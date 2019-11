Una explosiva apuesta de Netflix dja muy atrás a sus rivales

Gerry Smith

La inversión de Netflix una cifra que ensombrece a sus rivales de transmisión de contenidos. Y eso solo es el comienzo.

El máximo responsable, Reed Hastings, dijo en la conferencia DealBook que los gastos de la compañía en programas y películas van a crecer. “Planeamos gastar bastante”, dijo el miércoles en el evento de Nueva York. “Estamos creciendo e invirtiendo en todo el mundo. Hemos sido fuertes en series. Ahora nos estamos volviendo realmente fuertes en películas”.

Los comentarios muestran lo competitiva que se está volviendo la industria de la transmisión de contenidos, con los gigantes de los medios introduciendo sus propios servicios en el mercado. Están enzarzados en una carrera para ofrecer el contenido más atractivo, y eso no resulta barato. AT&T Inc. ofrecerá diez mil horas de programación con su plataforma HBO Max, prevista para el próximo año. La compañía espera gastar US$ 4 milmillones en el servicio, que no será rentable hasta 2025.

Un nuevo servicio de Walt Disney Co., incluirá decenas de nuevos programas originales, además de los cientos de títulos en la videoteca de la compañía. Por su parte, Apple Inc. está gastando miles de millones de dólares solo en nuevas series para su servicio, Apple TV +, que se lanzado recientementeNetflix sigue siendo líder del sector pero aprende de sus rivales. “Admiramos totalmente” a Disney, dijo. “Ellos son de los que más tenemos que aprender”.

Una de las mayores criticas a Netflix de parte de lo más conservador de Hollywood, es no respetar el tiempo cumplido de las películas en la sala de los cines antes de ofrecerla en sus servicios . Hastings dijo que espera que esas ventanas desaparezcan por completo. Los cines serán como restaurantes, dijo, “una experiencia para salir de casa”.

“Un gran impulso para nosotros es la animación y el próximo año tenemos el comienzo de una gran lista de animación, por lo que estamos invirtiendo mucho ahí”, dijo. " Tenemos un largo camino por recorrer, especialmente a nivel mundial”.

Pero cuando se le preguntó si Netflix comenzaría a hacer el tipo de películas de Hollywood de mega presupuesto que llenan los cines en el verano, Hastings no respondió.