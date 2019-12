Peligra el idilio entre Bolsonaro y Trump por la amenaza arancelaria

David Wainer y Samy Adghirni

El presidente brasile√Īo, Jair Bolsonaro, est√° aprendiendo a las malas lo que cuesta lidiar con Donald Trump. Durante su primer a√Īo en el cargo, Bolsonaro cortej√≥ asiduamente al presidente estadounidense, repitiendo como un loro sus pol√≠ticas de l√≠nea dura sobre Venezuela y Hezbollah. Adem√°s, tambi√©n rompi√≥ el protocolo diplom√°tico al pronosticar la victoria de Trump en 2020 durante una visita a la Casa Blanca.

Sin embargo, su apuesta total en Trump comienza a mostrar problemas en medio de se√Īales cada vez m√°s claras de que la alianza no est√° brindando beneficios reales a Brasil.

El anuncio de Trump el lunes, de que planea restablecer los aranceles sobre el acero y el aluminio de Brasil y Argentina, se da tras una decisi√≥n de la Casa Blanca a fines de agosto de priorizar la candidatura de Ruman√≠a y Argentina para ingresar a la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥micos (OCDE), a pesar de declaraciones p√ļblicas a favor de Brasil, la econom√≠a m√°s grande de Am√©rica Latina.

La incapacidad de Bolsonaro para obtener una clara victoria diplomática, al menos hasta ahora, de su sólido apoyo a Trump plantea dudas sobre su decisión de cambiar la política exterior de Brasil. También lo debilita a nivel nacional al dar municiones a los rivales que advirtieron contra unir fuerzas con alguien que ven como un socio poco confiable.

‚ÄúEn las relaciones internacionales no hay amigos, solo intereses‚ÄĚ dijo a Bloomberg News el lunes Rodrigo Maia, presidente de la C√°mara Baja de Brasil y centrista que critic√≥ la pol√≠tica exterior de Bolsonaro. ‚ÄúTrump est√° defendiendo a los estadounidenses y tenemos que defender a los brasile√Īos‚ÄĚ.

Trump acus√≥ el lunes a Argentina y Brasil de devaluar sus monedas en detrimento de los agricultores estadounidenses, argumentando que los dos pa√≠ses estaban ‚Äúpresidiendo una devaluaci√≥n masiva de sus monedas‚ÄĚ.

Las dos naciones han aprovechado la guerra comercial para convertirse en proveedores alternativos de soja y otros productos agrícolas para China, arrebatando participación de mercado a agricultores estadounidenses.

El peso argentino se desplom√≥ este a√Īo, especialmente despu√©s de que qued√≥ claro que Mauricio Macri probablemente perder√≠a las elecciones de octubre ante Alberto Fern√°ndez, el candidato de izquierda. El pa√≠s parece encaminado hacia un tercer a√Īo consecutivo de contracci√≥n econ√≥mica. Brasil intervino varias veces en el √ļltimo mes para respaldar su moneda. Argentina tambi√©n ha tratado de impulsar la ca√≠da del peso.

Bolsonaro dijo que hablar√≠a con su ministro de Econom√≠a antes de reaccionar a los comentarios de Trump sobre el real brasile√Īo y la imposici√≥n de aranceles al acero. ‚ÄúSi es necesario, tambi√©n puedo hablar con Trump, tengo un canal abierto con √©l‚ÄĚ, agreg√≥.

Pero las amenazas arancelarias resaltan una falta de resultados claros que justifiquen la luna de miel entre Bolsonaro y Trump. Un acuerdo comercial muy promocionado con EE.UU. no ha logrado ganar impulso a pesar de que Bolsonaro elogia p√ļblicamente a Trump en todo momento.

EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones brasile√Īas de acero durante la mayor parte de la √ļltima d√©cada. En 2018, las exportaciones por volumen a EE.UU. aumentaron 17%, en comparaci√≥n con 2017.

Giro diplom√°tico

Brasil, históricamente un aliado cauteloso de EE.UU., se unió a Trump desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero y criticó las ideologías de izquierda y las instituciones globalistas. Fue un giro notable del enfoque tradicional e internacionalista del país, que buscaba ampliar su influencia a través de alianzas regionales y organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas.

Diplom√°ticos brasile√Īos, que hablan bajo condici√≥n de anonimato, minimizaron los tuits de Trump, argumentando que el alcance y el tama√Īo de los aranceles se desconocen y que su implementaci√≥n no es segura. Tambi√©n argumentaron que sus afirmaciones son inexactas ya que Brasil tiene un r√©gimen cambiario libre y trabaja duro contra la depreciaci√≥n del tipo de cambio.

Un funcionario estadounidense insisti√≥ en que el Gobierno a√ļn apoya el ingreso a la OCDE y que los lazos con Brasil han florecido bajo Trump y Bolsonaro. El funcionario, que pidi√≥ no ser identificado, dijo que EE.UU. todav√≠a est√° muy interesado en avanzar en un acuerdo de libre comercio. Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si las decisiones arancelarias del presidente socavan la relaci√≥n que √©l y Bolsonaro han intentado establecer.

Relaciones con China

Entretanto, China, el mayor socio comercial de Brasil, ha estado trabajando en silencio para profundizar los lazos económicos.

Ante la presi√≥n de sus generales, el lobby de la agricultura y otros formuladores de pol√≠ticas, Bolsonaro, quien desde el principio acus√≥ a China de pr√°cticas comerciales depredadoras, ha cambiado su postura sin fanfarria incluso antes de la amenaza arancelaria de Trump. Durante una visita a Pek√≠n en octubre, dijo que los dos pa√≠ses ‚Äúnacieron para caminar juntos‚ÄĚ. Despu√©s, recibi√≥ al presidente Xi Jinping en una cumbre BRIC en Brasilia, donde defendi√≥ relaciones comerciales m√°s profundas.

La posibilidad de que Trump pierda la reelecci√≥n presidencial el pr√≥ximo a√Īo es otra raz√≥n para que la administraci√≥n Bolsonaro sea m√°s cuidadosa con la asociaci√≥n, dijo Roberto Simon, director senior de pol√≠ticas de Americas Society/Council of the Americas. ‚ÄúRealmente no se me ocurre ninguna forma en que esta asociaci√≥n con Trump haya beneficiado a Brasil‚ÄĚ, dijo. ‚ÄúEst√° generando un debilitamiento gradual de la credibilidad de Brasil a nivel internacional. Si Trump pierde, Brasil podr√≠a convertirse en un paria internacional‚ÄĚ.