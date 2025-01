Tesla necesita una enorme cantidad de agua en una zona que sufre sequía

Estamos a unos 20 kilómetros de Corpus Christi, Texas, un área tan seca que la compañía de agua local distribuye temporizadores de ducha en los partidos de fútbol americano de las escuelas de secundaria. Allí, el hombre más rico del mundo ha casi terminado de construir una refinería de litio que podría requerir hasta ocho millones de galones de agua por día.

En una inusual actualización pública sobre el proyecto de US$1.000 millones, Tesla Inc. dijo en diciembre que estaba empezando a probar la capacidad de procesar litio a través de la nueva planta, pero el fabricante de autos aún no tiene un contrato para el agua necesaria para operar la planta. Esto es un obstáculo para el objetivo del director ejecutivo, Elon Musk, de convertir litio en productos químicos utilizados para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

La fábrica, donde Tesla aspira a iniciar la producción este año, forma parte de un esfuerzo más amplio de Musk para aliviar los cuellos de botella y construir una cadena de suministro nacional más sólida de la materia prima crítica. También ha generado nerviosismo entre algunos habitantes de la pequeña ciudad de Texas, que están preocupados por no tener suficiente agua para vivir, y mucho menos para ayudar a abastecer a una gran fábrica.

En 2022, Tesla estimó que necesitaría 400.000 galones por día para operar la planta de litio, cifra que aumentaría a 800.000 galones por día en el momento pico de uso. Dos años después, un empleado de Tesla le dijo a una empresa consultora, Raftelis, que el pronóstico se había disparado hasta 8 millones de galones por día, según registros de la Autoridad del Agua del Sur de Texas obtenidos por Bloomberg News a través de una solicitud de registros públicos.

La Autoridad del Agua del Sur de Texas controla el agua, pero no la vende directamente a Tesla, que está negociando un contrato de agua con Nueces Water Supply Corp., una empresa de servicios públicos de agua. Nueces Water Supply no respondió a solicitudes de comentarios. La Autoridad del Agua del Sur de Texas no proporcionó un comentario para esta nota.

Es difícil determinar qué tipo de drenaje tendría la fábrica de Tesla en el suministro de agua de la zona, pero la familia estadounidense promedio utiliza aproximadamente 300 galones de agua por día o 109.500 galones por año, según la Agencia de Protección Ambiental.

Para Robstown, que tenía 3.804 hogares en 2023, eso equivaldría a unos 1,1 millones de galones al día. Según la estimación máxima de 8 millones de galones al día, Tesla estaría utilizando ocho veces el consumo residencial promedio de agua de Robstown. Esa es suficiente agua para llenar ocho piscinas de tres metros de profundidad que son casi del tamaño de un campo de fútbol americano, según la encuesta Geológica de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés).

Niveles de sequía

El clima siempre ha sido seco en este cálido rincón del sur de Texas, mejor conocido por sus playas y exportaciones de energía, pero hoy hay incluso menos agua en general que cuando Tesla comenzó la construcción en mayo de 2023. El estado de sequía de la zona acaba de ser actualizado a etapa 3 —urgente—, que significa cortar el uso de agua no esencial en instalaciones y parques y agregar nuevas restricciones para lavar autos, regar césped y operar fuentes decorativas.

“Nos están diciendo que tomemos duchas más cortas y que cerremos el grifo cuando nos cepillemos los dientes”, dijo Marie Lucio, residente del barrio cercano de Lost Creek. La zona ya tiene problemas frecuentes con la calidad del agua, como presión baja y un tinte lechoso, y a Lucio le preocupa que las tuberías viejas de agua de la zona no puedan satisfacer la nueva demanda, como la de la fábrica de Tesla. “No estamos preparados para hacer llegar el agua a estas industrias”.

Un año después de que comenzara la construcción, el gerente de la planta de Tesla, Jason Bevan, le dijo a un juez del condado que la compañía había “tenido dificultades para avanzar en la discusión” sobre los acuerdos de agua, según muestra un correo electrónico obtenido por Bloomberg News. “Ahora estoy en una etapa en la que necesitamos escalar la urgencia para completar este acuerdo”, escribió en ese momento. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.

Incluso sin un acuerdo sobre el agua, Tesla ha seguido adelante. Al estilo propio de Musk, el multimillonario ha avanzado con la construcción de otras infraestructuras y celebró un evento el mes pasado de exhibición de la planta para la comunidad.

Musk es conocido por oponerse a las regulaciones, a menudo diciendo que retrasan los proyectos. Y ahora tiene un nuevo aliado político en el presidente electo, Donald Trump, quien se ha unido al CEO de Tesla en sus críticas contra la regulación gubernamental. Trump proclamó recientemente que cualquier persona o empresa que invierta US$1.000 millones en un proyecto estadounidense debería recibir aprobaciones y permisos acelerados. Musk republicó la idea con un emoji de la bandera estadounidense, un emoji de un cohete y tres palabras: “Esto es increíble”.

Una forma en que ha podido acelerar los proyectos ha sido construir fábricas en zonas cercanas a las ciudades de Texas o en áreas no incorporadas que tienen menos reglas y supervisión gubernamental en comparación con ciudades más grandes.

Robstown se ajusta a la descripción. La fábrica se encuentra en antiguas tierras agrícolas en una parte no incorporada del condado de Nueces en el sur de Texas. La zona se está industrializando; el puerto de Corpus Christi y otras empresas están comprando espacio en la zona y aumentando las necesidades de agua.

Incluso con la demanda estimada más baja, las necesidades de agua de Tesla están generando angustia entre los residentes locales. “Es simplemente preocupante que todavía otorguemos contratos de agua cuando estamos en una situación tan desesperada”, dijo Myra Alaniz, una residente del condado de Nueces que vive en las afueras de Robstown.

A pesar de las quejas, los funcionarios locales han mostrado poca resistencia pública.

Se prevé que la fábrica genere alrededor de 250 empleos permanentes, con salarios promedio de alrededor de US$80.000 en un área donde el ingreso promedio es menos de la mitad de eso. Para estimular la inversión, los comisionados del condado votaron en 2022 para convertir el sitio en una zona de reinversión de incremento de impuestos, un área designada que reserva una parte de los impuestos a la propiedad para la reurbanización. El mismo año, el Distrito Escolar Independiente de Robstown aprobó su propia extensión de reducción de impuestos.

En diciembre, la Autoridad del Agua del Sur de Texas aprobó un acuerdo de infraestructura que permitirá a Nueces Water Supply vender los derechos de la tubería que Tesla necesitará para obtener agua, lo que fue uno de los obstáculos para un acuerdo de agua. En una reunión celebrada el mes pasado, la junta directiva de Nueces Water Supply autorizó a la administración a “tomar todas las medidas necesarias o convenientes” para llegar a un acuerdo para proporcionar a Tesla el agua que necesita.

