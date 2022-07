La OMS advirtió sobre el alza de contagios y muertes por una nueva ola de Covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los gobiernos y sistemas de salud a tomar medidas para frenar el contagio por covid-19 en medio de una nueva ola de infecciones que se propaga por Europa y Estados Unidos.

Las subvariantes de ómicron están elevando el número de casos y provocando más muertes, dijo el martes su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa en Ginebra. Tedros recomendó la reactivación de protocolos como el uso de cubrebocas para detener la propagación.

“Nuevas olas del virus demuestran que el covid-19 no está cerca de terminar”, señaló Tedros, y agregó que está “preocupado por una tendencia de muertes al alza”.

Desde el Gobierno de Joe Biden advierten sobre nueva subvariante de Covid en Estados Unidos

Europa se encuentra en el centro de una nueva ola de casos impulsada por las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5 debido a que las personas están asistiendo a grandes reuniones y reanudando los viajes después de dos años de permanecer cerca de casa.

Se estima que en Inglaterra 2,1 millones de personas, o uno de cada 25, dio positivo en la última semana de junio, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Las personas pueden contagiarse incluso si han tenido covid anteriormente, pero la vacunación ayuda a prevenir cuadros graves de la enfermedad.

A la OMS le preocupa que, aunque los casos han vuelto a aumentar, la vigilancia del virus y posibles nuevas variantes está disminuyendo.

Los nuevos casos de Covid volvieron a crecer en todo el país por segunda semana consecutiva

Tedros dijo que un comité de la OMS reiteró que el covid-19 sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional, que es la forma en que la Organización Mundial de la Salud clasifica una pandemia.

Si bien señaló que muchos gobiernos están preocupados por la subvariante BA.5, en particular evidencia anecdótica del potencial de reinfección, la OMS dijo que hasta ahora no hay evidencia de que BA.5 sea más grave que las variantes de ómicron previas o que las vacunas y los tratamientos aprobados no sean efectivos.

No obstante, “el virus se está propagando de forma muy intensa a nivel mundial”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS sobre el covid-19.

El martes temprano, el director regional de la OMS para Europa recomendó que todos los adultos vulnerables y sus contactos cercanos reciban una segunda dosis de refuerzo de alguna vacuna.