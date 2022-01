En los Estados Unidos, los trabajadores se sintieron más incómodos de volver a la oficina en la primera semana del año. Esto hizo que hizo que consideran más probable renunciar si su empleador exigía que lo hicieran.

La proporción de trabajadores remotos que considerarían dejar su trabajo si se les pidiera volver a la oficina antes de sentirse seguros subió a 55% a partir del 6 de enero, frente a un 45% apenas una semana antes, según la encuestadora Morning Consult. De acuerdo con la encuesta, cuatro de cada diez trabajadores no se sentían seguros de regresar a la oficina, en comparación con 35% que estaba a favor de hacerlo el 30 de diciembre.

La gente también está menos dispuesta a querer asistir a eventos deportivos en lugares cerrados, ir al cine y salir a cenar, según la encuesta semanal de Morning Consult en los Estados Unidos.

Los hallazgos llegan al tiempo que Robinhood Markets Inc. dijo que permitiría a la mayoría de los empleados trabajo remoto de forma permanente, mientras que empresas, incluida la matriz de Facebook, Meta Plataforms Inc., y Wells Fargo & Co. una vez más, retrasaron sus planes para que los empleados regresen a sus escritorios, a medida que la variante ómicron se extiende por EE.UU.

El aumento ha provocado una escasez de personal con millones de estadounidenses reportándose enfermos, además de los que ya renunciaron. Esto socava la recuperación económica del país norteamericano. Los empleadores tampoco están seguros de si la Corte Suprema desechará la regla propuesta por la Administración Biden que exige vacunas para los trabajadores o pruebas semanales, lo que enturbia aún más la situación en el lugar de trabajo.

Cuatro de cada 10 trabajadores no se sentían seguros de regresar a la oficina, en comparación con 35% que estaba a favor de hacerlo el 30 de diciembre

“Cuando las organizaciones no se comunican de manera efectiva sobre cómo se ve el futuro, crea incertidumbre y puede hacer que las personas renuncien”, dijo Jim Harter, científico jefe de lugar de trabajo y bienestar de Gallup Inc. “Hacer coincidir lo que los empleadores y los trabajadores quieren en el futuro es imprescindible, porque el trabajo nunca volverá a ser el mismo”.

Alrededor de 40% de los trabajadores en 10 de los distritos comerciales más grandes de EE.UU. trabajaban desde las oficinas a principios de diciembre, según datos de Kastle Systems, pero eso se redujo a un 17,5% a fines de mes y se situó en 28% para la semana que finalizó el 5 de enero.