El 20 de febrero del 2022 el ex presidente Mauricio Macri escribió una carta para la sociedad con una sentencia: “Estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia”. De esa manera, puso en agenda la discusión sobre quienes eligen irse del país.

En este trabajo de investigación, PERFIL buscó detectar a través del Acceso a la Información Pública cuál es la realidad acerca de los jóvenes que quieren irse del país. Es verdad que la ola migratoria es como dicen, hay en los chicos una sensación de querer abandonar la Argentina, una tierra “condenada al éxito”. Todos estos interrogantes más las declaraciones de jóvenes que migraron hacia otros destinos y testimonios de referentes políticos arrojan luz sobre un tema que está en agenda y es utilizado por distintos sectores para reflejar la crisis de oportunidades que viven los argentinos.

La historia migratoria

El movimiento migratorio es constitutivo de la identidad nacional y estuvo marcado por las históricas oleadas de los siglos XIX y XX. El proceso inverso, aunque nada comparable en su masividad, fue conocido como “fuga de cerebros” y consistió en la decisión de los profesionales argentinos altamente calificados de vivir fuera de las fronteras nacionales en distintas etapas. La más grande “fuga” fue durante la dictadura de Onganía en la llamada “La Noche de los Bastones largos”, ocurrida el 29 de julio de 1966, donde se produjo la renuncia más de 1.300 docentes de la UBA y centenares de científicos se fueron del país

También hay frases grabadas como aguafuertes en la memoria popular. Y específicamente dos que muestran posturas antagónicas. “La única salida es Ezeiza”, dice una. “La Argentina está condenada al éxito”, refuta otra. Una invita a los jóvenes a quedarse, mientras que la otra les pinta una suerte negra.

Inmigrantes que llegan al país en el silgo XX

PERFIL accedió, a través del Acceso a la Información Pública, a datos de la Dirección Nacional de Migraciones para conocer el número de jóvenes de entre 18 y 30 años que abandonaron el país. Las estadísticas empiezan en 2015 y llegan hasta el 31 julio del 2022. Sin embargo, las cifras sobre quienes se mudaron a otras tierras sólo están especificadas desde el 7 de septiembre del 2020 en adelante, ya que en esa fecha se puso en vigencia la declaración jurada que exigía indicar el motivo del egreso.

Desde enero a julio del 2022, un total de 3.052 argentinos y argentinas alegaron abandonar su lugar de nacimiento por mudanza. El año pasado esa cifra fue de 6.313. Desde el 7 de septiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año, ese número alcanzó los 2.222.

Entonces, la suma total de los argentinos que emigraron desde septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022 es 11.587. ¿Es una migración masiva o es un bajo porcentaje?

Las estimaciones del INDEC en cuanto a la población del país afirman que hay 46.234.830 de argentinos este año y quienes tienen entre 15 y 29 años alcanzan los 10.589.418.

Aeropuerto de Ezeiza

En 2021 la cifra de esa franja etaria fue de 10.592.737. Si tomamos la frase de Mauricio Macri sólo para ese año, el porcentaje de argentinos que emigraron representa el 0,059. Desde enero del 2022 al último día de julio el resultado de los que alegaron mudanza sobre la población de 15 a 29 alcanza el 0,028%. Vale aclarar que restan cinco meses.

Con todo, las cifras pueden explicar sólo una parte de este abordaje, pero no la película entera. Basta sólo con comparar las mediciones que las encuestas hacen de dos referentes políticos como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Para ambos, los números negativos de su imagen son altos, pero sin embargo, constituyen el reservorio de votos más grande de sus espacios.

Datos de la Dirección General de Migraciones

A propósito del ex presidente, PERFIL le consultó al diputado radical Facundo Manes si estaba de acuerdo con la afirmación de que Argentina estaba viviendo el mayor éxodo de la historia. “La política tiene que dejar de querer “conquistar” el voto de los jóvenes y tener el coraje de acompañarlos y darles las herramientas para transformar realmente las cosas”, contestó.

También se le consultó si cree que la gestión del Frente de Todos agravó las migraciones. “Durante décadas, muchos malos gobiernos nos empobrecieron e impusieron la lógica de la resignación. Nos quieren hacer creer que Argentina es inviable porque a algunos les va bien con esta decadencia y desazón”, expresó Manes.

Facundo Manes y Diego Santilli, luego de la victoria del diputado PRO en la legislativa del 2021

El diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, disiente con la frase de Macri: “No estamos frente al mayor éxodo de argentinos de la historia, pero sí está claro que vivimos una situación difícil y que hay una parte importante de jóvenes que siente que no tiene futuro y que se vive mejor en otros países y por eso quieren buscar experiencia en el exterior”, explica.

Qué dicen las encuestas e informes internacionales sobre la migración

Hay percepciones que difieren de los datos duros. La fundación Colsecor preguntó a 1.400 personas en una encuesta realizada entre el 13 y 29 de julio qué probabilidad habría de que se fueran del país si existiera la posibilidad. Los jóvenes con edades entre 15 y 24 años respondieron afirmativamente en un 78%. En todas las franjas etarias, el 52% coincidió en que lo haría.

