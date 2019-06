El fondo internacional Pimco amplía sus inversiones en bonos argentinos

Pablo Gonzalez y Patrick Gillespie

Pacific Investment Management Co. eleva su apuesta en el bono con mejor reembolso del mundo mientras la Argentina vende más notas en una subasta del gobierno el jueves.

Los valores, emitidos originalmente en junio de 2017 y con vencimiento en 2020, pagan un cupón flotante vinculado a la tasa de interés de referencia del país, situada en poco menos del 68%. Pimco ha aumentado su posicionamiento en los valores en aproximadamente dos tercios este año, y ahora posee casi el 40% de la emisión total de 104 mil millones de pesos argentinos (US$2.400 millones), según las últimas presentaciones regulatorias del administrador de fondos de bonos.

Si bien los rendimientos nominales en los últimos trimestres han sido enormes —las notas se reajustaron a una tasa de cupón del 68,5% en marzo— se redujeron en cierta medida por un peso que se depreció. No es así esta vez. La moneda se ha debilitado menos del 1% frente al dólar estadounidense desde fines de marzo, un alivio para los inversores en activos argentinos que convierten sus ganancias en dólares. Los beneficios de Pimco dependerían significativamente de la medida en que cubra su exposición cambiaria. El gestor de activos declinó comentar sobre sus tenencias argentinas.

El cupón del bono se ajustará nuevamente el 21 de junio, y Argentina reabrirá la subasta el jueves en parte para permitir a los inversionistas reinvertir sus pagos de intereses y evitar salidas que podrían impulsar la volatilidad de la moneda. El país aceptará ofertas en dólares o pesos de 10 AM a 3 PM, hora de Buenos Aires. Argentina celebrará una segunda ronda, exclusivamente para creadores de mercado, de 10 a.m. a 1 p.m. el 18 de junio. El gobierno no ha comentado sobre la magnitud de las ventas.

El sector inmobiliario atraviesa su peor parálisis desde 1972

En estos niveles, los títulos "son una de nuestras mejores elecciones", dijo Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG Valores SA, con sede en Buenos Aires. Incluso si el Banco Central de Argentina toma medidas para permitir que su punto de referencia clave baje, "espero una disminución gradual de las tasas", dijo, y agregó que si la volatilidad se recupera, los funcionarios tendrían que modificar rápidamente la política monetaria.

El fondo de ingresos de Pimco de US$125.000 millones, coadministrado por Dan Ivascyn, posee más de la mitad de la asignación de valores de la firma de inversión. Aun así, toda la deuda argentina representa menos del 2% de los activos totales del fondo, según datos recopilados por Bloomberg. El fondo ha superado el rendimiento del 99% de sus pares en los últimos cinco años, a pesar de que ha tenido que lidiar con algunos contratiempos recientemente.

Cuando Argentina emitió el bono hace dos años, la tasa de referencia del país era un 26% más modesto en medio de las expectativas que el presidente, Mauricio Macri, podría reactivar una economía que se estancó bajo su predecesora populista. Tal optimismo terminó rápidamente en 2018 cuando el país se precipitó en una recesión, el peso fue la divisa que cayó más fuerte en el mundo y el país se vio obligado a solicitar una línea de crédito de emergencia al Fondo Monetario Internacional.

En medio del resurgimiento de la inflación, los formuladores de políticas aumentaron las tasas al 40% en mayo de 2018, luego al 60% en agosto y sobre el 70% en octubre, mientras cambiaban el parámetro utilizado como referencia clave para la tasa de política monetaria de la nación.

Aun así, una reciente encuesta realizada por el banco central argentino muestra que los economistas esperan que las tasas de interés terminen el año en aproximadamente un 55%. Aún más preocupante para los inversionistas puede ser el hecho de que Macri se enfrenta a una dura competencia en su intento por asegurar un segundo período presidencial en octubre a partir de una fórmula presidencial menos favorable para el mercado.