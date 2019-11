Lanzan un "Netflix inclusivo" para las personas ciegas y sordomudas

por José Busaniche

El 28 de este mes estará disponible la primera plataforma de contenidos de cine y series adaptada para personas con discapacidades visuales y auditivas. Se trata de Teilú, un desarrollo que sus creadores denominan internamente como el ‘Netflix inclusivo’ y que consiste en hacer convivir a los contenidos audiovisuales con tecnología para que puedan ser disfrutados por personas que padecen de ceguera, disminución visual y auditiva aplicando herramientas de audiodescripción, subtitulados y lenguajes de señas. “Teilú tiene dos años de desarrollo pero nosotros venimos trabajando adaptando contenido para personas ciegas y sordomudas desde hace ocho años. Lo hacíamos de forma manual y artesanal y como tuvimos una enorme respuesta de la gente decidimos sumarle tecnología y crear una plataforma de difusión para llegar a todo el país. Nosotros lo pensamos como un Netflix para personas ciegas y sordas”, explica Maximiliano Pinela, uno de los fundadores de Teilú. Se estima que en el país hay tres millones de personas con ceguera o disminución visual y unas 900 mil con dificultades para escuchar.

Contenidos. En esta primera etapa de difusión de la plataforma Teilú contará con 30 títulos, la mayoría películas y todas del cine nacional. También estarán disponibles los primeros capítulos de dos series. Entre los contenidos estarán películas como Relatos Salvajes, Metegol, Mundo Alas y series como Incomunidados o la cordobesa La Chica que limpia y el objetivo es contar con unos 200 contenidos para mediados del año que viene. “Los contenidos que tenemos hoy los conseguimos porque las productoras los cedieron como aliados y nosotros corremos con los costos de adaptación y distribución. La apuesta es que para las distribuidoras sea otro canal más y una forma de llegar a un público al que no estaban llegando. Ahora estamos buscando otras películas y clásicos como Nueve Reinas y Paco y estamos negociando con Netflix para que nos cedan la primera temporada de Stranger Things”, remarca Pinela.

Gratuito. Uno de los puntos interesantes de Teilú es que se mantendrá, al menos por ahora, como una plataforma gratuita. “Empezamos a vincularnos con productoras y con organizaciones que nos ceden contenido y derecho para que nosotros adaptemos los contenidos. La industria del cine tiene una cadena de derechos muy compleja. En esta primera etapa las personas tendrán acceso libre y gratuito a un cierto número de horas. La idea es, el año que viene, cuando tengamos un número importante de suscriptores, ofrecer, como una nueva propuesta de valor, estrenos en simultáneo. Estamos negociando eso con las distribuidoras para monetizar el año que viene. Se puede usar un sistema transaccional que es por visualización o por un paquete de estrenos mensuales”, contó el emprendedor.

Tiempos y banca. Según relató Pinela, la adaptación de una película para personas ciegas puede demandar unos cuatro días de trabajo para sumarle el sistema de audiodescripción. Un subtitulado puede llevar también cuatro días y la adaptación del lenguaje de señas demanda cerca de dos semanas. “El apoyo inicial vino tras haber ganado un premio de Unesco de US$3.000 en 2016; luego logramos el apoyo de la incubadora de empresas de la Fundación GenE y también recibimos un premio de la Agencia Córdoba Joven. Hasta ahora, lo hemos financiado con los premios y concursos que hemos ganado”, dice Pinela.

ESPERANDO NUEVA LEY

En el país no hay antecedentes de una plataforma como Teilú, aunque sí hay contenidos adaptados, pero de televisión. “Lo que no hay son contenidos accesibles de cine y series. Sería bueno que salga el proyecto de una nueva Ley de Cine en el que podría incorporarse un artículo de accesibilidad. Hay proyectos que adaptan contenido, pero no distribuyen. Ojalá esto ayude a esa nueva ley porque hay mucha necesidad y expectativa”, reflexiona Pinela.