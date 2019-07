Por qué el nuevo brote de ébola genera temor en las fronteras

Albertina Torsoli y Mike Cohen

El ébola es una de las enfermedades más mortíferas del planeta, con una tasa de mortalidad que llega hasta el 90%. Es una de las pocas enfermedades tan peligrosas que los gobiernos las consideran amenazas para la seguridad nacional. Una epidemia en África occidental que comenzó a fines de 2013 y acabó en 2016 mató a más de 11.000 personas, superando la suma de todos los brotes anteriores. Ahora el ébola volvió a aparecer y el brote más reciente fue declarado una emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud.

1. ¿Qué enciende las alarmas?

Un nuevo brote en la República Democrática del Congo que comenzó en agosto de 2018 ha infectado a más de 2.400 personas y provocado la muerte de sobre 1.500, lo que lo convierte en el más letal desde la crisis de 2013. Varios casos fueron confirmados en Uganda en junio y uno cerca de Ruanda, en julio, lo que generó temores de un contagio más amplio. El ébola es endémico del Congo, lo que significa que está siempre presente pero generalmente bajo control.

2. ¿De dónde viene el ébola?

Los científicos dicen que el virus que causa el ébola se transmite a los humanos a través del contacto con las secreciones de animales infectados como chimpancés, gorilas y murciélagos. El virus se contagia entre personas mediante contacto directo con los fluidos corporales de alguien infectado con la enfermedad o que haya muerto a causa de ella. Los trabajadores médicos y los miembros familiares son los que están en mayor riesgo. El ébola no viaja por el aire, lo que hace que se transmita con menos facilidad que muchos otros agentes patógenos, siempre y cuando se sigan las prácticas de atención médica adecuadas.

3. ¿Cómo afecta a las personas?

Según la OMS, los síntomas del ébola pueden incluir fiebre, fatiga, dolor muscular, de garganta y de cabeza, seguido de diarrea, vómitos y en ocasiones sangrado interno y externo. Daña el sistema inmunológico y los órganos, lo que provoca una hemorragia interna masiva y la muerte por insuficiencia multiorgánica y shock.

4. ¿Es tratable o prevenible?

No existen medicamentos específicos para tratar el ébola. Atacar los síntomas temprano aumenta las posibilidades de supervivencia del paciente. Esto incluye administrar líquidos y sales corporales por vía intravenosa para prevenir la deshidratación, brindar oxígeno y usar medicamentos para mantener la presión arterial y controlar los vómitos y la diarrea. Una vacuna experimental producida por Merck & Co. ha sido efectiva en ensayos en humanos a la hora de combatir la enfermedad. Todavía no cuenta con licencia en ningún país, pero el gobierno del Congo aprobó su uso para tratar el brote actual.

5. ¿Hasta dónde podría propagarse el ébola?

La OMS se había abstenido de declarar el brote actual como emergencia mundial. Pero el 17 de julio, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló que la organización está más preocupada de que el virus pueda propagarse fuera del Congo. La declaración puede permitir una respuesta internacional ante un brote, facilitar más recursos y centrar la atención de los gobiernos en el tema. En la gran epidemia anterior, el ébola se propagó desde tres países del epicentro, Guinea, Liberia y Sierra Leona, a Nigeria, Senegal y Mali, y por primera vez hubo una infección fuera de África. Eso provocó pánico en Estados Unidos y Europa, pero allí en general hubo solo 11 casos y una muerte.