En los últimos años, en parte por la crisis económica que se vive en Argentina, muchas personas piensan que la mejor opción es emigrar, y los destinos más elegidos suelen estar en el continente europeo. En ese marco, Laureano Bielsa, hijo del embajador de Argentina en Chile, les escribió a los “muchos jóvenes con deseos de irse del país” una lista de razones por las cuales “es el peor momento de la historia para emigrar”.

Las 4 razones de Laureano Bielsa para no emigrar

1. El hilo de Twitter comienza con la primera razón: crisis energética en Europa. “Por la guerra en Ucrania, la energía se disparó. El gas ruso que mantenía funcionando la maquinaria industrial europea se redujo enormemente, reduciendo significativamente el crecimiento proyectado para la zona euro entre 2022 y 2023”, comenzó Laureano y acompañó su tweet con una nota periodística que sobre el tema.

Estos días vengo escuchando que otra vez hay "muchos jóvenes" con deseos de irse del país. Va un 🧵con 5 razones por las cuales es el PEOR momento de la historia para emigrar: — Laureano Bielsa (@LaureanoBielsa) August 2, 2022

2. Otra de las razones que dio es el precio de los alimentos. Aquí, el abogado y político también adjuntó el link a una nota periodística y explicó que “como consecuencia de la guerra y del paro total agrario en Holanda”, los precios mantienen una escalada sostenida “hace meses”. Además, subrayó: “Históricamente, esta escalada suele redundar en un aumento del conflicto social.”

3. Por otro lado, mencionó que, a causa de la crisis, Europa sufre una suerte de “regresión” hacia los “nacionalismos extremos”. En base a esto, mencionó que las sociedades se volvieron “cerradas y xenófobas”, y aclaró que esto se ve especialmente en el llamado primer mundo. “Ser latino para algunos locos puede ser un insulto”, escribió.

4. La última de las razones de la lista tiene que ver con que, en el último tiempo, existe una “migración contraintuitiva”, es decir, mientras muchos creen que la única salida es irse del país, “muchos jóvenes de todo el mundo están empezando a ver a la Argentina como un lugar ideal para instalarse, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, explicó que esto se debe, entre otras cosas a que Argentina tiene una sociedad cosmopolita, una infraestructura “más que razonable” y altos índices de desarrollo humano, “Pero sobre todo porque estamos muy BARATOS para quien tiene ingresos en divisas”, cerró.

Laureano pidió a quienes analizan la posibilidad de irse del país que, aunque hoy les parezca obvio “no subestimen el valor” de la patria, que es “la tierra de tus padres, el lugar donde conoces a todos y todos te conocen”. Por otro lado, mencionó que “hay que encontrar una manera de valorizar el trabajo” y para que esto suceda, “tenemos que dominar esta nueva forma de producir que es la economía del conocimiento. Nos permite exportar nuestro trabajo a otros países sin necesidad de pasar por ninguna aduana”.

A modo de cierre, escribió: “La vida es una aventura, pero para poder disfrutarla necesitamos una narrativa más piola que ‘este país es una mierda’” y añadió: “Argentina es un bardo, sí, pero estos días el mundo está lleno de quilombos. Si estás pensando en irte, pensalo dos veces. Por ahí ahora mismo te conviene quedarte acá. No existe el cielo en la tierra y evadirse casi nunca es la solución”.

Qué dijo Esteban Bullrich a los jóvenes que piensan en emigrar

Esteban Bullrich se pronunció días atrás sobre los jóvenes que quieren emigrar, y les acercó un mensaje esperanzador sobre el futuro del país. A través de un video que publicó en sus redes sociales dijo: “Sé que quizás estés considerando dejar tus raíces, probar suerte en otro lado, que estás frustrado, cansado y que te está constando encontrar un horizonte acá”.

El exlegislador recomendó a los jóvenes que “mantengan el foco en lo que siempre soñaron y tengan presente que eso sigue estando ahí”. Además, señaló: “Tu mirada fresca es muy valiosa, estás en contacto con la realidad, con tus valores y con tu identidad. Sos genuino y sos parte de una nueva generación que busca la unidad”.

Reacciones al hilo de Laureano Bielsa

Este hilo generó todo tipo de reacciones. Algunas de ellas fueron a favor, como la de un usuario que escribió "Se van y después están todos deprimidos y solos, nunca lo voy a entender", pero muchas otras en contra.

Por ejemplo, otra usuaria comentó: "Ni siquiera ganando en dólares te conviene quedarte en Argentina. Ojalá el único problema del país fuese económico pero no, en ese país no existe la calidad de vida, no importa cuanto ganes ni a que parte de Argentina te vayas, siempre vas a tener que lidiar con la misma mierda".

Entre los muchos comentarios que cosechó el post, incluyendo insultos, una persona señaló: "Te faltó la parte dónde los sueldos en Argentina son los más bajos de la historia, 400 usd promedio y la mayoría gana mucho menos. Y también la parte donde salís a la plaza y te apuñalan para sacarte una gorra de 5 usd", a lo que alguien respondió: "Argentina tiene la tasa más baja de homicidios de América luego de Canadá y Chile. CABA es la metrópoli con menos homicidios de América sin contar Canadá. Argentina es el tercer PBI de latam y top 5 en PBI en per cápita (si, pese al deterioro), el país con menos emigrantes y con más inmigrantes".

Por otro lado, muchas personas alegaron que el contenido del hilo tenía que ver más con un intento de que "la gente no se vaya para que sigan manteniendo a los políticos". También algunos dijeron que la opinión del joven no es válida, por tratarse de alguien que nació en una familia adinerada, y "no vivió la experiencia de tener que mantenerse sólo en otro país".

MAR / ff