servicios.

El gobierno flexibiliza el cepo a empresas de Economía del Conocimiento que reclamaban por la "fuga de talentos"

Desde Comercio analizan que las importaciones crecieron 47,3% en comparación con julio del año pasado, por lo que los lineamientos de Tombolini para el control de las mismas entrarán en vigor dentro de las próximas 72 horas y tienen como objetivo “cuidar las reservas del Banco Central”.

El cepo a las importaciones en la industria del software

A priori, se podría pensar que este apriete de tuercas a las importaciones podría afectar directamente a la economía del conocimiento, ya que la industria del software es uno de los rubros en los que el Palacio de Hacienda puso la lupa tras un aumento exponencial en la importación de servicios en los últimos seis meses.

Por este motivo, el equipo de Tombolini prepara un nuevo esquema de declaración anticipada para un mayor control estadístico de las importaciones, evaluando las capacidades de cada compañía para importarlos según el producto.

¿Cómo impacta el cepo a las importaciones en la economía del conocimiento?

“El mundo de las exportaciones está bastante desconectado del mundo de las importaciones. Funcionan como sistemas bastante independientes el uno del otro, entonces, no hay un impacto directo de las restricciones de las importaciones respecto a las exportaciones. Esto no creo que afecte mucho el caudal de exportaciones”, comenzó diciendo Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon, en diálogo con PERFIL.

Los desafíos en la Economía del Conocimiento

“En otras industrias, por ejemplo la automotriz, para exportar un auto tenés que importar las piezas, entonces, las importaciones están directamente vinculadas a las exportaciones, su relación es de una condición: para poder exportar, tienes que importar. En el mundo de la economía del conocimiento y el software esto no es así, vos podés exportar software independientemente de que otros importen software porque no hay una vinculación entre los dos temas”, explicó el experto.

Así que la respuesta a la pregunta sobre cómo afectan las restricciones a las importaciones a la economía del conocimiento y del software es que no es un tema que comprometa a las exportaciones del sector.

El 90% de la producción del sector es de base local

“Puede llegar a suceder que en algún punto o alguna compañía productora de software y de exportaciones importe algún servicio; pero el 90% de la producción de la economía del conocimiento es de base local y no requiere importación, por lo que se espera que el impacto sea marginal, pero no central, ya que no considero que esto llegue a afectar al conjunto de las exportaciones”, agregó Galeazzi.

Sobre los $25.600 millones que anunció el Gobierno para el sector

Sobre el anuncio que hizo el Gobierno hace pocos días sobre una “inversión” de $25.600 millones para la economía del conocimiento, Galeazzi contestó: “En realidad el anuncio es la disposición del cupo fiscal que hay para otorgar los bonos de la Ley de la Economía del Conocimiento. Dicha normativa funciona otorgando bonos de crédito fiscal a los empresarios que están adheridos, dichos bonos tienen que tener en el presupuesto nacional una partida presupuestaria asignada”, comenzó explicando.

“Entonces, lo que ha hecho el Gobierno es disponer ese cupo para este año, pero en realidad no es una inversión adicional, sino que es básicamente cumplir con el mandamiento de la Ley de la Economía del Conocimiento”, advirtió.

Entonces, lo que hizo el Gobierno es formalizar un paso necesario, el cual estaba previsto que así fuera, señaló Galeazzi. “Esto está muy bien que se haya hecho, pero no es una inversión adicional para el sector. Es cumplir las normas tal como están definidas en la Ley de la Economía del Conocimiento”.

Sobre la crisis económica y el impacto en el sector

“El sector sigue operando con mucha normalidad. Sigue creciendo en recursos y empleo”, comentó a este medio Galeazzi, en sintonía con los datos aportados recientemente por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Sin embargo, el Director Ejecutivo de Argencon destacó el problema más serio que enfrenta el sector que es la fuga de talentos: “Muchos empleados del sector se van a trabajar como freelancers al exterior y a cobrar en dólares. Esto es un gran problema, pero, a su vez, nacionalmente se siguen creando talentos entonces eso mantiene el volumen de exportaciones creciendo constantemente”.

Ley de Economía del Conocimiento: por qué el Gobierno posterga la aplicación de beneficios

“Este fenómeno no sucede solo en Argentina, crece en todo el mundo, porque la economía del conocimiento es la industria de mayor desarrollo en la última década a nivel mundial. Argentina participa de este fenómeno global y no veo ninguna complicación de fondo en el sector, más allá de la fuga de talentos” agregó.

“A nivel doméstico hay una reposición de talentos. El ciclo de formación de personal, de incorporación a las empresas y de fuga se ha acelerado, al tiempo que las empresas trabajan sin descanso para seguir construyendo las dotaciones técnicas que necesitan”, agregó,

No obstante, el experto advirtió que si la fuga de talentos se ralentizara sería “muy positivo” para el sector.

