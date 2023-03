Regresa el teléfono corporativo ante creciente veto de WhatsApp

En un retroceso a la era del Blackberry, los proveedores de servicios de telecomunicaciones están experimentando un fuerte crecimiento, gracias a las empresas que entregan teléfonos a sus empleados. El fenómeno, que comenzó durante la pandemia, ha repuntado recientemente gracias a las nuevas políticas de cumplimiento en torno al uso de WhatsApp y TikTok. Ha proporcionado un “viento de cola” al aumento de suscriptores de AT&T Inc., dijo su director financiero, Pascal Desroches, esta semana en una conferencia.

En el mismo evento, el director financiero de T-Mobile US Inc., Peter Osvaldik, señaló que el número de clientes corporativos de su empresa “creció cada trimestre en 2022”.

Los teléfonos son más que un beneficio corporativo, dijo Lisa Pierce, analista de Gartner Inc., “también se trata de control”, un medio para restringir o bloquear aplicaciones y mantener los datos corporativos seguros, explicó.

Las empresas, especialmente las del sector financiero, están cada vez más preocupadas por la seguridad de sus datos, y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos han intensificado la supervisión sobre las comunicaciones privadas no autorizadas en aplicaciones como WhatsApp y a través del correo electrónico personal.

A fines del año pasado, el Congreso de EE.UU., junto con varios estados, prohibió TikTok de propiedad china, en los dispositivos de los empleados públicos por motivos de seguridad nacional. Esto pone a las organizaciones en la posición de exigir a sus trabajadores que eliminen las aplicaciones de los teléfonos personales u ofrecerles un segundo dispositivo seguro.

“Parece que ahora todo el mundo tiene dos teléfonos, en parte debido al sector en el que estamos y a la necesidad de privacidad y seguridad”, afirma Benjamin Bielawski, analista de Dunn & Phelps Investment Management Co. en Chicago.

Ese segundo dispositivo ayuda a explicar cómo los proveedores de telefonía móvil siguen acumulando millones de nuevos suscriptores mucho después de que el mercado de la telefonía móvil superara la saturación, cuando casi todos los adultos de EE.UU. poseen al menos un teléfono.

Prohibición de aplicaciones

Dada la preocupante adicción a TikTok, y la cantidad de horas que pasamos frente a la pantalla mirando GroupMe, WhatsApp y Twitter, existe un conflicto potencial entre llevar el trabajo y la vida personal en el mismo dispositivo.

Por eso Vincent Powell, un administrador de cuentas de la bahía de San Francisco, tiene dos teléfonos, aunque a veces la gente lo mira extrañada cuando saca el segundo dispositivo para responder a los correos electrónicos y mensajes de texto de los clientes. “Me gusta tener mi vida personal más o menos en uno y los negocios en el otro”, afirma. Tener dos teléfonos como Powell podría no ser tan raro en un futuro cercano.

Ni AT&T, ni T-Mobile revelan las cifras de suscriptores de teléfonos corporativos. Verizon Comunicaciones Inc. y Charter Communications Inc. son los dos únicos grandes operadores que desglosan los resultados en ventas de teléfonos corporativos. Ambas registraron un crecimiento de más del 50% el año pasado.

El resurgimiento se produce más de una década después de que la necesidad de dispositivos dedicados al trabajo empezara a desvanecerse. Una vez que los teléfonos se hicieron más inteligentes y las nuevas aplicaciones pudieron delimitar las actividades laborales de las recreativas, tener un segundo dispositivo era un costo innecesario para las grandes empresas. El dominio de Apple Inc. y Samsung Electronics Co. ha vuelto a facilitar a las empresas la elección de un dispositivo para sus trabajadores, dijo Maribel López, analista de Lopez Research. “Ya no es BlackBerry a estas alturas”, dijo. “Pero se siente como en los viejos tiempos”.