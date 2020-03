Para la OMS, el coronavirus puede estar llegando al punto máximo en Europa

Thomas Mulier y John Follain

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que hay signos de cierta estabilización en el brote de coronavirus en Europa, ya que el país más afectado en la región, Italia, informó el menor número de casos nuevos en casi dos semanas. Mike Ryan, jefe de emergencias sanitarias de la OMS, dijo el lunes que es “nuestra ferviente esperanza” que Italia y España se estén acercando a un pico, y que los confinamientos europeos que comenzaron hace varias semanas comenzarán a dar sus frutos”. Los nuevos casos ahora reflejan la exposición a la enfermedad unas dos semanas antes, dijo.

“De la misma manera, cuando nos dicen que estamos mirando galaxias a través de un telescopio y que vemos la vida hace 1.000 millones de años, vemos una realidad que existía antes”, dijo Ryan el lunes, instando a los países a intensificar los esfuerzos para encontrar y aislar pacientes. “No se reducirá por sí solo. Necesitamos que los países se centren en la estrategia”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció planes para implementar restricciones aún más estrictas en la vida pública, ordenando a quienes trabajan en servicios no esenciales que se queden en casa durante el periodo de Pascua. El país informó una ligera disminución en las muertes por coronavirus desde el día anterior. Austria, Grecia y Chipre lo siguen, intensificando sus propias medidas.

Rusia avanzó hacia un confinamiento en todo el país más grande del mundo por área para detener la propagación del virus. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ordenó que los 12,7 millones de personas de la capital se quedaran en sus casas, con excepciones limitadas para emergencias, en las medidas más estrictas impuestas hasta ahora en una gran ciudad rusa.

Italia tiene el mayor número de muertes por el virus, con más de 11.000, y casi 102.000 casos confirmados, superado únicamente por EE.UU. Lombardía, la región alrededor de Milán más afectada, registró el menor avance en casos desde el 13 de marzo. El ministro de Salud, Roberto Speranza, dijo el lunes por la noche que el gobierno seguirá la recomendación de sus asesores científicos de extender el cierre al menos hasta la Pascua.

El primer ministro, Giuseppe Conte, está luchando para mantener unida a la sociedad italiana. La prevención de los disturbios en el llamado Mezzogiorno, la subdesarrollada región del sur que se ha quedado muy rezagada con respecto al rico norte, se ha convertido en la principal prioridad del gobierno, según funcionarios italianos que pidieron no ser identificados.

La policía ha sido desplegada en las calles de la capital de Sicilia, Palermo, después de informes de que pandillas están utilizando las redes sociales para planear ataques a las tiendas. “Necesitamos actuar rápido, más que rápido”, dijo el alcalde Leoluca Orlando al periódico La Stampa. “La angustia podría convertirse en violencia”.

A medida que el confinamiento de Italia entra en su cuarta semana, además de la extensión del cierre, Conte también está trabajando en un nuevo paquete de estímulo para mediados de abril por valor de al menos 30.000 millones de euros (US$33.000 millones), luego de medidas iniciales por valor de 25.000 millones de euros, dijeron los funcionarios.

La zona del euro saldrá de la crisis con niveles de deuda mucho más altos, y la política gubernamental debe tener cuidado para evitar que esto fragmente el bloque, dijo el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, en una carta vista por Bloomberg enviada a los ministros de Finanzas. Un grupo de expertos chinos que viajaron a Italia para asesorar a funcionarios allí dijeron que el gobierno debe pasar a la cuarentena masiva de pacientes con coronavirus con síntomas leves en lugar de dejar que se aíslen en sus hogares.

Los médicos en Wuhan, donde la enfermedad surgió por primera vez en diciembre, cometieron el mismo error al comienzo del brote, dijo Liang Zong’An, jefe del departamento respiratorio del Hospital West China de la Universidad de Sichuan.

En aquel entonces, no se entendía bien cuán infeccioso puede ser el virus, incluso en aquellos que no parecen estar muy enfermos. No obstante, los investigadores ahora saben que aquellos con síntomas leves a quienes se les dice que se queden en casa generalmente corren el riesgo de transmitir el virus a los miembros de su familia, así como a otros fuera de sus hogares, ya que algunos todavía se mueven libremente.

“Debido al cierre, la mayor parte de la transmisión que en realidad está sucediendo en muchos países ahora está ocurriendo en el hogar a nivel familiar”, dice Ryan, de la OMS. “Ahora tenemos que ir a buscar familias y encontrar a las personas que puedan estar enfermas, sacarlas y aislarlas de manera segura y digna”.