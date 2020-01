Una plataforma de Jack Ma pide licencia de banca digital en Singapur

Lulu Chen

La empresa Ant Financial del multimillonario Jack Ma ha solicitado una licencia de banca digital en Singapur, a medida que la plataforma financiera en línea más grande de China intensifica esfuerzos para expandirse fuera del continente.

Ant presentó una solicitud a la Autoridad monetaria de Singapur para una licencia mayorista, que le permitiría atender a clientes corporativos, dijo la compañía. “Esperamos contribuir al desarrollo del panorama de la banca digital en Singapur”, agregó en un comunicado enviado por correo electrónico.

La Autoridad ofrece hasta cinco permisos de banca digital a entidades no bancarias en un intento por abrir la industria financiera a nuevos competidores. Ganar una licencia enfrentaría a Ant con los titulares tradicionales como DBS Group Holdings Ltd. y Oversea-Chinese Banking Corp. en el creciente mercado de la banca digital en el sudeste asiático. Ant, que pertenece en parte a Alibaba Group Holding Ltd., puede tanto beneficiarse de la presencia del gigante chino del comercio electrónico como apoyar la unidad regional de Alibaba, Lazada.

Esperamos contribuir al desarrollo del panorama de la banca digital en Singapur, dijo Art en un comunicado

La medida de Ant podría “dar frutos a largo plazo”, dijo Vey-Sern Ling, analista de Bloomberg Intelligence.

Hay dos licencias en oferta para bancos totalmente digitales, que pueden atender a todo tipo de clientes y requieren 1.500 millones de dólares Singapur (US$1.100 millones) en capital, así como control local. Otros tres serían para bancos mayoristas, la categoría que Ant solicita, donde las empresas extranjeras pueden tener participaciones mayoritarias y el compromiso de capital es de 100 millones de dólares Singapur.

Otros dos grupos han dicho que presentaron ofertas antes de la fecha límite del martes. Se espera que el mercado de préstamos digitales del sudeste asiático se cuadruplique a más de US$110.000 millones para 2025, según un informe de Bain & Co., Google y Temasek Holdings Pte.

Se espera que el mercado de préstamos digitales del sudeste asiático se cuadruplique a más de US$110.000 millones para 2025

Los esfuerzos de Singapur por abrir el sector bancario a empresas tecnológicas surgen inmediatamente después de una medida similar en Hong Kong, donde competidores de Ant y China como Tencent Holdings Ltd. obtuvieron licencias a principios de este año.

Alipay, la aplicación de pagos de Ant, y sus socios locales de billetera electrónica tenían alrededor de 900 millones de usuarios activos anuales en China y 1.200 millones a nivel mundial a junio, según Bloomberg Intelligence.

Otras medidas de expansión fuera del continente incluyen un proyecto para utilizar tecnología de cadena de bloques para permitir remesas transfronterizas entre Hong Kong y Filipinas. La compañía ha invertido en al menos ocho operadores de billetera digital fuera de China, incluidos Paytm en India y Dana en Indonesia.