Qué se sabe sobre la pastilla anticovid de Pfizer, que reduce hospitalizaciones y muertes un 89%

Pfizer Inc. informó que su pastilla para el Covid-19, bautizada Paxlovid, redujo en un 89% las hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo, un resultado que tiene el potencial de cambiar la forma en que se trata la enfermedad causada por el coronavirus y alterar el curso de la pandemia. Las acciones se dispararon en las operaciones previas a la apertura.

La farmacéutica dijo el viernes en un comunicado que dejó de aceptar nuevos pacientes en un ensayo clínico del tratamiento “debido a la abrumadora eficacia” y que planeaba presentar los resultados a las autoridades reguladoras estadounidenses para obtener una autorización de emergencia lo antes posible.

Los resultados significan que ahora hay dos candidatos prometedores para tratar a los pacientes de covid-19 en las primeras fases de la enfermedad. El mes pasado, Merck & Co. y su socio Ridgeback Biotherapeutics LP presentaron su píldora experimental a los reguladores después de que un estudio demostrara que reducía a la mitad el riesgo de enfermar gravemente o morir en pacientes con covid-19 leve a moderado.

Gates buscará acelerar acceso global a la píldora de Merck contra el Covid-19

Una píldora que podría tomarse en casa al primer síntoma es una herramienta crucial para controlar la crisis del covid-19 en todo el mundo, siempre que esté ampliamente disponible. Un portavoz de Pfizer dijo que la píldora se presentará a otras agencias reguladoras poco después que se presente la solicitud en Estados Unidos.

En el ensayo realizado por Pfizer en 1.219 adultos no vacunados, cinco días de tratamiento con su fármaco redujeron drásticamente la tasa de hospitalización cuando se empezó a tomar dentro de los tres o cinco días posteriores al inicio de los síntomas, informó la empresa. El fármaco, Paxlovid, se une a una enzima llamada proteasa para evitar que el virus se replique. Algunos medicamentos para el VIH funcionan de manera similar.

En general, solo el 0,8% de las personas que comenzaron el tratamiento dentro de los tres días posteriores a la aparición de los síntomas terminaron en el hospital y nadie murió, mientras que el 7% de las personas que recibieron un placebo en esa franja de tiempo posteriormente fueron hospitalizadas o murieron. Se obtuvieron resultados similares cuando se comenzó a tomar el fármaco dentro de los cinco días posteriores al comienzo de los síntomas. El resultado, que no se ha publicado en una revista médica, fue muy significativo desde el punto de vista estadístico, dijo Pfizer.

Una nueva píldora obtiene resultados prometedores para combatir el coronavirus

Necesidad urgente

Las opciones de tratamiento actuales para el covid no son ideales. Los anticuerpos monoclonales de empresas como Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Eli Lilly & Co. reducen las hospitalizaciones, pero las infusiones son difíciles de fabricar y deben administrarse en una consulta médica, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de salud.

Otros medicamentos. como el remdesivir de Gilead Sciences Inc., se utilizan para tratar a personas mucho más enfermas que ya están en el hospital. La dexametasona esteroide de bajo costo, por su parte, aunque es muy eficaz, generalmente solo se administra a pacientes graves.

La necesidad de una píldora es tan urgente que Merck ha ya accedió a permitir que los fabricantes de medicamentos genéricos soliciten licencias para fabricar su tratamiento para más de 100 países de ingresos bajos y medios, incluso antes de que se haya aprobado en EE.UU. Los reguladores de medicamentos del Reino Unido se convirtieron el jueves en los primeros en el mundo en dar luz verde al fármaco de Merck después de una rápida revisión.

Ahora, la píldora de Pfizer, que funciona mediante un mecanismo diferente, parece haber producido resultados aún mejores en pacientes de alto riesgo. El ensayo fue detenido antes de tiempo por monitores independientes debido a que efecto era tan impresionante.

Qué se sabe de Monulpiravir, el fármaco que podría evitar muertes por Covid-19

“Estamos realmente encantados de haber visto una eficacia tan alta en este estudio. Tiene enormes implicaciones para los pacientes de todo el mundo”, dijo Annaliesa Anderson, directora científica de la unidad de negocios de hospitales de Pfizer, que incluye su trabajo antiviral.

Además del ensayo actual en pacientes de alto riesgo, Pfizer también está probando el fármaco en pacientes de riesgo estándar, un estudio que incluyó a algunas personas vacunadas que sufrieron infecciones posvacunación.

En un tercer gran ensayo, Pfizer está estudiando si el fármaco podría utilizarse como medicamento profiláctico para las personas que viven con alguien que ha contraído el covid-19, lo que significa que una persona tomaría el fármaco para evitar contraer el virus.

Antigua molécula

La píldora fue desarrollada internamente por investigadores de Pfizer en EE.UU. y el Reino Unido. Durante los primeros confinamientos por la pandemia, los científicos aceptaron volver a los laboratorios en un esfuerzo urgente por desarrollar píldoras contra el covid, dijo Anderson. Los investigadores de la empresa “trabajaron las veinticuatro horas del día para diseñar esta molécula” en un período de tiempo muy reducido, dijo.

Desempolvaron un antiguo fármaco antiviral experimental que Pfizer había desarrollado tras la epidemia original de SARS, un coronavirus primo del covid-19 que mató a unas 800 personas a partir de fines de 2002. El antiguo fármaco debía administrarse por vía intravenosa. Pero en julio del año pasado, los investigadores de Pfizer modificaron la molécula original y crearon un nuevo compuesto que resultó ser muy potente contra el covid-19 y otros coronavirus en el tubo de ensayo, y que podía utilizarse en forma de píldora.

Pfizer anunció que su pastilla contra el Covid-19 reduce en un 89% el riesgo de muerte

El fármaco de Pfizer bloquea una enzima crucial que el virus covid-19 necesita para replicarse. Se toma dos veces al día durante cinco días y se utiliza en combinación con un segundo medicamento llamado ritonavir que ayuda a que el compuesto de Pfizer permanezca más tiempo en el torrente sanguíneo.

Pfizer dijo que planeaba ofrecer la terapia antiviral a través de un enfoque de precios escalonado durante la pandemia. Los países de ingresos altos y medianos pagarán más que los de ingresos bajos, señaló. La farmacéutica no dijo exactamente cuánto cobraría.

Un portavoz de Pfizer dijo que la empresa espera producir actualmente más de 180.000 envases del medicamento para fines de este año, y prevé fabricar al menos 50 millones de envases para fines de 2022, con 21 millones producidos en el primer semestre del año.