En agosto el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Soledad Acuña realizó un relevamiento a 939 estudiantes de quinto año de secundarias públicas y privadas. El 68,58% respondió que evalúa la posibilidad de buscar trabajo fuera del país cuando terminen sus estudios básicos. Un 56,34% también coincidió en continuar sus estudios en el extranjero. “Peor que ahora” es lo que el 57,83% imagina sobre el futuro del país.

"En el país hay un potencial enorme. Tenemos que hacer un puente entre la salida de la escuela, la universidad y el primer empleo, establecer acuerdos con las empresas y entre todos convencerlos para que se queden. Porque estoy seguro de que acá hay futuro, aunque hoy no sea perceptible, tenemos que recuperar el deseo del progreso", le dijo a este medio Diego Santilli, diputado de Juntos por el Cambio. "Es muy triste que los jóvenes vean cómo única salida a su futuro la puerta de Ezeiza. Hoy el 70% de los chicos preferiría vivir en otro país porque no ven un desarrollo posible en Argentina", agrega.

El diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo

En un plano más amplio, el informe titulado “Migraciones en el Mundo 2022” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que la migración respecto de la población mundial alcanza el 3,6%. También grafica que hay un claro favoritismo de los latinoamericanos por trasladarse a Estados Unidos, y en menor medida, a Europa. La ONU concluye que las migraciones no son una regla, ya que más del 90% de la población mantiene la idea universal de quedarse en el lugar de origen. Percepciones y datos, asunto separado.

Por qué se van los jóvenes: historias en primera persona

Raúl Medina nació en la localidad de Lobos y habla con PERFIL desde Malta. A los 28 años decidió contratar un working holiday para asentarse en Alemania por una temporada, pero la estadía se estiró dos años más. Hoy tiene 32 y planea volver a Argentina para luego volar a Australia, posterior al verano.

Los working travel o working holiday son becas para trabajar y estudiar en el exterior orientadas a personas de entre 18 y 30 años. En Argentina, cada embajada habilita determinados cupos. El de Estados Unidos, por ejemplo, permite viajar sabiendo qué trabajo se va a desempeñar y cuánto cobrará quien lo haga. Este mecanismo, que es pago, es una de las posibilidades que ofrece el mercado para emigrar.

“Me fui por la situación del país y porque uno siempre quiere irse a probar un poco de suerte. Llegue al punto de estar en Capital, estudiar para contador, trabajar en un estudio contable y me di cuenta que no era lo mío”, resume Medina. Luego volvió a Lobos, trabajó en Cañuelas y con los ahorros, se fue.

Olbia, localidad ubicada en Cerdeña, Italia, junto a una foto de Malta

“En Alemania se gana muchísimo más”, explica, y agrega que con 2.000 euros le alcanza para pagar los gastos y vivir cómodo. Para ingresar a Malta, un conocido que se iba a Australia le cedió su trabajo. Ese requisito es fundamental para ingresar al país, al igual que el contrato de alquiler. “Estoy limpiando las paradas de los colectivos”, dice el joven de 32 años.

En el caso de Mauro Fassi, también oriundo de la misma localidad, el destino fue Italia. “En Argentina tenía un trabajo estable, un sueldo bueno, pocas horas de trabajo. Y si me preguntas hoy cómo estoy con la decisión, estoy feliz”, le dice a este medio.

Fassi trabaja en un restaurant en la isla de Olbia, Cerdeña, el segundo empleo que tiene desde su estadía en tierra italiana. “El primer trabajo que tuve fue en negro y no me pagaron lo que me dijeron”, relata sobre el comienzo, aunque expresa: “Uno llega acá y se da cuenta de que la vida es otra”.

El diputado Manes expresó una visión más optimista de Argentina. “Entiendo que muchos chicos no crean en nada: ni en la política, ni en las instituciones, incluso en la educación como motor de ascenso social. Y, sobre todo, entiendo que estén angustiados y se quieran ir del país. Pero les tenemos que decir que no acepten las cosas como están. De acá somos y acá pertenecemos. Que no se resignen y se rebelen ante quienes no quieren que nada cambie. Que desafíen a las generaciones anteriores porque si los adultos realmente supiéramos tanto, el mundo sería un lugar mejor”, añadió.

El frentetodista Arroyo menciona que el país tiene condiciones para crecer. “Hay que rescatar lo positivo, Argentina tiene muchos problemas, pero también tiene recursos humanos y económicos, capacidades y condiciones muy potentes. Argentina va a crecer en los próximos años: tiene alimentos, energía, litio, capacidad y talento. Está claro que tiene una oportunidad”, analiza.

Mauro Fassi explica desde Italia la diferencia salarial del país donde nació y el lugar donde emigró. “Con el sueldo, trabajando seis días pago el alquiler y con cuatro días más como. En Argentina se me iba el 80% del sueldo. Acá es casi el 30%. Y la vida que llevas es súper tranquila”, detalla.

También menciona a “la plaza de los argentinos”, un lugar donde confluyen los migrantes que decidieron cambiar la suerte. Un dato se desprende de esta descripción: los argentinos se van del país pero se buscan. “Ahí solemos juntarnos a veces para tomar una cerveza después del laburo”, detalla. Al igual que Raúl Medina, volará hacia Argentina para ver la Copa del Mundo y luego de dos meses, regresar a Italia.