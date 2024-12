Mondelez estudia una posible adquisición de Hershey

Mondelez International Inc, la empresa de bocadillos y dulces, está estudiando la adquisición del fabricante de chocolates estadounidense Hershey Co., según personas familiarizadas con el asunto. Un acuerdo podría crear un gigante de los alimentos con ventas combinadas de casi US$50.000 millones de dólares.

Mondelez, con sede en Chicago, ha hecho un acercamiento preliminar sobre una posible combinación, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

La OCDE advierte que el mundo enfrenta tensiones comerciales y peligros de deudas

Las acciones de Hershey Co. subieron hasta un 19% el lunes, su mayor alza intradía en más de ocho años. Las acciones subían un 15% a las 10:27 am en Nueva York, lo que da a la empresa un valor de mercado de US$40.700 millones. Mondelez caía un 2,5%, lo que le da una capitalización bursátil de unos US$82.000 millones.

No es la primera vez que Mondelez busca un acuerdo con Hershey Co. En 2016, Hershey rechazó una oferta de US$23.000 millones.

Hershey Co. tiene un valor aproximado de US$46.000 millones al incluir su deuda, según datos recopilados por Bloomberg. Eso significa que una adquisición de la empresa con sede en Hershey, Pennsylvania, superaría el valor de la mayor operación del año: la compra por parte de Mars Inc. de Kellanova por casi US$36.000 millones en agosto.

El fideicomiso Hershey Trust Co posee casi todas las acciones de clase B de la empresa, lo que le confiere aproximadamente el 80% del poder de voto de la empresa. Por esto, obtener su apoyo será vital.

Las deliberaciones están en sus primeras etapas y no hay certeza de que se alcance un acuerdo, dijeron las personas. Un representante de Hershey Co. dijo que la compañía no hace comentarios sobre rumores de mercado. Un portavoz de Hershey Trust no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios. Un representante de Mondelez no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Los desafíos que enfrenta el sector

La industria de alimentos envasados enfrenta problemas como una baja en volúmenes, menor crecimiento y un consumidor mundial más débil. Las empresas están apostando por la innovación y nuevos mercados para reforzar las ventas, en momentos que los consumidores rechazan las alzas de precios y buscan productos más saludables. Esta tendencia podría conducir a más consolidación.

Mondelez fabrica productos como las galletas Ritz y Oreo y las barras de chocolate Toblerone, mientras que Hershey Co., fundada a fines del siglo XIX, es conocida por sus marcas de chocolate y dulces, como Hershey’s Kisses, Reese’s Peanut Butter Cups y PayDay.

La empresa, dirigida por la directora ejecutiva Michele Buck, se ha visto afectada por los altos precios del cacao y del azúcar. Hershey Co. recortó en noviembre sus perspectivas de crecimiento de ventas y ganancias.

