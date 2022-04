Migración récord en Estados Unidos: las cifras más altas de los últimos 22 años

La ola de migrantes a Estados Unidos creció notablemente a raíz del empeoramiento económico producto de la pandemia y la guerra en Europa. Las autoridades fronterizas de ese país detuvieron a inmigrantes de todas las nacionalidades en más de 209.000 oportunidades en marzo, lo que representa un récord en los últimos 22 años.

Los principales migrantes llegan de Cuba, Nicaragua, Colombia y Ucrania, según muestran las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicadas esta semana por la agencia Associated Press.

Las detenciones a migrantes mexicanos aumentaron un 22% desde febrero y, en menor escala, aumentó la llegada de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los cubanos llegan de a decenas de miles, a pesar que las condiciones ya no sin las mismas que las de hace años cuando estos ciudadanos tenían protecciones especiales en el país norteamericano.

Más de 16.000 nicaragüenses y 15.144 colombianos llegaron a la frontera de Estados Unidos el mes pasado, lo que significa un récord para ambas nacionalidades. Ambos países fueron el quinto y sexto país de origen de migrantes el mes pasado, superando a El Salvador y Venezuela.

Estados Unidos en alerta

“No hay precedentes para esto”, sostuvo Adam Isacson, analista de políticas migratorias de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos a CBS News.

Biden elimina la medida que expulsa de inmediato a migrantes



A los llegados de países de América Latina, se le suman los ucranianos que huyen de la invasión rusa cuya cifra se disparó en marzo a 3274, un aumento de 1103 % desde febrero, cuando 272 ucranianos ingresaron bajo la custodia de EE. UU.

Los migrantes cubanos

Un relato típico de familias que se van de la isla en busca de un mejor pasar implica un viaje de al menos 20 días que comienza con un avión desde La Habana a Managua, Nicaragua, luego varios autobuses y viaje a dedo a través de Honduras, Guatemala y México, hasta lograr llegar a la frontera estadounidense.

En marzo las autoridades fronterizas de Estados Unidos se encontraron con 32.400 cubanos, el doble de febrero y el quíntuple del número de octubre, según consigna AP. Este aumento encuentra su explicación en que en Nicaragua dejaron de exigir visas a los cubanos para promover el turismo.

Mientras, el presidente estadounidense, Joe Biden, busca apoyarse en otros gobiernos para evitar que los migrantes lleguen al país, pero las resoluciones de Nicaragua complicaron esta decisión.

“Hay varios factores entrelazados que han producido una tormenta perfecta para la intensificación del éxodo cubano”, destacó Jorge Duany director del Instituto de Investigación Cubano de la Universidad Internacional de Florida a AP. El especialista destacó la fuerte crisis económica que está atravesando el país caribeño, recrudecida por la pandemia y el endurecimiento de las de las sanciones de Estados Unidos.

Por otro lado, también influyó el incremento de protestas callejeras y la respuesta del gobierno cubano que encarceló a más de 1.400 personas y condenó a 500 ciudadanos a 30 años de prisión por vandalismo o sedición.

Estados Unidos no es el paraíso

Sin embargo, los cubanos que buscan salir de la miseria en Estados Unidos, no se encuentran con las mejores oportunidades. “La situación más difícil va a ser aquí, no al cruzar (la frontera)”, dijo el doctor Raúl González a AP, un cubanoamericano propietario de una clínica encargada de asistir a los recién llegados con los trámites para recibir asistencia durante unos meses. “Están como varados aquí”, agregó.

“Es triste lo que están pasando”, contó el médico. “Muchos me dicen: 'No me den cupones de alimentos, prefiero que me dejen trabajar'”, reconoció.